Iedereen in Frankrijk zou een Franse, christelijke voornaam moeten hebben, zegt Éric Zemmour

Frankrijk is wel wat gewend van Éric Zemmour, de conservatieve denker die om de zoveel tijd een omstreden uitspraak doet over de multiculturele samenleving. Maar met een pleidooi voor traditionele Franse voornamen is de essayist te ver gegaan, vinden veel Fransen.

Eric Zemmour tijdens een signeersessie van zijn boek. Foto EPA

Meer dan tweehonderdduizend mensen ondertekenden een petitie om Zemmour van de buis te krijgen. Zemmour, die lang journalist was bij de rechtse krant Le Figaro, ventileert zijn denkbeelden in essays en boeken. Bekend is De Franse zelfmoord uit 2014, waarin hij betoogt dat Frankrijk zichzelf niet meer is en ten onder zal gaan, onder meer aan de komst van islamitische immigranten. Bij het grote publiek is Zemmour vooral bekend om zijn polemische uitspraken aan talkshowtafels.

Ook dit keer begon de commotie bij een praatprogramma. Iedereen in Frankrijk zou een Franse, christelijke voornaam moeten hebben, zei Zemmour bij de talkshow Salut les Terriens. Zijn tafelgenoten vroegen of hun voornamen wat Zemmour betreft door de beugel konden. Daar liet de aartsconservatieve publicist weinig onduidelijkheid over bestaan. ‘William, dat is op de grens’, zei hij. Maar Natasha zou zich beter Nathalie kunnen noemen.

Tegen Hapsatou Sy, een ondernemer en presentatrice van Senegalese en Mauritaanse afkomst, zei Zemmour: ‘Uw moeder heeft een fout gemaakt. Waarom noemt u zich niet Corrine? Dat past heel goed bij u.’

Tv-ruzie

Sy noemde Zemmours opmerkingen ‘de grootste belediging die ik ooit heb gehoord – voor heel Frankrijk’. Daarop riposteerde Zemmour: ‘Uw voornaam, die is een belediging voor Frankrijk.’ Omroep C8, waar het praatprogramma te zien is, zond de woordenwisseling niet uit. De zender vond Zemmours uitlatingen beledigend.

Sy liet het daar niet bij zitten. Op haar Instagrampagina publiceerde ze de ongemonteerde versie. Naar verluidt heeft ze haar visagist de beelden laten filmen met een mobiele telefoon. Critici zeggen dat Sy bewust uit is geweest op een controverse – waarom zou ze de beelden van de talkshow anders ‘live’ hebben laten opnemen?

Onder de kop ‘Verban mensen die haatzaaiende berichten verspreiden uit de media’ zette Sy donderdag een petitie online. Binnen 24 uur hadden meer dan honderdduizend Fransen de petitie ondertekend. Inmiddels zijn dat er meer dan tweehonderdduizend. Een tegenpetitie werd aanmerkelijk minder vaak ondertekend, tot dusver door zo’n veertienduizend mensen.

Verdeeld

De affaire verdeelt Frankrijk. De petitie is in strijd met de vrijheid van meningsuiting, zegt het ene kamp. Zemmour moet kunnen zeggen wat hij wil, ook als zijn uitlatingen impopulair zijn. Het andere kamp vindt dat de media geen podium moeten bieden aan figuren als Zemmour, in hun ogen een racist die groepen in de samenleving tegen elkaar opzet.

Zemmour zelf is strijdbaar als altijd. Ondertekenaars van de petitie zijn ‘vijanden van de vrijheid’, zei hij. ‘Ze zullen me moeten verbannen naar Sint-Helena, of de Goelag opnieuw in het leven moeten roepen.’