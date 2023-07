Ierse zangeres Sinéad O’Connor (56) overleden

O'Connor in Paradiso in 1988. Beeld Redferns

De zangeres stond ook bekend om enkele controverses. In 1992 verscheurde ze uit protest tegen seksueel misbruik in de katholieke kerk een foto van de paus in het tv-programma Saturday Night Live terwijl ze het woord ‘evil’ in de camera zong.

O’Connor maakte tien albums en verscheen in Nederland in totaal dertien keer in de Top 40. Voor het laatst in 2003. De doodsoorzaak van de zangeres is niet duidelijk. Vorig jaar overleed één van haar kinderen op 17-jarige leeftijd.

