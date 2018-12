Ierland legaliseert abortus

Beeld Waldthausen Marlena

Vanaf januari 2019 kunnen vrouwen tot de twaalfde week van de zwangerschap een abortus ondergaan. Dit kan ook als de foetus een dodelijke afwijking heeft of wanneer de moeder fysiek of geestelijk in gevaar is.

Hiermee is de wet in het katholieke Ierland alsnog zeer behoudend: in het Verenigd Koninkrijk kunnen vrouwen tot 24 weken zwangerschap een abortus ondergaan.

In mei sprak 66,4 procent van de Ieren zich in een referendum uit voor het schrappen van het achtste amendement uit de Ierse grondwet. Die stelt dat de moeder en het ongeboren kind een gelijk recht op het leven hebben. Dit maakte abortus onmogelijk.

Einde aan stigma

Sinds 1980 reisden ruim 700 duizend Ierse vrouwen naar het buitenland om een abortus te ondergaan. Volgens de Ierse minister van Gezondheid komt er met de nieuwe wet ‘een einde aan eenzame zoektochten en stigma’s.’

Deirdre Duffy, de campagnemanager van de actiegroep Together for Yes, sprak van een historische dag voor vrouwen in Ierland: ‘Voor het eerst worden zwangere vrouwen in Ierland beschermd door compassievolle wetgeving. Het leed dat is veroorzaakt door het achtste amendement is nu slechts een herinnering. Als land zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat vrouwen in Ierland nooit meer op deze manier behandeld worden.’

Het Ierse parlement neemt de wet over drie jaar opnieuw onder de loep.