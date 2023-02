Iedereen in East Palestine heeft na treinongeluk last van jeuk en hoestbuien, maar wie gaat hen helpen?

In het Amerikaanse gehucht East Palestine ontspoorde begin februari een goederentrein met gifstoffen. Sindsdien kampen inwoners met klachten én is het gehucht verwikkeld in een nationaal schandaal, waarmee – uiteraard – ook Donald Trump zich bemoeit. Wie is verantwoordelijk voor het ongeluk?

Halverwege haar zin valt Tracy Hager (34) stil en wenkt naar haar voeten. ‘Voel je dat?’ East Palestine vibreert. ‘De trein komt.’ Dit gehucht in de Amerikaanse staat Ohio is weinig meer dan een straat doorkliefd met een spoorlijn. Elk kwartier passeert een goederentrein. Hager zucht. ‘Dat is nu een heel ander gevoel.’

4 februari ging het mis. Trein 32N vloog in brand en ontspoorde. De rookpluim was vanuit de ruimte te zien. Duizenden inwoners werden in het holst van de nacht geëvacueerd. ‘Een zaak van leven en dood’, zei gouverneur Mike DeWine. Tankwagons bleken gifstoffen te vervoeren.

Vorige week verklaarde vervoerder Norfolk Southern, eigenaar van de trein, lucht en drinkwater veilig. Bewoners keerden terug – en toen barstte de bom. Mensen begonnen hoestbuien te rapporteren, hoofdpijn, uitslag. Rivieroevers lagen bezaaid met duizenden dode vissen, kikkers en salamanders.

In één klap zijn de 4.700 inwoners van East Palestine hoofdpersonen geworden in een nationaal schandaal, waarin iedereen zich mengt. Van milieuactivist Erin Brockovich tot Donald Trump. De oud-president, en presidentskandidaat, maakt er woensdag een geïmproviseerde campagnestop: ‘De mensen van East Palestine hebben hulp nodig!’

Rechts Amerika geeft links de schuld en vice versa. ‘Ik zou het water daar niet drinken’, zei de Republikeinse senator JD Vance. ‘Het is veilig’, zei de Democratische transportminister Pete Buttigieg. Onder de bewoners van East Palestine heerst angst, woede en verwarring. ‘Ik weet niet meer wat we moeten geloven’, zegt Tracy. Ze wrijft met haar wang langs de kraag van haar jas. ‘Sorry, jeuk.’

Brian en Tracy Hager.

Rivier van vuur

Het is 4 februari, 9 uur ’s avonds, als Austin Huffman (27) opschrikt van de sirenes. Hij rent naar buiten en weet niet wat hij ziet: ‘Het spoor leek een rivier van vuur.’ Tussen geknakte bomen liggen 38 wagons verspreid. De brandweer zwoegt tevergeefs, onder leiding van Kurt Todd (53). ‘We hadden toen nog geen idee wat erin zat’, herinnert commandant Todd zich. ‘Dat maakt mij nu heel nerveus.’ Huffman: ‘Ik ben bang voor wat wij toen hebben ingeademd.’

De tankwagons bleken gevuld met vinylchloride, een brandbaar gas bruikbaar voor de productie van pvc-buizen. Blootstelling leidt tot huid-, oog- en ademhalingsproblemen, en op de langere termijn tot kanker.

Norfolk Southern is zelf voor de schade verantwoordelijk. Buiten het centrum liggen de zwartgeblakerde tankwagons nog altijd als vertrapte bierblikjes langs het spoor. Graafmachines scheppen as en schroot. Om de haverklap valt het werk stil vanwege passerende treinen.

Buiten het centrum liggen zwartgeblakerde tankwagons. Beeld ANP / EPA

Remsysteem uit de 19de eeuw

Deze milieuramp is ook politiek. Barack Obama voerde als president strengere regelgeving door voor het transport van gevaarlijk materiaal. Goederentreinen moesten worden uitgerust met moderne, elektrische remmen. Donald Trump maakte die regel ongedaan na een venijnige lobby vanuit de vervoerders, onder wie: Norfolk Southern. Modernisering werd te duur bevonden.

