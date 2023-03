‘Ik ben ervan overtuigd dat ik door mijn werk langer leef’

Mirjam Willemsen Beeld Stephan Vanfleteren

Kom niet aan met ‘medeleven’ en spreek ook niet over een ‘zwaar lot’. Op die woorden van mij volgt een getergde reactie: ‘Een ‘zwaar lot’, dat vind ik veel te heftig. Ik heb nog maar beperkt de tijd, ja, maar dat geldt in feite voor iedereen, het gaat erom wat je daarin doet.’ Het uitspreken van ‘medeleven’ valt al even slecht: ‘Ik wil niet dat mensen me zielig vinden, ik sta nog vol in het leven.’

Dat laatste blijkt uit de aangrijpende documentaire Dying to Live, waarin de 48-jarige huisarts Mirjam Willemsen twee jaar lang wordt gevolgd terwijl zij patiënten in hun allerlaatste levensfase bijstaat. Zelfs het uiterst intieme moment van de laatste ademhaling komt enkele malen in beeld. Sommige van haar patiënten met longkanker willen haar begeleiding bij hun euthanasie. Die verzoeken komen voor haar erg dichtbij.

Sinds 2019 weet Willemsen, getrouwd met een medisch specialist en moeder van een zoon van 15 en een dochter van 12, dat ze ongeneeslijk ziek is. Ook al heeft ze nooit gerookt, in 2014 krijgt ze longkanker als gevolg van een zeldzame mutatie. Ruim vier jaar later blijkt die te zijn uitgezaaid in haar longen en lymfeklieren. In de documentaire komt ze behalve als arts voor de laatste levensfase ook als patiënt in beeld, samen met haar gezin. Nog altijd doet ze twee dagen per week haar huisartsenpraktijk.

Haar patiënten wonen voornamelijk in een achterstandswijk van Heerlen. Het contact met hun huisarts kenmerkt zich door een opvallend grote directheid, over de dood wordt zonder omwegen gesproken. ‘Ik werk liever in die buurt dan in het nette deel van de stad. Je krijgt er als dokter meer het vertrouwen van mensen. Ze zijn ook veel meer betrokken bij elkaar, ook al kan dat soms wat doorslaan. Maar ze helpen elkaar, het is een hechte gemeenschap. Ik voel me er thuis.’

Dat laatste valt niet los te zien van haar jeugd. In een Nijmeegse achterstandswijk in de jaren tachtig behoort ze tot een niet-religieus gezin, waarvan de vader als lasser zich opwerkt, terwijl haar moeder huisvrouw is. Mirjam, op de basisschool bovenal verlegen, maakt haar Cito-toets weliswaar uitstekend, maar komt aanvankelijk in een mavo-havo-brugklas. Ze laat zien dat ze meer in haar mars heeft: ze komt op het vwo en met groeiend zelfvertrouwen in haar capaciteiten verdwijnt haar verlegenheid. Ze kiest voor een studie geneeskunde in Leiden, waar ze haar man Jeoffrey ontmoet. Voor zijn werk verhuist het stel van Leiden naar Maastricht. Wanneer hun kinderen 6 en 3 jaar oud zijn, merkt Mirjam in 2014 tijdens het hardlopen dat een hoestje maar niet over wil gaan.

Hoe bent u tot het beroep van huisarts gekomen?

‘Dat begon met mijn eigen huisarts in Nijmegen, een bevlogen, sociale man die de tijd voor me nam. Ik mocht hem Vincent noemen en vroeg hem de oren van zijn hoofd. Ik was enorm geïnteresseerd in het menselijk lichaam en stelde hem net zo lang vragen tot hij er boeken bij pakte. Huisarts leek me door hem wel wat.

‘Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat een medische specialisatie niets voor mij was. In mijn opleiding zag ik internisten hun polikliniekdiensten draaien. Ik vond dat zo saai, ze zagen hun patiënten hooguit een paar keer. Na drie maanden ben ik ermee opgehouden, ik had behoefte aan dieper contact met mensen. Als huisarts krijg je dat volop, want je gaat jarenlange relaties aan. In mijn praktijk heb ik meisjes die ik ter wereld heb zien komen en die nu als pubers me om de pil vragen. Het is het mooiste vak dat er bestaat.’

