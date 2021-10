Iets meer infecties verpleeghuisbewoners, sterftecijfer blijft stabiel laag

Beeld Marcel van den Bergh

Verpleeghuizen zien ook toename aantal infecties, sterftecijfers nog stabiel laag

De recente opleving van het virus begint ook weer door te dringen in de verpleeghuizen. In 172 verpleeghuizen en wooncentra, circa 7 procent van het totale aantal in Nederland, is minstens één bewoner positief getest in de afgelopen vier weken. Begin oktober, voordat de landelijke besmettingscijfers stegen, kampten 108 verpleeghuislocaties met besmettingen. In Zuid-Limburg komen relatief het vaakst besmettingen in verpleeghuizen voor, zeker 16 procent van de locaties meldde minstens één positief geteste bewoner. Ook in de veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid is dit aandeel met circa 12 procent relatief hoog. De afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 39 verpleeghuisbewoners positief getest, ruim meer dan de 24 van vorige week. De meldingen komen vertraagd binnen, het werkelijk aantal besmettingen over de afgelopen week ligt daarom mogelijk hoger. De effecten van het vaccinatieprogramma zijn goed te zien, de sterftecijfers blijven stabiel laag. Dagelijks worden gemiddeld 2 sterfgevallen gemeld, tijdens de piek van januari stierven elke dag ruim 50 verpleeghuisbewoners.

Stijging opnamecijfers houdt aan, gemiddeld 67 nieuwe coronapatiënten per dag

De toename van nieuwe coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen houdt aan, maar loopt op in een lager tempo dan vorige week. In een week tijd steeg het aantal nieuwe opnamen met 18 procent naar gemiddeld 67 per dag. Vorige week zondag was de toename op weekbasis nog 35 procent. Van deze patiënten kwamen er dagelijks gemiddeld 13 terecht op een intensivecareafdeling, een week eerder 10. Op zondagmiddag lagen er 553 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, 15 procent meer dan vorige week. Van hen zijn 142 opgenomen op intensivecareafdelingen, iets meer dan de 130 van een week eerder. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht een verdere toename op zowel de verpleeg- als de intensivecareafdelingen.