‘Iedereen wijst in Frankrijk nu naar de bondscoach’

Een ontgoochelde Franse fan in Lyon, na de uitschakeling tegen Zwitserland. Beeld AFP

Hoe groot is de kater bij de Fransen na het verlies van Les Bleus?

‘Ik ben vanuit Nederland gewend dat iedereen na een verlies in de kroeg heel stil wordt, zijn spullen pakt en zo snel mogelijk afdruipt. Maar hier in Parijs zaten na de wedstrijd overal nog mensen rustig in de cafés en op terrassen na te borrelen. Ik verwachtte een enorm chagrijn, maar iedereen zat stilletjes zijn verlies te verwerken. Mensen waren teleurgesteld, maar ze liepen niet huilend naar huis. In de kranten waren de commentaren trouwens wel vernietigend. Die vinden het één grote deceptie.’

Wie krijgt er de schuld?

‘Iedereen wijst vooral naar de bondscoach, Didier Deschamps. Die heeft volgens de critici veel te veel geëxperimenteerd met systemen. Hij had al van tevoren gezegd: als we winnen, is het de prestatie van de speler, maar als we verliezen, is het mijn verantwoordelijkheid. Er wordt nu al wel gespeculeerd over de vraag of hij doorgaat.’

De boosheid richt zich niet op sterspeler Mbappé? Hij miste tenslotte de penalty.

‘Nou, hij gaat niet vrijuit. De teleurstelling is heel erg groot, maar iedereen heeft ook te doen met Mbappé. Hij bood naderhand zijn excuses aan aan het Franse volk. Hij zei: ‘Het spijt me. Ik wilde het team helpen, maar ik heb gefaald.’ Hij verwachtte dat hij er niet van zou kunnen slapen. Het commentaar is nu vooral: ach, die arme jongen, dat zal hem nog lang achtervolgen. Ze vinden het zielig dat hij nu het verlies van de hele natie moet dragen. De minister van Sport zei: Kylian, we zullen de geweldige momenten die je ons hebt gegeven, nooit vergeten. Mbappé is een beetje de lieveling van iedereen. Anders dan Karim Benzema, die bij een deel van het volk discussie oproept.’

Terwijl die juist goed speelde.

‘Ja. Maar Benzema is veel meer omstreden in Frankrijk. Dat heeft onder meer te maken met een incident van een aantal jaar geleden. Toen heeft hij bij het spelen van de Marseillaise voor een voetbalwedstrijd op de grond gespuugd. Het was volgens hem gewoon een voetbalrochel, maar dat wordt hem nog steeds nagedragen door een deel van rechts Frankrijk. Hij heeft nog wel meer op zijn kerfstok. Hij heeft een medespeler gechanteerd met een sekstape en hij zingt bij voetbalwedstrijden ook nooit mee, omdat hij vindt dat het oproept tot strijd. Dat valt niet bij iedereen goed.’

Bij wie niet dan?

‘Vooral bij extreemrechts. Ik maakte onlangs een reportage over de aanhangers van Marine Le Pen, jongeren rond Marseille. Die zeggen gewoon dat Benzema het niet verdient om opgeroepen te worden voor het nationale elftal omdat hij tuft op het Franse volkslied. Op hun land, in hun ogen. ’

Was het druk in de cafés tijdens de wedstrijd?

‘Het was superdruk. Er was nauwelijks meer een plekje te bemachtigen. Iedereen stond schouder aan schouder. Buiten waren mensen bovenop de wc-hokjes geklommen om naar de schermen te kunnen kijken. De hele stad was uitgelopen.’

Mondkapjes nog op? Of waren de Franse zoenen alweer terug?

‘Die heb ik nog niet veel gezien. Maar mondkapjes eigenlijk ook niet. Dat hoeft ook niet als je aan tafel zit. Alleen het personeel van de cafés had ze braaf op.’

Binnenkort zullen veel toeristen weer naar Frankrijk afreizen, wat kunnen we daar verwachten?

‘Sinds 9 juni zijn de cafés en de restaurants weer open. De terrassen waren al eerder open. En sinds kort kunnen we hier ook zonder mondkapjes buiten lopen; dat was tot voorkort verplicht in de openbare ruimte. Nu hoeft dat alleen nog maar binnen, zoals in winkels, supermarkten en bij de bakker.’

Gaan de Fransen toeristen controleren, denk je?

‘Je kunt Frankrijk inkomen als je gevaccineerd bent, met een negatieve pcr-test of als je antistoffen hebt. De Franse overheid heeft aangekondigd dat ze vooral zullen controleren op stations en vliegvelden. Dus dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar hoe uitgebreid dat zal zijn, weet ik niet. Mensen uit mijn omgeving die vorige week met de trein naar Frankrijk kwamen, hadden geen controle gezien. Toen ik dat hoorde, dacht ik ook: ok, dus op de weg zullen die controles wel minder zijn. Daar zullen ze steekproeven houden, maar ik denk dat de kans niet zo groot is dat je er daar uit wordt gepikt, zeker niet met al die files in de zomer.

‘Testen is hier trouwens ook heel makkelijk. Bij veel apotheken kun je gratis worden getest op corona, dat was al vrij snel op orde. Ook vaccinaties zijn voor de Fransen gemakkelijk te krijgen. Als correspondent had ik hier eerder een vaccinatie dan een Frans mobiel telefoonnummer. In Nederland woedt nu de discussie of tieners gevaccineerd moeten worden. Maar hier gebeurt dat al. Al heerst in Frankrijk wel meer vaccinatiescepsis dan in Nederland.’