IEA: energierantsoen dreigt in Europa, industrie als eerste de klos

IEA-directeur Fatih Birol stelt dat er schaarste dreigt als er niet snel stappen worden ondernomen om het huidige energieverbruik te verminderen. ‘Als we een lange en strenge winter hebben en geen maatregelen nemen, zou ik een rantsoen van aardgas niet uitsluiten’, zei Birol tegen de Financial Times. ‘Te beginnen bij de industrie.’

Door de Russische invasie van Oekraïne en stijgende energieprijzen kampen Europese leiders al maanden met zorgen over leveringszekerheid. Het Russische staatsbedrijf Gazprom besloot de afgelopen weken onder meer Polen, Finland, Denemarken en ook Nederland af te sluiten van het gas, omdat ze niet zouden voldoen aan de eis om in roebels te betalen. Een maatregel die de Europese gasvoorraad verder onder druk zet.

Europese klimaat- en energieministeries zijn deze week met industriële kopstukken bijeengekomen in het Deense Sønderborg voor de zevende IEA-conferentie over efficiënt energieverbruik. De vertegenwoordigers van circa vijfentwintig landen vergaderen daar over plannen om het energieverbruik te beperken, maatregelen die volgens Birol ‘essentieel zijn om één van 's werelds meest urgente problemen te tackelen.’

Al zijn de Europese landen volgens het energieagentschap ook afhankelijk van het tempo waarin de Chinese economie groeit. Door een nul-covid-beleid in Peking lag de economie daar deels op zijn gat. Maar het Aziatische land gaat nu weer open, met een grotere vraag naar gas tot gevolg.

Vraag en aanbod

Op basis van een laatste analyse waarschuwt de IEA EU-landen dat, om vraag en aanbod de komende jaren in balans te houden, het jaarlijkse energieverbruik tegen 2030 moet zijn verminderd met een equivalent van het energieverbruik van China. Daarvoor moet het Westen onder meer streven naar meer schone energie en het optimaal benutten van de bestaande gas-en olievelden. Dat zijn maatregelen die naast de invoer van brandstof ook de uitstoot van broeikasgassen én de energierekening snel kunnen verlagen, aldus het energieagentschap.

Directeur van het energieagentschap IEA Fatih Birol. Beeld ANP / EPA

Mochten de Europese landen niet snel overgaan tot actie, dan is een rantsoen aankomende winter niet uit te sluiten, stelt IEA-baas Birol. Het gasverbruik van de industrie beperken, is volgens hem in dat geval de meest logische eerste stap. Duitsland nam in maart al stappen om de industrie in het land af te sluiten van het gasnetwerk wanneer er een acuut tekort zou zijn. Ook EU-energiecommissaris Kadri Simson ondersteunt de opvattingen van het energieagentschap. Simson stelt dat er al noodplannen worden ontwikkeld voor een volledige stopzetting van de Russische gasimport.

Mijnraad

Ook Nederland houdt rekening met een mogelijke energieschaarste. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in april al ruim 600 miljoen euro uitgetrokken om energieleveranciers te verleiden de gasvoorraden tot 70 procent te vullen. Maar de Mijnraad wil dat het kabinet verder gaat. Dinsdag schreef de raad in een advies aan het kabinet dat er grote maatschappelijke ontwrichting dreigt door de gastekorten. De gevolgen daarvan kunnen die van de coronapandemie overtreffen. Het kabinet moet volgens de raad dan ook zo snel mogelijk de gasvoorraden volledig aanvullen om schaarste in de winter te voorkomen.

Gaswinning uit Groningen is daarbij niet uitgesloten, aldus de raad. Maar dat de gaskraan weer verder opengaat, lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk. In navolging van klimaatminister Rob Jetten zei premier Mark Rutte vorige week tijdens een bezoek aan Groningen dat het opendraaien van de gaskraan daar een laatste optie is in geval van acute nood.