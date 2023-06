IJsland verbiedt walvisjacht na rapport dat wijst op onnodig lang lijden

Walvisjagers in IJsland, in 2009. Beeld Halldor Kolbeins / AFP

Vergunninghouders in IJsland krijgen jaarlijks van de regering een quotum voor het aantal vinvissen en dwergvinvissen die gedood mogen worden. Het jaarlijkse jachtseizoen zou woensdag beginnen, maar dat is nu uitgesteld naar 31 augustus. Daarmee is de kans groot dat de jacht dit jaar helemaal niet doorgaat, want normaliter eindigt het seizoen rond half september.

De IJslandse dierenwelzijnsautoriteit Mast deed vorige zomer onderzoek naar de walvisjacht en concludeerde dat veel van de dieren onnodig lang hadden geleden. Van de 148 walvissen die werden gevangen, bleken er 36 meer dan één keer te zijn beschoten voor ze stierven. Een walvis met een harpoen in zijn lijf werd vijf uur lang achtervolgd, zonder succes. In een ander geval duurde het twee uur voor een walvis was overleden. Gemiddeld duurde het ruim elf minuten voordat een walvis stierf.

Over de auteur

Jeroen Visser is correspondent Scandinavië en Finland voor de Volkskrant. Hij woont in Stockholm. Hiervoor was hij correspondent Zuidoost-Azië. Hij is auteur van het boek Noord-Korea zegt nooit sorry.

Mast concludeerde dat de jagers weliswaar de wet niet hebben overtreden, maar noemde de praktijk wel ‘onacceptabel en niet in de geest van de wet’. Volgens de autoriteit zou de wet moeten worden herzien. De regering vroeg daarop hulp in van een groep experts, die maandag liet weten de conclusies te delen. De regering zegt nu tijd te willen om de walvisvangst tegen het licht te houden. ‘We kunnen hier niet mee doorgaan zolang de autoriteiten en de vergunninghouders niet kunnen garanderen dat aan de welzijnseisen wordt voldaan’, aldus minister voor Visserij Svandís Svavarsdóttir.

Permanent verbod op walvisjacht

Met het besluit lijkt de minister voor te sorteren op een permanente ban op de walvisjacht. Vorig jaar schreef Svavarsdóttir al in een opiniestuk in een IJslandse krant dat ze twijfelde of ze de vergunning, die dit jaar afloopt, wilde verlengen omdat het economisch nut beperkt is. In de jaren ervoor werden weinig grote walvissen gevangen. Daarnaast is de vraag naar IJslands walvisvlees vanuit grootverbruiker Japan sterk afgenomen sinds het land in 2019 zelf de jacht weer is gaan toestaan. Een van de IJslandse vergunninghouders gaf er in 2020 de brui aan omdat de jacht niet meer winstgevend was. Het familiebedrijf Hvalur is de enige nog overgebleven vergunninghouder.

Wat meespeelt is dat de walvisjacht op gespannen voet staat met het voor IJsland steeds belangrijker toerisme. Walviskijken is een van de grootste toeristische trekpleisters van het eiland. Touroperators klaagden eerder dat ze steeds verder moeten varen omdat de walvissen door de jacht schuwer worden. Ook onder IJslanders neemt de animo af. In een peiling van begin deze maand gaf 51 procent van de ondervraagden aan dat ze tegen de jacht zijn. 29 procent was voor, onder hen relatief veel 60-plussers.

Walvisvaarders in IJsland besproeien een gevangen walvis met water, in 2022. Beeld Sergei Gapon / Getty

Minister Svavarsdóttir wees in haar opiniestuk ook op het controversiële karakter van de walvisjacht. Sinds 1986 geldt een internationaal moratorium op de commerciële walvisvaart, afgekondigd door de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC), onder druk van dierenrechtenorganisaties. IJsland ging destijds met tegenzin akkoord, maar stapte in 1992 uit de IWC toen die geen quota wilde toestaan. In 2002 trad het land weer toe, maar met een zeer omstreden voorbehoud tegen de eindeloos verlengde ban.

Bedreigde diersoort

In 2006 begon IJsland weer met de commerciële jacht en export, ondanks protesten en zelfs economische sancties van de VS. Het levert de regering in Reykjavik veel kritiek op, zeker omdat de IJslandse walvisvaarders jagen op de gewone vinvis. Deze soort, na de blauwe vinvis het grootste dier op aarde, werd in 2008 tot bedreigde diersoort verklaard. Afgelopen vrijdag nog werd voor de kust van het eiland een grote reddingsactie opgetuigd om een walvis te redden die in een visnet verstrikt was geraakt. Het leidt tot ongemak bij de huidige linkse regering van de groene premier Katrín Jakobsdóttir. Ook zij zinspeelde al eens op een definitief eind van de walvisvaart.

Dierenrechtenorganisatie Humane Society International noemt de beslissing van de IJslandse regering een ‘grote mijlpaal’. ‘Er is geen menselijke manier om een walvis op zee te doden, dus we moedigen de minister aan om het verbod permanent te maken’, aldus directeur Ruud Tombrock. ‘De walvissen worden al bedreigd door vervuiling, klimaatverandering, visnetten en boten waarmee ze in botsing kunnen komen. Het beëindigen van de commerciële walvisjacht is de enige juiste ethische beslissing.’