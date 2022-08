Ieper wil geen extreemrechts festival en schrapt vergunning voor Frontnacht

Poster van het festival Frontnacht in Ieper.

Dat bleken acts als Bronson, Flatlander en Phil Nueman te zijn: groepen en artiesten met fans in het neonazistische milieu die bovendien op de radar staan van de internationale autoriteiten. Experts op het gebied van rechtsextremisme noemden het al onbegrijpelijk dat dit evenement zou plaatsvinden, en één van hen zei tegen de krant De Standaard dat ‘mensen van kleur of lhbti-mensen’ dat weekeinde beter uit de buurt van Ieper konden blijven.

Het festival zou 27 augustus voor het eerst plaatsvinden op de avond voordat de IJzerwake wordt gehouden: een jaarlijkse bijeenkomst waarbij Vlaamse extremisten de doden van de Eerste Wereldoorlog herdenken. Deze bestaat onder meer uit een eucharistieviering en een vlaggenparade, waarna een eed van trouw wordt gezworen aan Vlaanderen.

De twintigste editie van de IJzerwake vorig jaar in Ieper. Beeld ANP / AFP

Bruinhemden

Deze IJzerwake wordt ook wel een bijeenkomst voor bruinhemden genoemd. Zij ontstond in 2003 uit onvrede met de gematigde koers van de traditionele jaarlijkse IJzerbedevaart: een bijeenkomst die sinds 1920 wordt gehouden bij de monumentale IJzertoren in Diksmuide. Vlamingen herdenken hier het bloedvergieten in de Eerste Wereldoorlog, maar ook de ondergeschikte rol die Vlaamse soldaten indertijd speelden in het Belgische leger.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de donkere zijde van de nationalistische Vlaamse Beweging, collaborateurs uit de oorlog bijvoorbeeld, echter ook altijd al opdraven. Het bedevaartcomité wist zich daar niet goed raad mee, legde steeds meer nadruk op de vredelievende oorsprong van de herdenking en nam het woord ‘verdraagzaamheid’ ook op in haar slogans. Dat was tegen het zere been van de extremisten. Zij besloten een eigen wake te organiseren, die de laatste jaren steeds radicaler werd. Dit jaar liet de organisatie weten een jonger publiek aan te willen spreken, en om ook een festival op poten te zetten met ‘identitaire optredens uit binnen- en buitenland’.

De programmering leidde echter tot grote onrust. De actiegroep Vredescollectief Ieper protesteerde bijvoorbeeld nadat zij de teksten had gelezen van enkele bands die op het podium zouden staan. Hierin wordt volgens hen aangezet tot discriminatie en geweld, en wordt rassenhaat gepropageerd.

Vrees van de politie

De laatste dagen kwam het stadsbestuur van Ieper steeds meer onder druk te staan om de vergunning voor het festival weer in te trekken. Het Belgische coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse (Ocad) gaf een ‘niet-sluitend negatief advies’ voor het festival, de krant Het Nieuwsblad schreef dat Europese inlichtingendiensten bezorgd waren en de politie vreesde niet genoeg mankracht te hebben om Frontnacht in goede banen te leiden. De voorzitter van de sociaaldemocratische politieke partij Vooruit liet dinsdag weten dat zijn wethouders uit het stadsbestuur zouden stappen als Ieper ‘een podium geeft aan neonazi’s’.

Dezelfde dag besloot het stadsbestuur de vergunning alsnog in te trekken. IJzerwake-voorzitter Wim De Wit dreigde al eerder dat er in dat geval een claim zal volgen. ‘De stad Ieper mag opdraaien voor alle kosten die al gemaakt zijn.’