Iets minder snelle groei besmettingscijfers ouderen, virus slaat nu vooral toe bij schoolkinderen

Leerlingen komen op een basisschool in de regio Noord. Beeld ANP

Nu relatief nog meer jongeren besmet raken wordt het aandeel ongevaccineerden ook weer groter. Tot nu toe is, voor zover bekend, van alle positief getesten in november, 38 procent volledig gevaccineerd. Dat was in oktober 46 procent. Wel is van bijna de helft van de personen met een bevestigde besmetting in november de vaccinatiestatus nog niet bekend. ‘Als de cijfers representatief blijken voor alle positief getesten, betekent dit dat het virus zich sneller verspreidt onder de ongevaccineerde bevolking,’ zegt Coen Berends, woordvoerder van het RIVM.

De afgelopen week zijn in Nederland gemiddeld 15.794 besmettingen per dag gemeld, 44 procent meer dan een week eerder. In totaal testen 110 duizend Nederlanders positief, zoveel besmettingen zijn er nooit eerder in een week tijd geconstateerd. Bij kinderen onder de 15 steeg het aantal positieve testen met ruim 60 procent. Bij 60-plussers was de toename een stuk lager, zo’n 30 procent. Opvallend, omdat in de periode daarvoor het aantal gemelde besmettingen juist bij ouderen snel toenam. Dat kinderen nu vaker positief testen kan te maken hebben met een remmend effect van de herfstvakantie in oktober. De langzamere stijging bij ouderen biedt hoop dat de uitbraak iets minder snel groeit in de kwetsbare leeftijdsgroepen.

In Nederland worden, anders dan in bijvoorbeeld de VS en Israël, kinderen onder de 12 niet gevaccineerd tegen het coronavirus. Alle kinderen onder de 10 die positief testen zijn dan ook ongevaccineerd, en van de tieners die besmet bleken is 9 procent volledig ingeënt. Ook bij twintigers en dertigers is de lagere vaccinatiegraad in de besmettingscijfers goed te zien, bij hen is minder dan de helft volledig gevaccineerd. Hoe ouder, hoe hoger de vaccinatiegraad, en dat geldt ook voor positief getesten. Van de 70-plussers die besmet blijken is ruim 80 procent gevaccineerd.

Van elke 100 duizend gevaccineerden tussen de 12 en 49, testen tussen 1 oktober en 7 november dagelijks 19 personen positief, van de niet of niet volledig gevaccineerden in deze groep drie keer zoveel, 58 per 100 duizend. Ook in de oudere leeftijdsgroepen blijken gevaccineerden nog steeds relatief minder vaak besmet dan hun niet-gevaccineerde leeftijdsgenoten, maar lijkt het vaccineffect wel iets lager. ‘De verschillen in het aantal meldingen tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen worden wel kleiner in de oudere leeftijdsgroepen,’ aldus het RIVM. Voor jong en oud is de kans om met covid-19 in het ziekenhuis terecht te komen veel kleiner voor volledig gevaccineerden, ook nu blijkt dat de effectiviteit van vaccinatie vooral bij ouderen na verloop van tijd licht daalt. Op donderdag publiceert het RIVM nieuwe cijfers over de vaccinatiestatus van ernstig zieken.