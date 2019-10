Ierse premier Leo Varadkar en Boris Johnson zien weg uit Brexit-impasse

Leo Varadkar en Boris Johnson. Beeld Getty Images

De optimistische woorden kwamen na een drie uur lange ontmoeting in de Wirral, een schiereiland in de Ierse Zee nabij Liverpool. Eerder deze week was Varadkar nog somber over de staat van de Brexit-onderhandelingen.

Over wat er precies onderhandeld is wilden beide leiders niet zeggen, omdat elke woord teveel ertoe kan leiden dat het stukloopt. Waarschijnlijk spraken de twee vooral over manieren om douanecontroles langs de Iers-Noordierse grens te vermijden. Die controles, hoe licht ook, zijn het zwakste punt van het door Londen ingediende compromisvoorstel.

Varadkar wilde wel zeggen dat het onderhoud ‘positief en veelbelovend’ was. Hij voegde eraan toe dat zowel Ierland als het Verenigd Koninkrijk ervan overtuigd zijn dat een akkoord noodzakelijk is. De warme woorden moeten als een verrassing zijn gekomen voor EU – diplomaten die steeds pessimistischer zijn over een goede afloop van Brexit.

Het Brits-Ierse onderonsje vond plaats in Thornton Manor, het Victoriaanse landhuis waar de vrouw van Wayne Rooney ooit haar 21-verjaardag vierde met een groot voetballersfeest.