Het remsysteem van trein 32N dateerde uit de 19de eeuw, zo rond de tijd van de Amerikaanse Burgeroorlog. Het lijkt erop dat een vonkenregen vanuit die remmen de boosdoener was.

Dat wekt wrevel. Spoorwegen zijn de winstgevendste Amerikaanse industrie, nog boven vastgoed en het bankwezen. In 2022 besteedde Norfolk Southern, gewaardeerd op 53 miljard dollar, ruim 4 miljard aan het terugkopen van aandelen. Tegelijk is het aantal spoorwerkers de afgelopen tien jaar met eenderde teruggebracht. Veiligheidsinspecties liepen terug van 4 minuten naar 60 seconden per wagon.

‘Stop met Donald Trump de schuld geven’

De Democraten wijzen naar rechts. ‘Republikeinen grijpen elke kans aan om veiligheidsregels te verzwakken’, zei Democraat Sherrod Brown, senator namens Ohio. ‘Stop met Donald Trump de schuld geven’, zei zijn Republikeinse mede-senator JD Vance. ‘Een man die al drie jaar geen president meer is.’

Joe Biden krijgt de zwaarste kritiek te verduren. Niet alleen verzuimde de zelfverklaarde ‘train lover’ Obama’s regels te herstellen, afgelopen jaar brak hij nog een staking van spoorwerkers die, onder meer, veiligere werkomstandigheden eisten. Het duurde tien dagen voor Bidens regering, bij monde van minister Buttigieg, het ongeluk benoemde. Een verzoek om East Palestine tot rampgebied te verheffen werd afgewezen. Republikeinen stellen dat de president niet geeft om kiezers uit deze rode staat.

‘Als die trein een paar seconden eerder was ontspoord…’ Tracy Hager knikt naar het tankstation pal aan de spoorovergang. ‘Dan was East Palestine er niet meer geweest.’

Met een stokje port Karyn Sirota (52) in de bodem van de Sulfur Creek, een beekje dat ontspringt in East Palestine. Een substantie borrelt op die het wateroppervlak doet glanzen als olie. Tussen steentjes schittert het zilver van dode visjes. ‘Je snapt waarom wij uit flesjes blijven drinken’, zegt echtgenoot Steve.

Inwoners van East Palestine: ‘Je snapt waarom wij uit flesjes blijven drinken.' Beeld Getty Images via AFP

Norfolk Southern stelde na het ongeluk aanvankelijk 25 duizend dollar aan de gemeenschap ter beschikking – niet eens genoeg om de brandweeruitrusting te vervangen. Dat bedrag werd, na aanzwellende kritiek, verhoogd tot 1 en vervolgens 2,5 miljoen.

‘Zorgen fysieke veiligheid medewerkers’

Donderdag was er een openbare bijeenkomst waarop Norfolk Southern uitleg zou komen geven. Op het laatste moment zegde de delegatie af, vanwege ‘zorgen over de fysieke veiligheid van onze medewerkers’. ‘Alsof wij daar met hooivorken zouden staan’, gnuift Sirota.

Karyn en Steve Sirota.

Rond de medische zorgen is nog altijd veel onduidelijk. Bijna iedereen op straat ervaart klachten. De Biden-regering stuurt teams om de risico’s opnieuw te wegen. Deze week is door de staat een speciale kliniek opgezet. En Trump komt, natuurlijk.

Deze dagen rijden er door East Palestine meer treinen dan normaal, zien bewoners: verloren tijd moet worden ingehaald. In de hoofdstraat is het vibreren overgegaan in schudden. Zodra de trein passeert, walmt over het dorp een chemische lucht die gelijk op de keel slaat. ‘Ze rijden vlak langs het wrak’, zegt Hager, ‘en blazen stof mee.’ Hagers man begint demonstratief te hoesten. ‘Zo zie je wat hier prioriteit heeft.’