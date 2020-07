Identificatie koninklijke botresten neemt laatste twijfel weg over moord op tsarenfamilie

Tsaar Nicolaas II Beeld Wikipedia

Het gezin van tsaar Nicolaas II is weer compleet: botresten uit een Siberisch bos zijn volgens forensisch onderzoek afkomstig van de lichamen van Aleksej Romanov en Maria Romanova, twee kinderen van Ruslands laatste tsaar. Daarmee is volgens Russische onderzoekers nu bewezen dat er stoffelijke resten zijn van alle leden van het gefusilleerde gezin.

Nicolaas II werd in 1918 samen met zijn vrouw en vijf kinderen doodgeschoten in een kelder in de stad Jekaterinenburg, een paar duizend kilometer ten oosten van hun paleizen in Sint-Petersburg. Daar waren ze naartoe gevoerd door bolsjewieken die met een bloedige revolutie de macht overnamen. De bolsjewieken deden verwoede pogingen om de lichamen voorgoed te verstoppen.

Kuil in het bos

Maar onderzoekers graven de Romanovs een voor een weer op. Vijf gezinsleden, onder wie de tsaar, werden in 1976 al teruggevonden in het bos. De vinder durfde zijn vondst pas na de val van het Sovjet-regime bekend te maken. De lichamen waren verminkt achtergelaten in een ondiepe kuil, nadat de moordenaars een zoektocht naar een diepere kuil opgaven toen hun wagen vast kwam te zitten in de modder. De botten die nu afkomstig blijken van de 13-jarige troonopvolger Aleksej en zijn zus Maria, werden in 2007 ontdekt, op een andere plek in het bos – zo probeerden de bolsjewieken zoekers op een dwaalspoor te brengen.

Het gaat maar om een handjevol botten, vertelt een lid van de onderzoekscommissie aan dagblad Izvestia. ‘We houden er rekening mee dat er rondom de vindplek nog meer overblijfselen begraven zijn’, aldus Marina Molodtsova van de afdeling Bijzonder Belangrijke Zaken bij het Russische Onderzoekscomité.

Gevoelig

Het onderzoek ligt zeer gevoelig binnen Ruslands bestuurlijke elite. Die is verdeeld in communistenaanhangers, tsarenliefhebbers en mensen die beide kampen adoreren, zoals president Poetin. De Russisch-orthodoxe kerk heeft de laatste tsarenfamilie en haar overblijfselen heilig verklaard. Alleen zijn de overblijfselen van Aleksej en Maria nog niet bijgezet in het familiegraf in de Petrus en Pauluskathedraal in Sint-Petersburg, ondanks eerder onderzoek dat uitwees dat de resten inderdaad van de twee kinderen zijn. De vraag is of daar nu wel overeenstemming over is tussen kerk en staat.

Het lijkt er niet op, want de onderzoekers kondigden allerlei aanvullend, raadselachtig speurwerk aan. Zo gaan ze een 3D-model maken van een hoed die Nicolaas II (die al wél is bijgezet in het familiegraf) 27 jaar voor zijn dood droeg toen hij op zijn hoofd werd geslagen tijdens een bezoek aan Japan. Het 3D-model kan volgens de onderzoekers helpen bij de bestudering van hoofdwonden op de schedel van de tsaar en zo bij ‘het wegnemen van de allerlaatste twijfel’ over de authenticiteit van de overblijfselen, maar critici denken dat de onderzoekers tijd rekken wegens onenigheid onder historici, politici en geestelijken.

De belangstelling voor de tsarenfamilie neemt toe nu Rusland steeds meer trekken vertoont van een tsarenrijk. Deze maand kreeg Poetin via een georkestreerde stemming de mogelijkheid om langer aan de macht te blijven dan alle tsaren sinds Peter de Grote, de eerste troonsbestijger uit de Romanov-dynastie.