‘IJzeren’ Tanya Hoogwerf: voorvechter van het sisverbod, maar géén feminist

Tanya Hoogwerf verlaat na acht jaar de gemeenteraad van Rotterdam. Ze ruilt de gemeentepolitiek in voor een functie bij Filomena, het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Als voorvechter van het ‘sisverbod’ wist het Rotterdamse raadslid Tanya Hoogwerf (47) wethouders door het hele land mee te krijgen in haar strijd tegen geweld jegens vrouwen. Het was uitzonderlijk dat een lokale maatregel landelijk zo de aandacht trok. ‘IJzeren Tanya’, zoals ze te boek staat, verlaat de gemeenteraad in september. Bij Filomena, het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, zet ze zich verder in voor de veiligheid van vrouwen.

Ziet Hoogwerf zichzelf als feminist? Welnee. ‘Tanya is gemotiveerd om op te komen voor datgene wat kwetsbaar is’, zegt Christine Eskes, vriendin en voormalig CDA-wethouder in Rotterdam. Het dreef haar de politiek in. Acht jaar geleden bracht ze een gewonde vriendin naar het ziekenhuis, zwaar mishandeld door een ex. Verbolgen over zoveel onrecht en vastbesloten er iets aan te doen, solliciteerde ze bij Leefbaar Rotterdam, de partij die in 2002 groot was gemaakt door Pim Fortuyn. In 2014 trad ze toe tot de gemeenteraad.

Zodra de verschillen tussen man en vrouw worden benadrukt, haakt Hoogwerf af. ‘Aan vrouwenquota heeft ze bijvoorbeeld een broertje dood,’ zegt Eskes. Ook vond Hoogwerf het ‘belachelijk’ dat een collega-raadslid opperde om op elke openbare toilet in het stadhuis tampons en maandverband neer te leggen. ‘Van het woke-gedachtegoed’, zegt Bart van Drunen, sinds juni fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, ‘moet Tanya weinig hebben.’

Aboutaleb ‘onbetrouwbaar’

Opkomen voor de kwetsbaren strekte zich in de ogen van Hoogwerf verder uit tot een speciale ‘Marokkanenaanpak’ om witte ouderen te beschermen tegen overvallen en geweldsdelicten. Burgemeester Ahmed Aboutaleb noemde ze ‘onbetrouwbaar’ omdat hij een Palestijnse bijeenkomst toestond waar de islamitische beweging Hamas bij betrokken zou zijn. Denk bestempelde ze als ‘partij die continu polariseert omdat ze daar baat bij hebben.’ Het besluit van de Rotterdamse cultuurinstelling om de toenmalige naam Witte de With – naar de omstreden zeeheld – te veranderen vond ze ‘laf’ en ‘bovenal geschiedvervalsing’.

De werkwijze van Hoogwerf kenmerkt zich volgens haar collega’s door gedrevenheid. Zodra Hoogwerf lucht kreeg van de kastje-naar-de-muur-problematiek bij Jeugdzorg, zette ze alles op alles om hulpzoekenden snel aan het juiste loket te krijgen. Haar inspanningen leidden tot een rapport met aanbevelingen, die nu voor een deel zijn opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord.

Toen in 2018 in korte tijd drie vrouwen overleden als gevolg van relationeel geweld, gaf de gemeenteraad, aangevoerd door Hoogwerf, opdracht om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de aanpak van huiselijk geweld. Dat is bijzonder, want doorgaans is het een wethouder die daar opdracht voor geeft. Toen het messengeweld in Rotterdam de kop op stak, diende ze een motie in om zogenaamde ‘uitblaaslocaties’ in leven te roepen, waar jongeren op adem kunnen komen als het uit de hand loopt. Een enthousiaste raad nam de motie aan.

Straatintimidatie

De cijfers over straatintimidatie die Hoogwerf in de raadsvergaderingen te berde bracht, openden de ogen van Robert Simons, inmiddels wethouder Haven, Economie, Horeca en Bestuur namens Leefbaar Rotterdam. ‘Als Rotterdammer die weleens buitenkomt en uitgaat,’ wist hij wel dat meisjes en vrouwen in zijn stad last hadden van straatintimidatie, maar dat het zó erg was, verbaasde hem. ‘Geweld stond al op de agenda van onze law and order-partij, maar dat geweld tegen vrouwen nu ook raadsbreed wordt geagendeerd, is Tanya’s verdienste.’

Daaruit kwam onder meer het ‘sisverbod’ voort, dat in 2018 in de Rotterdam werd opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook in Amsterdam en Tilburg werd het verbod ingevoerd. Eén Rotterdamse man werd beboet voor het uitdelen van kushanden, maar de rechter sprak hem vrij omdat het verbod in strijd bleek met de vrijheid van meningsuiting.

Oeverloos polderen is niet aan Hoogwerf besteed. ‘Als het aan Tanya ligt, worden veranderingen op de dag zelf nog doorgevoerd,’ zegt Eskes. ‘Maar een systeem kun je niet in één nacht veranderen. Dat drijft haar tot ongeduld en daarmee soms tot frustratie. Neem de problemen rondom Jeugdzorg, waar Tanya zich voor inzette; de hele organisatie was verkaveld. Gooi je dan direct alle kavels op z’n kop en neem je de onrust die daardoor ontstaat voor lief of ga je binnen de kavels kijken wat we op kunnen rekken? Tanya gaat voor de radicale optie. En ze is bereid om haar tanden te laten zien.’

Warme persoonlijkheid

Achter de felheid en onomwonden taal van IJzeren Tanya gaat een warme, open persoonlijkheid schuil, ontdekte fractievoorzitter Van Drunen toen hij twee jaar geleden midden in de bestuursperiode zijn eerste fractievergadering binnenstapte. Hij was destijds als nieuw raadslid een tikkeltje zenuwachtig. ‘Alle fractieleden en -medewerkers waren druk aan het praten of zaten e-mails te typen en dossiers te lezen. Iedereen kende elkaar al.’ Hij hoefde niet lang in de deuropening te dralen. ‘Tanya was de eerste die opstond en mij met een brede glimlach een hand kwam geven.’

Ook buiten het stadhuis kun je ongelooflijk veel lol met haar hebben, zegt Eskes. ‘Tijdens de jaarlijkse barbecue vindt zij het heerlijk om met karaoke actief een rol te pakken.’ Welk lied ze ten gehore bracht, houdt Eskes liever geheim. ‘Maar, laat ik het zo zeggen, ze schuwt het Nederlandstalige lied niet.’