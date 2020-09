Iftikhar (34) wacht al meer dan een jaar op de IND: ‘Kon ik maar werken’

Al een jaar wacht Iftikhar Ahmad op een uitspraak van de IND, en hij is niet de enige. 14 duizend andere dossiers vereisen snelle actie van de immigratiedienst. Een Taskforce Dwangsommen moet voor verlichting zorgen, maar Ahmad hoort maar niks. En zijn familie thuis heeft echt geld nodig.

Asielzoeker Iftikhar Ahmad (34) uit Pakistan eet soms maar één maaltijd per dag. Zijn dieet bestaat momenteel voornamelijk uit bonen: veel voedingsstoffen voor weinig geld. Alles om maar zoveel mogelijk over te houden van de 48 euro leefgeld die hij wekelijks ontvangt via opvangorganisatie COA. ‘Mijn familie heeft het geld nodig om medicijnen te kunnen kopen’, zegt Ahmad. ‘Daarom probeer ik hier te leven van 10 tot 15 euro per week, zodat ik de rest naar Pakistan kan sturen.’

Ahmad verblijft in het asielzoekerscentrum van Leersum, in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Hij arriveerde in augustus 2019 in Nederland en wacht nu dus al meer dan een jaar op de start van zijn procedure bij immigratiedienst IND. Zijn advocaat heeft de IND in gebreke gesteld, waardoor er voor de opgelopen vertraging nu een dwangsom op zijn zaak van toepassing is, Niet dat dat helpt. Zijn zaak is een van de 14 duizend dossiers die moeten worden afgehandeld door de Taskforce Dwangsommen die dit voorjaar werd ingesteld door de staatssecretaris. Voor het eind van het jaar zouden al die procedures moeten zijn afgerond, maar vooralsnog heeft Ahmad geen afspraak staan voor zijn eerste gehoor.

Waar veel wachtende asielzoekers de onzekerheid het moeilijkst vinden om mee om te gaan, zegt Ahmad daar nog wel mee te kunnen leven. ‘Het probleem is dat ik zonder verblijfsvergunning niet kan werken, terwijl mijn familie dringend geld nodig heeft.’ Hij heeft wel geprobeerd in de buurt van het azc aan baantjes te komen – met een tewerkstellingsvergunning van het UWV mag een asielzoeker 24 weken per jaar werken – maar de bedrijven waar hij solliciteerde vertelden hem dat ze dat te veel gedoe vonden, zo’n gang naar het UWV.

Het stukje land van zijn vader

Ahmad voelt zich verantwoordelijk voor het geldgebrek van zijn familie, omdat zijn vader zijn enige stukje land in Lahore verkocht om de reis van zijn zoon met een smokkelaar te bekostigen. Prijskaartje: 15 duizend euro. Hij hoopte met de verkoop van al zijn bezit het leven van Iftikhar te redden.

Ahmad en zijn familie behoren tot de Ahmadi, een islamitische stroming die in Nederland moskeeën heeft in Almere, Nunspeet en Den Haag. De Ahmadibeweging werd in 1889 in Pakistan opgericht door Mirza Ghulam Ahmad, die zichzelf presenteerde als de messias. Volgelingen van deze leer worden in het streng-islamitische Pakistan gezien als ongelovigen en is het op straffe van opsluiting verboden zichzelf als moslim te bestempelen, hun gebedshuis een moskee te noemen of bijvoorbeeld de islamitische groet ‘salam aleikum’ in het openbaar uit te spreken. Geweld tegen Ahmadi’s komt veel voor – zo raakte Ahmads broer in 2010 gewond toen extremistische moslims een aanslag pleegden op een Ahmadi-moskee.

Asielzoekers protesteren voor de poort van het asielzoekerscentrum in Zweeloo, eind juli. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Iftikhar kwam in de problemen toen hij voor zijn baan als monteur bij de marine moest gaan werken onder leidinggevenden die sympathiseren met de extremistische groep TLP, die Pakistan wil omvormen tot een volledige shariastaat. Nadat hij biddend werd gezien, kreeg hij te horen dat ze opdracht zouden geven om hem te doden.

Zijn advocaat Thomas Thissen staat geregeld Ahmadi bij in hun asielprocedure. Zij krijgen vrijwel altijd een verblijfsvergunning, zegt de advocaat, ‘omdat ze van overheidswege worden vervolgd’. Maar voor de wachttijden bij de IND maakt het niets uit of een zaak kansrijk is of niet.

Ahmad hoopt dat zijn vrouw en drie kinderen – van 12, 10 en 8 jaar oud – zo snel mogelijk over kunnen komen naar Nederland, zodat ook zij veilig zijn. ‘Mijn vrouw belt me heel vaak. Ze wil weten wanneer ze kunnen komen, maar wat moet ik haar zeggen? Ik weet het zelf ook niet.’