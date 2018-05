Ieren stemmen in grote meerderheid voor liberalisering abortuswet

Vrijdagavond had een exit poll van de Irish Times al laten zien dat meer dan tweederde van de Ieren voor een versoepeling van de strikte abortuswetgeving hebben gestemd. ‘In plaats van: neem de boot maar, zeggen we nu: pak onze hand vast en we zullen je helpen', zei minister van Volksgezondheid Simon Harris op de Ierse televisie.

Foto Waldthausen Marlena

De ruime overwinning komt als een verrassing omdat er een spannende strijd was voorspeld. Zelfs in het conservatieve Roscommon, de enige regio waar inwoners drie jaar geleden in meerderheid tegen het homohuwelijk stemden, blijkt 57 procent voor legalisering van abortus te zijn. Onder jongeren, die massaal zijn komen stemmen, was liefst 87 procent voor het intrekken van het beruchte, door het geloof geïnspireerde grondwetsartikel uit 1983 dat het recht van de ongeborene in vrijwel alle gevallen beschermt.

Het referendum volgde op een bittere campagne tussen voor- en tegenstanders. Er was geen lantaarnpaal te vinden zonder posters. Door uitvergrote afbeeldingen van foetussen te tonen, probeerden de tegenstanders van abortus in te spelen op de emoties. Tevergeefs. Mogelijk heeft het zelfs averechts gewerkt. De katholieke geestelijken, bewust van hun impopulariteit en tanende gezag, voerden alleen campagne vanaf het spreekgestoelte. Na de legalisering van het homohuwelijk was dit de tweede ‘nederlaag’ van de kerk van Rome.

De zege kan worden gezien als een verlate feministische revolutie. Na decennia van misogynie hebben Ierse vrouwen nu eindelijk de zeggenschap over hun eigen lichaam. Niet langer hoeven ze de Ierse zee over te steken voor een abortus, of via internet abortuspillen te bestellen.

De regering zal nu een wetsvoorstel opstellen waarin komt te staan dat abortus in de eerste drie maanden toegestaan is. Daarna is het, tot zes maanden, alleen mogelijk bij ernstige gezondheidsproblemen van de zwangere vrouw. Dat oordeel is aan een gynaecoloog en een relevante specialist. Nog altijd is de Ierse wetgeving daarmee strikter dan in Nederland en de meeste andere West-Europese landen. Vier jaar geleden is al bepaald dat abortus toegestaan is wanneer het leven van de vrouw acuut in gevaar is.

Dat laatste gebeurde na de tragische dood zes jaar geleden van de 31-jarige Savita Halappanavar, een Ierse-Indiase tandarts die geen abortus kreeg na zware complicaties en uiteindelijk stierf aan een bloedvergiftiging. ‘U bevindt zich in een katholiek land’, had een verpleegster de wanhopige patiënt laten weten. Vanuit India zei haar vader Andanappa Yalagi erg blij te zijn. ‘Dit is rechtvaardigheid voor Savita’, liet hij de Ierse media weten. Tegenstanders van abortus hebben altijd beweerd dat Savita is gestorven door medisch falen.

Kamerleden die tegen de versoepeling van de abortuswetgeving campagne hebben gevoerd hebben verklaard de wil van de bevolking te zullen respecteren en geen hindernissen te zullen opwerpen. Over anderhalf jaar moet de wet ingaan. Binnen de Europese Unie hebben alleen Polen, Cyprus en Malta dan nog draconische anti-abortuswetten.

Het referendum is tevens een overwinning van de democratie. Afgelopen jaren hebben 99 middels een loting aangewezen burgers gedelibereerd over het abortusvraagstuk, luisterend naar voor- en tegenstanders. Hun advies om een referendum te houden werd door de minderheidsregering van premier Leo Varadkar meteen overgenomen. De premier was ooit tegenstander van abortus, maar heeft een ommezwaai van honderd procent gemaakt. Net als veel van zijn landgenoten, zo blijkt nu.