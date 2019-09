Ierland-bezoek Mike Pence: ‘alsof je gast ‘in de logeerkamer op het tapijt heeft gescheten’

De Ierse premier Leo Varadkar ontvangt de Amerikaanse vicepresident Mike Pence in Dublin, eerder deze week. De uitspraken van Pence over de Brexit veroorzaakten de nodige ophef in Ierland. Beeld Getty Images

Alsof je erachter komt dat je gast ‘in de logeerkamer op het tapijt heeft gescheten’, zo omschreef columnist Miriam Lord van The Irish Times het bezoek dat de Amerikaanse vicepresident Mike Pence aan Ierland deze week.

Pence liet de Ierse premier Leo Varadkar weten dat de Verenigde Staten achter het besluit van de Britten staan om de EU te verlaten, ook al beseffen de VS dat daardoor problemen ontstaan bij de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Wat de Ieren vooral ergerde was dat Pence in een gesprek met Varadkar Ierland en de Europese Unie opriep ‘te goeder trouw’ met Groot-Brittannië te onderhandelen en de ‘soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk te respecteren’.

Dat viel heel slecht bij de Ieren, temeer omdat de Amerikaanse vicepresident er prat op gaat dat zijn voorouders uit Ierland kwamen. ‘Nadat hij eerst hoog had opgegeven over zijn Ierse afkomst en zijn eerdere bezoeken, maakte Pence duidelijk dat het aan Ierland en de Europese Unie is om toe te geven aan premier Johnson om een harde Brexit te voorkomen’, klaagde Daniel McConnell van The Irish Examiner in een column. ‘Hoe durft hij hier te komen, zich tegoed te doen aan ons eten, het verkeer in de war te sturen en dan het lef te hebben om zijn gastheren te vernederen?’

His Masters Voice

Wat de Ieren vooral dwarszit is dat de VS Johnson uitgebreid prijzen, hoewel die zelf sinds zijn aantreden als premier nauwelijks iets heeft gedaan om met de Ieren te overleggen over de Brexitproblemen. Johnson kondigde aan dat hij maandag naar Dublin zal gaan voor een onderhoud met Varadkar, zijn eerste bezoek aan Ierland als premier. De Ieren zijn bang dat er een harde grens met Noord-Ierland ontstaat, als de Britten zonder akkoord uit de EU vertrekken.

Volgens columniste Miriam Lord was het duidelijk dat Pence gekomen was als ‘His Masters Voice’. ‘Trump is een fan van Brexit en Boris’, schreef ze. Ierse kranten hadden ook kritiek op het besluit van Pence zijn intrek te nemen in een golfresort in Doonbeg, bijna 200 kilometer buiten Dublin. Dat had tot gevolg dat er een uitgebreide logistieke operatie nodig was om Pence van en naar de Ierse hoofdstad te krijgen.

Ook vanuit de Verenigde Staten klonk kritiek op het besluit van Pence te overnachten in een hotel van zijn baas, president Trump. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, sprak van corruptie, maar volgens Pence was voor Doonbeg gekozen omdat zijn overgrootmoeder daar geboren was. President Trump ontkende dat het zijn idee was Pence op zijn golfresort onder te brengen. ‘Ik had er niets mee te maken, behalve dat het een geweldige plaats is.’

Na zijn verblijf in Ierland, reisde Pence door naar Londen waar hij premier Johnson de hartelijke groeten overbracht van diens ‘vriend’ Trump. De Amerikaanse president zelf prees Boris Johnson op Twitter als ‘iemand die weet hoe je moet winnen’, ook al leed de Conservatieve premier juist een reeks pijnlijke nederlagen in het parlement.