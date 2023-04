Iedereen is boos na bekerwedstrijd Feyenoord - Ajax, betrokken partijen geven elkaar de schuld

Ajacied Davy Klaassen grijpt naar zijn hoofd nadat hij door een aansteker is geraakt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De halve finale werd woensdag na 62 minuten tijdelijk gestaakt nadat Ajacied Davy Klaassen met een aansteker op het hoofd was geraakt en een wond had opgelopen. Een halfuur later werd de wedstrijd op verzoek van de Ajax-spelers hervat. Ondertussen arresteerde de politie op de tribune de vermoedelijke gooier: een 32-jarige man uit Roelofarendsveen. Hij zit nog vast.

Donderdag klonk er tot in de hoogste regionen van de voetbalpiramide ergernis over de ongeregeldheden die de bekerwedstrijd ontsierden. Fifa-baas Gianni Infantino liet op zijn Instagrampagina weten dat er wat hem betreft ‘absoluut geen plaats is voor geweld’ in zijn sport. Hij riep de betrokken instanties op om de veiligheid van de spelers ‘zonder uitzondering’ te garanderen.

Ook zonder Infantino’s vermanende woorden waren die instanties wel wakker geschrokken. De politiek hoofdverantwoordelijke, minister Dilan Yesilgöz van Justitie, zei donderdagochtend het aanstekerincident ‘hoog op te nemen’. Samen met minister Conny Helder voor Sport wil ze in gesprek met de KNVB, clubs, gemeenten en politie om na te gaan hoe het woensdagavond kon misgaan.

In Yesilgöz’ ogen hebben de politie en andere instanties genoeg middelen om zich misdragende supporters op te sporen en te weren. ‘Als je al die regels hebt, moet je zorgen dat er gehandhaafd wordt’, aldus Yesilgöz. Deels gebeurde dat donderdag ook. De politie arresteerde 22 mensen die onder meer vuurwerk hadden aangestoken en met spullen hadden gegooid.

Veiligheid van voetballers

Evgeniy Levchenko, voorzitter van de Nederlandse spelersvakbond VVCS, is het roerend eens met Yesilgöz. Toen FC Groningen-speler Jetro Willems vorige maand tijdens een competitiewedstrijd een klap kreeg van een supporter, kaartte Levchenko de veiligheid van de voetballers al aan. ‘Op papier staan duidelijke afspraken en regels’, aldus Levchenko. ‘Maar dan moet er wel worden gehandhaafd en opgetreden.’

Yesilgöz vindt ondertussen dat het hoog tijd is dat de voetbalwereld bij zichzelf te rade gaat. Supporters die voorwerpen naar spelers gooien, zijn volgens haar ‘gewoon niet goed bij hun hoofd’. De man die de aansteker gooide noemt ze ‘geen supporter, maar een enorme hufter die gestraft moet worden’.

Toestaan van publiek

Volgens politiechef Frank Paauw en politievakbond ACP is het zelfs tijd om de discussie over het toestaan van publiek opnieuw te voeren. ‘Het kost de maatschappij veel geld en politiecapaciteit om dit in goede banen te leiden’, schreef ACP-voorzitter Wim Groeneweg op Twitter. Paauw wees erop dat de veiligheid binnen de stadions een verantwoordelijkheid is van de clubs zelf. ‘Waar dat niet op orde is, gaan we dat gat als politie niet vullen.’

Donderdagmiddag gaf Feyenoord deels gehoor aan die oproep. De Rotterdamse voetbalclub sluit volgende week tijdens het Europese duel met AS Roma een deel van de tribunes. In Vak Z, van waaruit de aansteker woensdag gegooid werd, zijn geen supporters welkom. Zo’n tweeduizend stoelen blijven leeg.

Antisemitische leuzen

Supportersvereniging De Feijenoorder wees er woensdagavond na de wedstrijd op dat niet alle supporters, maar slechts een enkeling verantwoordelijk is voor het wangedrag. Het gaat om het ‘belachelijke gedrag van enkele mensen’, waarvan de vereniging overigens direct ‘nadrukkelijk afstand’ nam.

Politiebond ACP vindt dat de KNVB de wedstrijd definitief had moeten staken. Dat dit niet gebeurde, komt volgens het AD doordat de voetbalbond gehoor gaf aan de wens van de Ajax-spelers om de wedstrijd uit te spelen. ‘Onbegrijpelijk’, aldus de politiebond. ‘Ze hadden een streep moeten trekken. Dit soort gedrag kun en mag je niet belonen.’

Overigens ging het woensdagavond niet alleen binnen het stadion mis. Op een podium buiten stadion de Kuip jutte een man voor aanvang van de wedstrijd de aanwezige supporters op door antisemitische leuzen in een microfoon te schreeuwen. Daarop besloot het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) aangifte te doen van Jodenhaat. Het Openbaar Ministerie gaat de spreekkoren onderzoeken.