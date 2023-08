Igor Girkin, veroordeeld in MH17-zaak, blijft vastzitten in Russische cel

Igor Girkin in de rechtszaal in Moskou. Beeld AP

Igor Girkin oogt kalm. Keurig geknipt en met een grijs vlasbaardje volgt hij met de armen over elkaar vanuit zijn glazen kooi in de rechtszaal ogenschijnlijk emotieloos het verloop van het hoger beroep tegen zijn voorarrest.

De rechter vraagt naar zijn permanente woon- of verblijfplaats, zijn gezondheidstoestand, inkomsten (‘Ik ben gepensioneerd’) en huwelijkse status. En of hij ooit eerder is veroordeeld. ‘Niet in Rusland’, zegt Girkin, met enige nadruk.

Over de auteur

Geert Groot Koerkamp is correspondent Rusland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 1992 in Moskou.

Girkin werd op 21 juli in Moskou gearresteerd en zit sindsdien vast op beschuldiging van ‘extremisme’, wat hem tot vijf jaar gevangenisstraf kan opleveren. Volgens zijn advocaten is dat op basis van enkele berichten op zijn Telegramkanaal, waarin hij zinspeelde op een mogelijke teruggave van de Krim aan Oekraïne, en kritiek leverde op het leger, vanwege problemen met het uitbetalen van soldij.

Maar buitendien veroorloofde Girkin zich in zijn publicaties steeds meer kritiek op het functioneren van het Russische leger en het verloop van de strijd in Oekraïne. Talrijke andere critici zijn de afgelopen anderhalf jaar voor veel mildere kritiek veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen, veelal wegens het verspreiden van ‘fake nieuws’ of het ‘discrediteren’ van het Russische leger.

‘In tijden van leugens de waarheid vertellen, dat staat nu gelijk aan extremisme’, zegt de 31-jarige Dmitri Potsjtov, die naar de rechtszaal is gekomen om Girkin zin steun te betuigen. Hij draagt een wit T-shirt met de beeltenis van de gedaagde, en daaronder het wetsartikel op basis waarvan hij wordt vervolgd. ‘Hij sprak de waarheid, hij zei onaangename dingen. Daarom hebben ze besloten hem op deze manier tot zwijgen te brengen. Zo simpel is het.’

Geen reden om te verstoppen

Igor Girkin kreeg brede bekendheid toen hij in april 2014 met een groep gewapende mannen het stadje Slovjansk in Oost-Oekraïne bezette en daarmee het begin inluidde van de oorlog die tot op de dag van vandaag voortduurt. Onder zijn geuzennaam Igor Strelkov werd hij benoemd tot ‘minister van Defensie’ van de zogenaamde ‘volksrepubliek’ Donetsk, een functie die hij bekleedde op het moment dat vlucht MH17 boven de Donbas werd neergehaald. In 2021 werd hij bij verstek veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, als medeverantwoordelijke voor de dood van de 298 inzittenden.

Het hoger beroep zelf kent geen verrassingen. Zijn advocaten onderstrepen omstandig Girkins talrijke verdiensten voor het vaderland en overhandigen de rechter een stapel oorkondes met bijbehorende onderscheidingen, inclusief een brief van opperbevelhebber Vladimir Poetin aan – toen nog – kapitein Girkin. Zelf betoogt hij dat hij geen enkel belang heeft om onder te duiken en het verdere verloop van het proces prima thuis kan afwachten. ‘Ik ben onschuldig, dat wil ik in de rechtbank bewijzen. Daarom heb ik geen enkele reden me te verstoppen.’ De rechter heeft tien minuten nodig om te besluiten waar niemand aan twijfelde: dat Girkin in ieder geval tot 18 september achter de tralies blijft.

Buiten het Moskouse Stadsgerecht wachten tientallen sympathisanten en ook enkele critici de uitkomst van de zitting af. Bij de kapel die vlak naast de rechtbank staat worden door een tiental mannen en vrouwen voortdurend Russisch-orthodoxe gebeden gezongen. Een van de zangers houdt een rode vlag met een afbeelding van Christus omhoog. Een vrouw draagt een icoon van de vermoorde Russische tsaar Nicolaas II.

‘Deze arrestatie heeft beslist een symbolische betekenis’, zegt Pavel Goebarev, die zich in 2014 uitriep tot ‘volksgouverneur’ van Donetsk en nauw samenwerkte met Girkin. ‘Igor Strelkov heeft zijn hele leven, sinds de collegebankjes, voor Rusland gevochten, in Transnistrië, in Tsjetsjenië en in Oekraïne. Zelfs al blijft hij kritiek leveren op de leiding van Rusland, hij heeft toch ook meteen de opstand van de Wagnergroep veroordeeld en gezegd dat alleen onze president legitimiteit bezit.’