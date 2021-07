IJs en bier tijdens de Alternatieve Vierdaagse

Kinderen aan de start van de Alternatieve Vierdaagse in Groesbeek, met in het midden Bert van der Lans, de 87-jarige recordhouder. Hij heeft de Nijmeegse Vierdaagse 71 keer uitgelopen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Hebben jullie genoeg gedronken?’ De roep door de microfoon is gericht aan de 35 kinderen die geduldig zitten te wachten op houten bankjes. Sommigen knikken, anderen nemen nog snel een slokje groene ranja. Hun rugtassen zijn goed gevuld. Boterhammen met pindakaas, proteïneshakes en, misschien wel het belangrijkste vandaag: zonnebrand. Want de kinderen gaan straks ruim 10 kilometer wandelen door het heuvellandschap van Berg en Dal. In de brandende zon.

De tocht is 20 kilometer korter dan Jari Bosma (15) en zijn vrienden hadden gehoopt. Al vier jaar droomt Jari van een deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse. Net als zijn moeder, die ruim 25 keer meeliep. Toen Jari eindelijk oud genoeg was, brak hij zijn been op zeven plaatsen. Alle trainingen waren voor niets geweest.

Na twee jaar revalideren kon Jari in 2020 opnieuw niet aan de start verschijnen. Ditmaal was corona de boosdoener. Samen met circa 47 duizend deelnemers uit 84 verschillende landen zag Jari het jaarlijkse feest aan zich voorbijgaan.

Antarctica

Ook dit jaar kan de grootste meerdaagse wandelprestatietocht ter wereld niet doorgaan. Daarom besloot stichting De Vierdaagse voor het tweede jaar op rij de Alternatieve Vierdaagse te organiseren. Door heel Nederland – en ook daarbuiten – lopen zo’n twintigduizend deelnemers de komende dagen wandelroutes die ze met een mobiele app uitstippelen. ‘Er is zelfs een Noorse soldaat die meedoet op Antarctica’, zegt organisator Jennifer Bus.

De aftrap van het evenement vindt dinsdag plaats bij het Vrijheidsmuseum in het Gelderse Groesbeek met een vlaggentocht. Aan de kinderen van het #Vteam de eer om de verschillende vlaggen te dragen. Sinds de honderdste editie van de Vierdaagse loopt de jonge Vierdaagseclub altijd met honderd kinderen mee. Dit jaar zijn er slechts 35 leden bij.

Dat mag de pret niet drukken. ‘Het is vooral leuk om weer met zijn allen te zijn’, zegt Jari. Vandaag verwachten de jongens zo’n drie uur over de tocht te doen. ‘We lopen niet heel snel.’

Naast de kinderen en hun trotse ouders is ook Bert van der Lans aanwezig bij de aftrap. Met maar liefst 71 kruisjes is de 89-jarige wandelaar recordhouder.

Vandaag gaat Van der Lans het stokje – de Vierdaagsevlag – symbolisch overdragen aan de jongere generatie. ‘Zij beginnen nu veel jonger dan in mijn tijd, dus ze kunnen straks mijn record verbreken’, zegt Van der Lans. Maar daarvoor moeten de jonge wandelaars eerst nog wel een jaar of zeventig door.

Welverdiend ijsje

Het is bijna half 1 als de kinderen eindelijk op pad mogen. Terwijl het Koninklijke Marachaussee Orkest het opzwepende Punjaub inzet, beginnen de kinderen aan hun vlaggentocht door Groesbeek.

Ze worden uitgezwaaid door Annelies Visser, de locoburgemeester van Berg en Dal. Haar belofte van vorig jaar − dat de echte Vierdaagse in 2021 zou doorgaan − kon ze niet waarmaken. De belofte van dit jaar waarschijnlijk wel: de jonge wandelaars krijgen over een uur of twee een welverdiend ijsje.

Even verderop in Nijmegen wordt ook gewandeld. Op straat zie je fanatiekelingen die stiekem toch de klassieke routes wandelen, te herkennen aan een grote rugtas of een vlag, en studenten, te herkennen aan hun nette herenschoenen en gestreepte overhemden. Uiterlijk gaat boven comfort blijkt als een van de wandelende studenten met blaren aankomt bij het terras van studentenvereniging Carolus Magnus.

Bij de naastgelegen studentenvereniging Ovum Novum zitten Sanne (24) en Ayla (23) op het terras met een glas speciaalbier. Ze hebben vandaag 5 kilometer gelopen. ‘Ooit wil ik nog wel de echte Vierdaagse lopen’, zegt Sanne, ‘maar dat kan ook nog als we oud zijn.’ Nu zouden de meiden liever wandelaars uitzwaaien die vroeg in de ochtend aan de start verschijnen, als de studenten net de kroeg uit komen. Maar dat zit er dit jaar niet in.

Brakke brunch

In plaats daarvan staan er bij N.S.V. Ovum Novum deze week onder meer een silent disco en een brakke brunch op de agenda. Samen met de Stichting Vierdaagse probeert de vereniging zo toch enigszins de Vierdaagsefeesten na te bootsen. Er is zelfs een commissie aangesteld. ‘Er was eerst weinig animo voor de Alternatieve Vierdaagse’, vertelt voorzitter Jelte Deurwaarder. ‘Veel leden zijn op vakantie.’ Iets wat tijdens de normale Vierdaagsefeesten ondenkbaar is. Toch wandelen uiteindelijk zo’n zestig leden mee.

Bapke (21) is vandaag ook aangeschoven op het terras. Zij had als bestuurslid gehoopt op een groter feest. ‘Het is heel jammer. Twee weken geleden zag de planning er nog heel anders uit.’ Toch is ze blij dat er nog iets mogelijk is. Angst voor een corona-uitbraak onder de studenten is er niet. ‘We zitten hier in de open lucht en iedereen moet zich inschrijven’, vertelt Bapke. Het terras kan dus niet opeens volstaan.

Hoewel het feest volgens de studenten niet kan tippen aan de normale Vierdaagsefeesten zijn er ook voordelen. ‘Je bespaart een hoop geld’, zegt Sanne. Ook de katers vallen waarschijnlijk mee dit jaar.

Sommige dingen zijn wel hetzelfde gebleven. Alle studenten die aankomen na een lange, of korte, wandeling ontvangen naast een biertje ook een gladiool.