U bent door blijven werken, ook na uw kankerdiagnose in 2014 en zelfs na 2019, toen u ongeneeslijk bleek. Wat drijft u?

‘Door mijn werk hou ik het gevoel midden in het leven te staan. Ik ken wel kankerpatiënten die thuis zitten. Die vertellen me: ‘De vogeltjes tsjilpen in de tuin, maar ’s avonds heb ik geen verhaal. Ik maak niks mee.’ Ze voelen zich buiten de maatschappij staan. Mensen willen graag uit hun sleur, maar wanneer die er niet meer is, missen ze hem.

‘Zelf ben ik nog heel actief, ik moet vooral niet op de bank stilzitten, dan word ik gek. Mijn vrienden werken ook allemaal. Werk is een groot deel van je sociale leven. Natuurlijk hebben mensen als advies gegeven alleen nog maar te gaan genieten. Dat doe ik ook, maar dan wel binnen mijn onderdeel van de maatschappij zijn.

‘Het werk draagt bij aan het zin geven aan mijn leven, het is leerzaam en het geeft me energie. Ik ben ervan overtuigd dat ik er langer door leef. Als je dingen doet die je als zinnig ervaart en die je energie geven, is dat goed voor je immuunsysteem, is mijn overtuiging.’

Wat leert u ervan?

‘Ik leer van mensen hoe ze omgaan met ziekte en met de dood. In de documentaire zit een mevrouw van 90, mevrouw Mertens, een lieve vrouw die een fantastisch leven heeft gehad. Zij wilde geen euthanasie, want ze was gelovig, maar gaf wel duidelijk aan: tot hier en niet verder. Op haar leeftijd wilde ze niet meer allerlei behandelingen in het ziekenhuis. Ook niet meer toen ze echt ziek werd. Dat vond ik erg dapper.

‘Ze leerde me ook hoe belangrijk een hechte vertrouwensband met je dokter is. Toen ik haar kwam vertellen dat ze niet meer beter zou worden, had ik de tranen in mijn ogen, zozeer was ik op haar gesteld. Haar reactie was: ‘Nu weet u hoe ik me voelde, toen ik hoorde dat u ziek was.’ Dat zei ze op het moment dat ze zelf haar dood kreeg aangekondigd. Dankzij haar weet ik absoluut zeker dat ik, als het zover is, een dokter aan mijn bed wil die ik volledig kan vertrouwen.’

Uw emotionele reactie bij mevrouw Mertens staat haaks op de neutraliteit die zorgverleners nastreven.

‘Ik ben het met die houding dan ook niet eens. Patiënten kunnen het juist enorm waarderen wanneer ze merken dat hun dokter ook een mens is. Dat versterkt de vertrouwensband, wat zeker in de laatste levensfase van grote waarde is. Helaas zijn artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen terughoudend in het tonen van hun emoties. Ik denk dat dat vooral op angst is terug te voeren: angst voor emotionele reacties van de ander, voor de eigen burn-out en angst voor het bespreken van de dood.

‘Als dokters zijn we erg geneigd te kijken naar ziekten en behandelingen, maar minder naar de mens die voor ons zit. De arts ziet een probleem en zoekt een oplossing. Zeker bij medisch specialisten is daarbij het devies: hou de patiënt zo lang mogelijk in leven. Maar die heeft ook nog andere behoeften dan te worden behandeld, hij wil ook als mens worden gezien. Als huisarts kan ik daarvoor gelukkig tijd vrijmaken: ik vraag hoe het op het werk gaat, of hoe het met de ouders of de kinderen is. In ziekenhuizen schiet die sociale kant erbij in.’

Heeft u dat zelf als patiënt ook ervaren?

