Iedereen had kritiek op de Fieldlabs. Zit er nog leven in de experimenten?

Betekent de explosie van verontwaardiging die deze week een vroegtijdig einde maakte aan het 538-Oranjefeest de nekslag voor de zogenoemde Fieldlabs? Deskundigen hopen van niet. Met de Fieldlabs heeft Nederland goud in handen om corona in het najaar definitief te kunnen verslaan, zeggen zij.

De man die de rekenmodel achter de Fieldlab-evenementen maakt, heet Bas Kolen en hij is van huis uit waterbouwkundige. Hij is gewend om te rekenen aan evacuatiemodellen bij overstromingen: hoeveel doden accepteer je, hoeveel economische schade? Nu past hij dezelfde filosofie toe op de coronapandemie.

Hoeveel risico zijn we bereid te ­nemen? Niet veel, leek het begin deze week. Het land stond op z’n achterste benen toen er een 538-Oranjefestival met tienduizend bezoekers dreigde te worden gehouden, juist op een moment dat de pandemie een nieuw hoogtepunt nadert. De verontwaardiging was zodanig dat het festival in Breda werd afgeblazen.

Toch staan er nog heel wat Fieldlabs op de planning. Het eerstvolgende is een concert van de band ­Racoon, over twee weken met 3.500 aanwezigen. In datzelfde weekeinde is er een obstakelloop met 9.000 deelnemers. En vooralsnog is het plan om ook het Songfestival te bestempelen tot Fieldlab, met weer 3.500 mensen in het publiek.

Is hier sprake van wetenschappelijk hobbyisme? Of zijn Fieldlabs wezenlijk nuttig? Dat laatste, denkt de hoofdonderzoeker van de Fieldlabs, arts-microbioloog Andreas Voss. Hij waarschuwde begin deze week dat er maar iets hoeft mis te gaan – met de vaccinaties, met de opkomst van nieuwe virusvarianten – of de kennis uit deze experimenten komt ook in het najaar weer van pas. ‘Zo kunnen we voorkomen dat alles weer op slot gaat’, zei hij.

Het nut van de Fieldlabs

Hij krijgt bijval uit onverdachte hoek. Ernst Kuipers, nota bene voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, noemde het deze week bij praatprogramma Op1 ‘echt verstandig’ om juist nu meer experimentele evenementen te organiseren. ‘Je moet dat nu doen, want als het aantal besmette personen straks heel klein is, is de kans op besmetting heel laag en leer je er niets van.’

Ook de ziekenhuisbestuurder wees vooruit naar het najaar. Stel dat niet iedereen zich laat vaccineren, of dat het vaccin niet bij iedereen even effectief zal zijn: dan is het belangrijk te weten hoe de samenleving een zekere bewegingsvrijheid kan houden zonder dat het besmettingsrisico enorm toeneemt.

Want de eerste reeks Fieldlabs heeft heus al wel de nodige inzichten opgeleverd. Er is meer bekend over het aantal contacten dat mensen hebben als ze uitgaan – iets wat voorheen niemand wist. Een voorbeeld: het blijkt voor het aantal contacten nauwelijks uit te maken of theaterbezoekers in de pauze op hun stoelen blijven met een borrelbox of een drankje halen bij de bar. Hoe dat kan? Bas Kolen laat het zien op plaatjes uit de video-analyse die werd gedaan: zolang er genoeg ruimte is, gaan mensen tijdens de pauze in kleine groepjes bij elkaar staan, hoogstwaarschijnlijk met degenen met wie ze naar de voorstelling waren gekomen.

Bezettingsgraad

Vooral de bezettingsgraad blijkt tijdens een evenement heel bepalend te zijn voor het aantal nabije contacten. Dat geldt overal: in theaters, in voetbalstadion, bij concerten. De resultaten zijn officieel nog niet bekendgemaakt, maar Bas Kolen laat ze zien op zijn computer. Neem het voetbalstadion: als de bezetting daar 50 procent is in plaats van 75 procent, dan scheelt dat ongeveer 30 procent van het totaal aantal besmettingen dat hij verwacht. Best aanzienlijk, als je bedenkt dat er duizenden voetbalfans in zo’n stadion zitten.

Tegelijkertijd is Kolen de eerste die zal toegeven dat zijn model vol onzekerheden en aannames zit. Alle contacten binnen de 1,5 meter wegen bijvoorbeeld even zwaar – of je nu bij de ander om de nek hangt of op een afstandje je hoed voor elkaar afneemt.

Ander voorbeeld: het onophoudelijk dragen van mondkapjes scheelt 10 procent in het aantal besmettingen. Harde wetenschap? Welnee, simpelweg een schatting met de hulp van experts.

En wat te denken van de randverschijnselen? Hoe komen mensen naar de evenementen toe? Wat gebeurt er tijdens de afterparty’s? Dat wordt in de berekeningen allemaal buiten beschouwing gelaten.

Kortom, het is niet moeilijk om kritiek te hebben op het huidige model. Maar, zegt Kolen dan: de enige manier om het model te verbeteren, is door méér Fieldlabs te houden. Alleen als je concerten organiseert, weet je hoe de besmettingskans daar verschilt van voetbalwedstrijden of theatervoorstellingen. Door te variëren met de luchtkwaliteit en het al dan niet dragen van mondkapjes kun je uiteindelijk zien hoe dat het aantal besmettingen beïnvloedt.

Cruciale factor

Eén ding is dan wel cruciaal. ‘Je moet zeker weten hoeveel mensen achteraf besmet zijn’, zegt Cecile Janssens, hoogleraar epidemiologie in Georgia, Verenigde Staten. ‘Dat is de enige manier om het model te toetsen aan de werkelijkheid.’

Nu laat ongeveer een op de vijf personen zich niet testen achteraf. Janssens: ‘Zijn dat misschien juist de mensen die een hoestje voelen opkomen? De deelnemers willen graag weer kunnen uitgaan. Hebben degenen die niet komen opdagen bij de achteraf-test misschien een reden om weg te blijven?’

Als de Fieldlabs doorgaan, dan moet de opkomst bij de test achteraf naar honderd procent, vindt Janssens. ‘Het gaat om kleine aantallen besmettingen en die wil je niet missen.’

Volgens Fieldlab-hoofdonderzoeker Andreas Voss is het echter nog niet zo gemakkelijk om de opkomst te verhogen. ‘We mogen die test achteraf niet verplicht stellen of financieel aanmoedigen’, zegt hij. ‘De deelnemers moeten zich op alle momenten volledig vrij voelen om uit het onderzoek te stappen.’ Hij benadrukt dat er alles aan wordt gedaan om mensen naar de teststraat te krijgen: ze worden er voortdurend aan herinnerd en het is hen gemakkelijk gemaakt om een afspraak in te plannen.

Schat aan kennis

Internationaal gezien zijn de Fieldlab-evenementen iets bijzonders. Er zijn Europese landen waar de theaters en bioscopen deze winter open zijn gebleven, waar (kleinschalige) concerten zijn gehouden, waar dierentuinen en pretparken toegankelijk zijn. In Nederland nemen politici niet graag dat soort risico’s.

Nederland zal straks over een schat aan kennis beschikken over besmettingskansen onder het uitgaans­publiek. En dan is het uiteindelijk net zoals met die overstromingen, zegt Kolen. Dan zit er niets anders op dan een risico te accepteren, een risico dat een fractie van een procent hoger zal zijn dan nul.