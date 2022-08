IJsproducent Ben & Jerry’s wil slavernij tegengaan en kiest voor cacao van Tony’s Chocolonely

Een vrachtwagen bij een Ben & Jerry’s-fabriek in Israël. Beeld Reuters

Voor zijn chocoladesmaken gebruikt Ben & Jerry’s al chocola die het fairtradelabel draagt. Per september betaalt het bedrijf extra om te garanderen dat de gebruikte cacaobonen door boeren zijn geteeld die geen kinderen laten werken of slavenarbeid toestaan op hun plantages en die omkijken naar de milieueffecten van cacaoteelt.

De boeren waar het Nederlandse Tony’s vat op heeft, zijn verenigd in zes coöperaties. In ruil voor een hogere prijs leggen die coöperaties verantwoording af over de werk- en leefomstandigheden van hun boeren. Het extra geld moet rechtstreeks naar de boeren vloeien. Nu Ben & Jerry’s ook cacaobonen via deze Tony’s Open Chain aanschaft, richt men twee extra coöperaties op.

De betreffende coöperaties bestaan uit boeren uit Ivoorkust, dat samen met Ghana tot de grootste producenten van cacao ter wereld behoort. In beide West-Afrikaanse landen werken zo’n anderhalf miljoen kinderen op cacaoplantages, schat het aan de Universiteit van Chicago verbonden onderzoeksinstituut NORC. 30 duizend Ghanezen en Ivorianen werken volgens Ben & Jerry’s als ‘moderne slaven’ op cacaoplantages.

‘Supertrots op erkenning’

Bij Tony’s zijn ze volgens woordvoerder Bibianne Roetert ‘supertrots’ op de samenwerking met Ben & Jerry’s, die de titel Chocolate Love A-fair meekrijgt. ‘Het voelt als een erkenning dat zo’n grote speler ons helpt onze missie van 100 procent slaafvrije chocolade te volbrengen.’ Het in 2005 opgerichte Tony’s Chocolonely is een kleine speler op wereldwijde chocolademarkt, waar Mars, Nestlé (Nesquik, Kitkat) en Mondelez (Milka, Côte D’or) de dienst uitmaken.

‘Toen Tony’s begon, bewonderden we Ben & Jerry’s om hun combinatie van winst maken en met de wereld begaan zijn. We hebben gemeenschappelijke waarden.’ Samenwerken lag voor de hand, beaamt Roetert. ‘Sommige fans schreven ons brieven om te vragen wanneer we nu eens samen zouden optrekken.’ De samenwerking tussen de bedrijven brengt ook een nieuwe ijssmaak: melkchocolade met karamel en zeezout, gebaseerd op een van de bekendste Tony’s-repen.

Europese regelgeving in de maak

Ook de cacao voor repen van Delicata, een product van Albert Heijn, wordt al via de coöperaties van Tony’s aangekocht. Het Europees Parlement riep in juni op tot een Europees verbod op de import van producten waar gedwongen arbeid aan te pas komt. Naar verwachting presenteert de Europese Commissie dit najaar een plan om bedrijven te dwingen niet weg te kijken van slaven- en kinderarbeid in de productieketens van hun goederen.

Ben & Jerry’s is op dit moment in een rechtszaak met moederbedrijf Unilever verwikkeld. De ijsmakers spanden die aan omdat Unilever de Israëlische tak van het concern aan een Israëlische investeerder wil verkopen. Op die manier kan er toch ijs in de door Israël bezette Palestijnse gebieden worden verkocht. Het bestuur van Ben & Jerry’s zou momenteel geen salaris meer ontvangen van Unilever.