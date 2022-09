Ierse privacytoezichthouder legt Instagram hoge boete op vanwege openbaar maken tienerdata

Instagram maakte persoonlijke gegevens van kinderen openbaar, terwijl dat niet duidelijk genoeg was gemaakt voor de jonge gebruikers. Beeld AP

Volgens de Ierse toezichthouder Data Protection Commission (DPC) maakte Instagram de persoonlijke gegevens van kinderen openbaar, terwijl dat niet duidelijk genoeg was gemaakt voor de jonge gebruikers. Het ging onder meer om mailadressen en mobiele nummers.

De onderzoeken van de DPC volgden op bevindingen van de Amerikaanse datawetenschapper David Stier. Hij kwam er in 2019 achter dat kinderen ermee instemden dat hun gegevens publiek werden gemaakt als hun accounts werden omgezet van een persoonlijke naar een bedrijfsaccount. Tieners tussen 13 en 17 konden zo’n bedrijfsaccount starten om bijvoorbeeld spullen te promoten of te verkopen.

Een dergelijk zakelijk account biedt voordelen zoals toegang tot uitgebreide analyses waarmee tieners inzicht konden krijgen hoeveel mensen hun account bezoeken. Maar veel hen zouden niet doorhebben dat ze daarmee ook persoonlijke gegevens prijsgaven.

Oude instellingen

Volledige details over de beslissing worden volgende week bekendgemaakt. Instagrams moederbedrijf Meta heeft al wel aan diverse media laten weten dat de boete betrekking heeft op oude instellingen die het bedrijf inmiddels al in september 2019 heeft aangepast. Daarom wil het de berekening van de boete aanvechten.

Volgens de Europese datawetgeving kunnen bedrijven door de privacywaakhond in het land waar zij hun Europese hoofdkantoor hebben worden onderzocht. Veel van de grote techbedrijven zijn vanwege belastingredenen in Ierland gevestigd, waardoor de Ierse datatoezichthouder een belangrijke rol vervult.

Het is de op een na hoogste boete die op basis van de Europese privacywetgeving AVG is opgelegd. Vorige zomer werd Amazon voor 746 miljoen euro beboet. Voor Meta zal het wel de hoogste privacyboete zijn. Vorig jaar kreeg WhatsApp (net als Instagram een dochter van Meta) een boete van 225 miljoen euro omdat het bedrijf niet helder was over welke gegevens het met Meta deelde.