‘Mijn longarts was altijd al een fijne man, maar ik heb hem wel moeten opvoeden, haha. Hij zegt zelf trouwens ook dat hij veel van me heeft geleerd. Bijvoorbeeld dat je moet beginnen met naar je patiënt te kijken, niet naar je computer. En dat je een open gesprek moet voeren, stel geen gesloten vragen. Kankerpatiënten moeten vaak antwoorden op de vraag: ‘Hoe moe ben je?’ Omdat dat nu eenmaal een bekend symptoom is. Nou, ik kan je verzekeren: als dat voortdurend aan je wordt gevraagd, ga je je vanzelf moe voelen. Ik bepleit een echt gesprek, met een open houding en open vragen. Dat mijn longarts daartoe in staat is, zie ik als een groot winstpunt. Want ik weet nu dat hij me hoort. Als er straks iets ernstigs met me is, kan ik daarop rekenen. Ik heb daardoor veel meer vertrouwen in hem.’

Artsen hebben moeite om tegen een patiënt te zeggen: ‘U gaat dood.’ Waardoor komt dat?

‘Ze zijn bang voor de emoties die je dan bij mensen opwekt, het verdriet en de angst. Als argument om het niet over de dood te hebben, voeren ze aan: je moet mensen hun hoop niet ontnemen. Nou, ik denk eerlijk gezegd niet dat je dat doet door een gesprek te voeren over wat er werkelijk aan de hand is.’

In de documentaire staat u op de bres voor betere zorg in de laatste levensfase.

‘Dat is gaandeweg inderdaad mijn missie geworden. Aanvankelijk had ik vooral voor mijn kinderen met de documentaire ingestemd. Zodat zij later kunnen zien wie hun moeder is geweest. Maar gaandeweg is dit er als doelstelling bij gekomen, ik ga tegenwoordig ook in allerlei ziekenhuizen in gesprek met artsen en verpleegkundigen. Dan hou ik een verhaal aan de hand van mijn eigen ervaringen, dat wordt erg gewaardeerd. Dat draagt ook bij aan de zingeving van mijn leven, het geeft me het gevoel dat ik iets achterlaat op de wereld. Ik probeer nog echt iets te verbeteren.’

Hoe ziet u uw eigen laatste levensfase?

‘Het gaat nog goed, al voel ik iedere dag pijntjes. Die deel ik niet zo, want daar kan toch niemand wat aan doen. Maar af en toe zit ik in zak en as, dan stel ik mezelf wel kwetsbaar op, zeker tegenover mijn man. Dat met hem kunnen delen, dat is waardevol.

‘Het feit dat ik doodga heb ik wel geaccepteerd. Maar de weg erheen vind ik lastiger. Ik hou van controle. Nu denk ik dat ik mijn grenzen niet al te ver ga leggen. Dus als ik nog maar heel weinig kan, komt euthanasie voor mij in beeld. Maar een duidelijke grens trekken blijft lastig, ik weet niet waar die zal liggen. Neem chemo: ik zie op tegen mogelijk nog een kuur, want ik verdroeg het slecht, maar mijn dochter wil heel graag dat ik weet naar welke middelbare school ze gaat. Dus als ik dat punt door nog een kuur kan bereiken, ga ik dat waarschijnlijk wel doen.’

De kijk van uw naasten bepaalt uw keuzen?

‘Ja, je doet in ieder geval veel voor je omgeving. Ik heb weleens de gedachte: ik stop met mijn pillen, ik heb er geen zin meer in. Maar als ik me realiseer wat voor invloed dat op mijn directe omgeving zal hebben, ga ik er toch mee door.’

Heeft u een idee hoe u wilt worden herinnerd?

‘De documentaire laat mooi zien hoe ik als mens ben: een leuk, lief, krachtig, betrokken persoon. Iemand die ondanks haar ziekte niet bij de pakken is gaan neerzitten. Een doorzetter dus, wat ik denk ik van nature ben en ook wel verband houdt met mijn afkomst uit een achterstandswijk. Voor mijn gevoel heb ik altijd moeten vechten om te kunnen laten zien: ik ben er.’

Dying To Live, NPO 2, KRO-NCRV 2 DOC, donderdag 16 maart, 22.18 uur.