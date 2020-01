IJshockeyende belastingwhizzkid moet als premier de Russische economie in beweging krijgen

Poetin ontmoet belastingchef Michaïl Misjoestin, voordat hij diens benoeming als premier bekendmaakt. Beeld AFP

Een onafhankelijke, efficiënte technocraat. Een beetje een computernerd zelfs. Dat zijn de meest gehoorde omschrijvingen van Michaïl Misjoestin, de nieuwe premier van Rusland.

Michaïl Misjoestin dus. Mis-joes-tin. Ja, ook Russen moeten de naam van hun premier nog uit hun hoofd leren, want de meesten hebben geen flauw idee wie hij is. Hun volksvertegenwoordigers beweren hem wel te kennen, want ze stemden donderdag unaniem in met Misjoestin als premier, 24 uur binnen de voordracht van Poetin.

Onder bureaucraten is hij in elk geval bekend. Toptechnocraat, zeggen zijn oud-collega’s in Russische media.

Misjoestin (53) is erin geslaagd om een bijzonder lastig karwei te klaren in Rusland: belasting innen. Als plaatsvervangend belastingminister en later als directeur van de belastingdienst veranderde hij Ruslands beruchte fiscus in een van de modernste overheidsinstellingen. Door zijn digitaliseringen werken de papieren handigheidjes van belastingontduikers steeds minder vlot. De cijfers liegen er niet om: in Misjoestins decennium als directeur verdubbelden de belastinginkomsten van de Russische overheid.

De voordelen van digitalisering leerde Misjoestin al op de ingenieursopleiding in de hoofdstad. De Moskoviet werkte in de jaren ’90 bij de Internationale Computer Club, een organisatie die ervoor moest zorgen dat de nieuwe westerse computertechnologieën Rusland zouden bereiken na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Hij faciliteerde de komst van bedrijven als Intel, IBM en Apple naar Rusland en nodigde Bill Gates uit in Rusland – ja, Misjoestin spreekt Engels, in tegenstelling tot de meeste Russische ministers.

Altijd heeft hij geprobeerd afstand te bewaren tot het eeuwige getouwtrek rondom Poetin. Dat wil zeggen: Misjoestin doet niet mee met Poetins paladijnen die elkaar voortdurend de tent uitvechten om het oor van de president te krijgen. Die onafhankelijkheid maakt het makkelijker om dingen voor elkaar te krijgen als premier.

Daarvoor lijkt hij ook gehaald door Poetin. Die kan wel een efficiënte technocraat gebruiken. Poetin probeert al jaren met reusachtige overheidsinvesteringen de stagnerende economie in beweging te krijgen en bovendien het geboortecijfer op te krikken. Maar de regering van Dmitri Medvedev loopt achter op schema – de inkomens van de bevolking blijven maar dalen.

Woensdag kondigde Poetin weer een pakket maatregelen aan, waaronder een fikse verhoging van de kinderbijslag, hogere salarissen voor leerkrachten en artsen, en gratis warme maaltijden op scholen. Aleksej Koedrin, het hoofd van de Rekenkamer, sprak van Poetins ‘duurste toespraak’ ooit. Aan Misjoestin de taak om het geld op de juiste plek te laten belanden.

Misjoestin is geen lid van Poetins hechte vriendenclub die de macht (en het geld) onderling verdeelt in Rusland. Wel is hij lid van de iets minder elitaire vriendenclub van Poetin: de ijshockeyvrienden. Misjoestin speelt in de Nachtelijke Hockey League, een amateurcompetitie opgezet door de president (die regelmatig zelf meespeelt en dan altijd topscorer wordt). De belastingbaas zat regelmatig in het team van oligarch Gennadi Timtsjenko, een van Poetins beste vrienden.

Bijna niemand ziet in hem een kandidaat voor het presidentschap. Daarvoor heeft hij te weinig – namelijk geen – politieke ervaring. En het lijkt onbegonnen werk om de bevolking warm te maken voor een grijze belastingbureaucraat. Aan de andere kant: Poetin werd in 1999 zelf ook als grote onbekende naar voren geschoven als premier door toenmalig president Boris Jeltsin.