Iedereen, van kleuters tot hoogbejaarden, krijgt een cadeautje van Spotify, behalve ik

‘O, kom er eens kijken’, riep huisgenoot P. blij vanuit zijn door de katten geheel vernielde fauteuil. ‘Een cadeautje van Spotify!’ Ik voelde een kille hand om mijn hart . Iedereen, van kleuters tot hoogbejaarden, krijgt een cadeautje van Spotify. Iedereen, behalve ik.

Nou ja, cadeautje: het is natuurlijk een sigaar uit eigen doos. ‘Spotify wrapped’, heet die sigaar. De muziekstreamingdienst stuurt zijn gebruikers een overzicht van hun beluisterde liedjes, vergezeld van felle kleuren en ronkende teksten als: ‘Gefeliciteerd, je hebt afgelopen jaar 476 keer geluisterd naar Justin Biebers Ghost en 423 keer naar Het Smurfenlied. Je bent een hopeloze romanticus en een luchthartige rebel!’

Leuk om te weten. Maar ik heb dus niks van Spotify gekregen. Het is mijn eigen schuld: ik gebruik Spotify niet. Dat is geen boycot van het grootkapitaal of zo, hoor. Voor dergelijke zelfverloochening ben ik veel te slap. (Nee, ik kijk ook niet naar het voetbal in Qatar, maar dat is omdat voetbal me niet interesseert.)

Muziek was de liefde van mijn leven. Als kind draaide ik die vijftien platen die we hadden grijs. Als tiener liet ik mijn mintgroene cassettedeckje spelen tot diep in de nacht. Buitenshuis zette ik geen stap zonder walkman. Ik was de eerste met een iPod, die met dat irritante draaiwiel, weet u nog? Er pasten honderdtwintig liedjes op; dat vonden we toen heel veel. Ach, wat hield ik van muziek!

Het ging mis toen ik kinderen kreeg. Ze maakten zo veel herrie dat ik er geen andere geluiden bij kon verdragen, en dat was dat. Inmiddels zijn die kinderen een stuk rustiger, maar mijn brandende verlangen naar muziek is nooit meer teruggekeerd.

Soms laait het oude vuur nog even op. Afgelopen jaar ben ik verslingerd geraakt aan de weergaloze Bollywood-rocker Jaan Pehchan Ho (Mohammed Rafi, 1965). Ik draai hem weleens meermaals op een dag. Niet op Spotify, maar op YouTube, want ik wil het ook al zo weergaloze filmpje erbij zien. Die danseres alleen al, in die gouden jurk! Ik word er vrolijk van, op het manische af. Mijn kinderen lachen me uit, maar Spotify weet nergens van.

Genoeglijk zat huisgenoot P zijn Spotify-sigaar te savoureren. Ik keek mee. En nee maar, welke artist stond er bij P. op 1? Johann Sebastian Bach! Plechtig keek diens weldoorvoede pruikenkop ons aan, vanuit P.’s telefoon. Daar klonken reeds de celli van een Brandenburgs concert.

‘Stuur Johann Sebastian Bach een bedankje!’, stelde Spotify voor. (Ik verzin dit niet.)

Ik hoop dat P. het heeft gedaan. Jaan Pehchan Ho is geweldig, maar Bach blijft toch de allergrootste.