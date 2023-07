Ierse zangeres Sinéad O’Connor op 56-jarige leeftijd overleden

Sinéad O'Connor in Paradiso, 1988. Beeld Paul Bergen / Redferns

In een verklaring zegt O’Connors familie: ‘Met groot verdriet moeten we het overlijden van onze geliefde Sinéad bekendmaken. Haar vrienden en familie zijn er kapot van en vragen om privacy in deze zeer moeilijke tijd.’ De doodsoorzaak van de zangeres is niet bekend.

O’Connor maakte tien studioalbums en verscheen in Nederland in totaal dertien keer in de hitlijsten, voor het laatst in 2003. Naast Nothing Compares 2 U waren onder meer Troy, Mandinka en The Emperor’s New Clothes enkele van haar hits.

De zangeres stond naast haar muziek bekend om enkele controverses. In 1992 verscheurde ze uit protest tegen seksueel misbruik in de katholieke kerk een foto van de paus in het tv-programma Saturday Night Live, terwijl ze het woord ‘evil’ in de camera zong. Ze sprak in haar jonge jaren ook steun uit aan de paramilitaire organisatie IRA, maar trok die later weer in.

Mentale gezondheid

De Ierse zangeres was openhartig over haar mentale gezondheid. Ze werd gediagnosticeerd met PTSS, borderline en bipolaire stoornissen. In 2021 verscheen haar biografie Rememberings, waarin ze onder meer onthulde dat de beroemde traan in de clip van Nothing Compares 2 U komt doordat ze tijdens de opname aan haar moeder dacht. O’Connor werd in haar jeugd door haar moeder mishandeld en had een haat-liefdeverhouding met haar. Toen O’Connor 18 jaar was, stierf haar moeder bij een auto-ongeluk.

O’Connor heeft vrijwel haar hele carrière met een kort kapsel rondgelopen. Ze schoor haar hoofd uit protest tegen haar eigen platenmaatschappij die haar als stereotype vrouwelijke artiest in de markt wilde zetten. ‘Ik liet geen man me vertellen wat ik moest doen of wie ik moest zijn. Ik kwam uit een patriarchaal land, waar me werd gezegd wat ik wel en niet kon doen, omdat ik een meisje was. En ik dacht: als ik dat niet pik van het systeem in Ierland, dan pik ik het van niemand.’

Ze streed tijdens haar leven veelvuldig tegen wat zij zag als patriarchale overheersing, onder meer in religie. In 2019 bekeerde ze zich evenwel tot de islam. O’Connor besloot haar naam te veranderen in Shuhada’ Davitt, maar bleef professioneel haar geboortenaam gebruiken.

Vorig jaar overleed een van haar kinderen op 17-jarige leeftijd. Haar zoon Shane maakte een eind aan zijn leven. Daarop liet O’Connor zichzelf opnemen in een ziekenhuis, omdat ze grote moeite had met het verlies, dat ze zichzelf verweet.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij de crisislijn van 113 Zelfmoordpreventie. Bel 0800-0113 voor een gesprek. U kunt ook chatten op 113.nl.