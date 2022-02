Iedereen wil kaas van de kleinschalige natuurboerderij, maar die past niet in het systeem

Geiten zijn gevaarlijk: door heel het land zijn geitenstops en -moratoria van kracht uit angst voor ‘gigageitenstallen’. Het raakt de grote geitenboeren, maar ook de kleinschalige, die natuurkaas maken zonder industriële fermenten, met liefde voor de dieren en de grond. Andere veeteelt, toekomstbestendig en gezond, maar die past niet in het systeem.

Kleinschalig boeren, zegt Doetie, is vrijwel onmogelijk en dat ligt niet aan het geld. Haar kaasjes pronken in de hipste winkels en restaurants, en op markten. De vraag is groter dan ze aankan, de boerderij die ze kocht is alweer afbetaald. Toch kreeg haar bedrijf een bouwstop opgelegd, het wordt nu gedoogd. De pacht van de wei loopt dit voorjaar af en een nieuwe plek kan ze niet vinden: geen provincie of gemeente wil een minigeitenstal erbij. Het land dat beschikbaar komt, wordt sowieso al opgekocht door grote boeren die nog groter moeten – in de boerderijen komen mensen uit de Randstad wonen.

Nieuwsgierige Toggenburgers, die kopjes komen geven. Beeld Toine Heijmans

Dit land is ingericht op grootschalige, intensieve veeteelt, zegt Doetie Trinks, daarom blijft de kleinschalige zo achter. Tegelijk is er angst dat geiten Q-koorts brengen, en longontsteking. ‘Er mag eigenlijk niks, daar komt het op neer.’

Ze staat in het hooi omringd door zeventig nieuwsgierige Toggenburgers, die één voor één kopjes komen geven. Het is een bedreigd ras, sterk, met gebogen hoorns die verwijzen naar hun afkomst: de Zwitserse bergen. Ze wegen de helft van de witte melkgeiten die gebruikt worden in de gigastallen, en grazen vrij.

Doetie Trinks was nooit boer zoals haar ouders. Ze maakte carrière als medisch analist, verhuisde naar Engeland, en dacht op de fiets in Londen aan de geiten die ze als meisje had: ‘Ik miste de bodem.’ Tien jaar terug kocht ze de kleine boerderij en begon met zes dieren. Ze maakt kaas met ongekookte, ongekoelde melk in houten tobbes – daar komt haar kennis van bacteriën goed van pas. Nog steeds is ze vol van de manier waarop de natuur haar werk doet: hoe hygiënisch en evenwichtig de kazen rijpen. De witschimmel die in de huid van de geiten zit, het stremsel uit hun magen; anders dan in de industrie alles hangt samen met elkaar.

Ze werkt concessieloos, het gaat om de smaak, ‘en ik doe m’n kaas niet goedkoop weg’. Ze leeft er goed van, haar bedrijf schrijft zwarte cijfers, het is een businesscase die veel gigaboeren zich wensen. ‘Goed voor de bodem, respect voor de dieren, het klinkt zo ideaal. Totdat je terechtkomt in de Nederlandse regelgeving.’

Zes jaar al zoekt ze zonder succes naar een andere plek om te boeren en steeds stuit ze op de geitenstop. Op boerenland dat alleen te koop is in grootverpakking. Op de allesverzengende handel in stikstofrechten. Op stikstofmodellen die uitgaan van grootschalig werken. Bijna achteloos noemt ze bedrijven op als de hare, allemaal ‘eerstegeneratieboeren’ die het bijltje er bij neergooien, onvergund werken of weg moeten van hun pachtland. Ministallen passen nergens in. Ze gaan voorop, maar zijn gevangen in de netten en wetten van deze tijd.

Wethouders, ambtenaren, gedeputeerden kwamen enthousiast kijken, ‘allemaal geweldig maar niemand kan iets doen’. Er zijn er die proberen ruimte te maken voor experimenten, ‘maar het lijkt wel alsof in dit systeem niemand meer een stem heeft. Alsof het systeem bepaalt. Alsof niemand eruit kan breken.’

En de bank zegt: je draait goed, Doetie, maar draait dit bedrijf ook zonder jou? Het is te ambachtelijk, te bewerkelijk, te niche. Zelf durft ze ook niet te investeren, al zou een nieuwe vloer mooi zijn, en een nieuwe koelcel.

Doetie Trinks in de geitenstal, met een bokje. Beeld Toine Heijmans

Ze boert 24/7. Ze gaat nooit op vakantie. Elke zaterdag staat ze zelf met haar kazen op de markt op het Noordplein in Rotterdam. Ze verkoopt zelf het vlees van haar bokjes, die ze het liefst zelf zou slachten, maar ook daar zijn regels, dat mag alleen voor eigen gebruik. Slachten van je eigen geiten is mentaal best moeilijk, zegt ze, ‘maar het hoort er allemaal bij’.

Ze laat de melktafel naar beneden, een eenvoudige constructie van hout en touw, en de geiten staan al in gelid naar haar te kijken. Contact met dieren, zegt ze – wie heeft dat nog? Dit is wat er gebeurt als stad en platteland van elkaar wegdrijven: ‘Mensen weten niet meer wat dieren zijn, we komen niet meer bij ze in de buurt. Onze weerstand vermindert. Dat maakt ons kwetsbaar.’

Doetie Trinks is uitgeroepen tot ‘meest succesvolle nieuwkomer in de landbouw’. Ze verdient geld op een manier die haar vader nooit voor mogelijk had gehouden. Ze maakt geitenkaas die smaakt naar voorjaar, fris en zacht. Die smaakt naar land.