‘Ik ben hier omdat ik denk dat deze oorlog een sleutelmoment in de geschiedenis is’

Sasja Kroek verloor zijn vrouw tijdens de Russische luchtaanval van 3 maart. Sasja vocht vijf jaar voor het Oekraïense leger in de Donbass. Toen hij terugkeerde naar zijn geboortestreek, vond hij werk als vrachtwagenchauffeur en liet hij een huis bouwen. Bij het bombardement van 3 maart werd ook zijn huis getroffen. Beeld Giulio Piscitelli voor De Volkskrant

Dag Giulio, je belt vanuit je hotel in de Oekraïense havenstad Odessa. Hoe is de situatie daar?

‘Het is hier nu rustig, maar het is een gek soort stilte. Rond de stad komen zo nu en dan raketten neer, maar men is bang dat het heftiger wordt. Toch gaan de gewone dingen door. Er zijn zelfs meer winkels open dan een paar dagen geleden, toen ik in de stad aankwam.

‘Tussendoor ben ik naar Mykolajiv geweest, een stad op zo’n 150 kilometer van Odessa. Ik kom er net vandaan. De situatie daar is compleet anders. Er zijn vrijwel elke dag gevechten rondom de stad. Vandaag leek het rustig, maar toen we bij een Oekraïens checkpoint moesten uitstappen, zagen we op nog geen twee kilometer van ons vandaag de rook van gevechten al.

‘In Mykolajiv heb ik onder meer foto’s gemaakt van het moratorium. Die beelden beschrijven hoe erg het daar is. Er komen continu lichamen binnen, soms van soldaten maar veel vaker van burgers. In de veertig minuten dat ik daar was, heb ik zes of zeven lichamen gezien. Het probleem is dat ze niet direct worden begraven, vaak moet iemand ze eerst identificeren. Daardoor is er nauwelijks nog ruimte.’

Galina Petrova in een krater die werd veroorzaakt door een Russische raket. Beeld Giulio Piscitelli voor de Volkskrant

Hoe breng je zulke verschrikkingen, zoals in het mortuarium in Mykolajiv, op een goede manier in beeld?

‘Het belangrijkste is dat ik me niet overgeef aan mijn emoties. Als het me niet lukt om foto’s te maken in het mortuarium, heeft niemand er wat aan. De werkwijze is daarom niet anders dan een reportage die ik bijvoorbeeld maak met jullie Italië-correspondent over milieuvervuiling.

‘Het is heel gemakkelijk om sensationele foto’s te maken. Maar dat wil ik niet. Ik wil mensen niet shockeren, ik wil dat ze de situatie begrijpen. Daarom neem ik eerst altijd een stap terug.

Twee omgekomen Russische soldaten in Irpin. Beeld Giulio Piscitelli

‘Als ik binnenkom probeer ik alles te overzien. Fotografeer ik bijvoorbeeld kapotgeschoten gebouwen, dan ga ik op zoek naar een harmonieus punt waar je de vernietiging direct kunt zien. Eén ding doe ik vrijwel nooit: close-ups van mensen. Zonder context vertellen die nooit het hele verhaal.’

Je gaat in Oekraïne naar gevaarlijke gebieden. Hoe zorg je ervoor dat je als fotograaf je werk kunt blijven doen?

‘Om te beginnen is het een uitdaging om vervoer te regelen. Binnenkort wil ik naar Charkiv, een stad in het oosten die flink wordt belaagd. Het is moeilijk om een chauffeur en fixer, dat is een lokale burger die je helpt, te vinden. Het kost me minstens een dag om die reis voor te bereiden.

‘Je moet constant nadenken over je veiligheid. Voor de zekerheid heb ik altijd mijn kogelvrije vest en helm mee. Als ik de auto parkeer, voorkom ik dat de voorkant geblokkeerd is zodat ik snel weg kan rijden. En als ik een hotel boek, vraag ik om een kamer op de begane grond zodat ik direct kan vluchten als het nodig is.

‘Ik voorkom natuurlijk dat ik in Russisch gebied terechtkom. Maar ook met Oekraïense militairen moet ik rekening houden. Laatst zat ik in een auto met twee anderen toen één iemand, ook fotograaf, uitstapte en ging lopen om foto’s te maken. Verderop bij een Oekraïens checkpoint kregen ze dat door en vonden ze dat verdacht. Ze dachten dat we spionnen waren. Gelukkig konden we het uitleggen.’

Begrafenis van vier omgekomen Oekraïense soldaten in een trainingscentrum in Yavoriv. Beeld Giulio Piscitelli voor de Volkskrant

Je fotografeerde eerder conflictgebieden, zoals in Syrië. In hoeverre kun je werken in die gebieden vergelijken?

‘Vooropgesteld: ik ben geen oorlogsfotograaf. Ik ga niet van conflict naar conflict, ik doe het niet voor de adrenalinekick. Ik ben hier omdat ik denk dat deze oorlog een sleutelmoment in de geschiedenis is en omdat het belangrijk is om dit verhaal te vertellen. Om die reden was ik ook al eerder in Oekraïne, in 2015 in de Donbassregio. Daar legde ik het, toen nog onderbelichte, voortdurende conflict in het oosten van Europa vast.

‘Maar conflicten zijn niet te vergelijken. Vooral wat ik in Syrië heb gezien, komt nergens bij in de buurt. Het is verschrikkelijk wat er in Oekraïne gebeurt, maar wat ik in steden als Mosul en Aleppo zag, was veel desastreuzer. Een man die ik daar sprak noemde Aleppo een ‘doos verkruimelde koekjes’, dat was het inderdaad. Ik hoop echt dat zo’n scenario Oekraïne bespaart blijft.’