Ideale interviewer Paul Witteman is de onomstreden winnaar van Ere Zilveren Nipkowschijf

Beeld Ivo van der Bent

Kort nadat bekend werd dat Witteman de prijs zou winnen, belde collega Jeroen Pauw op. ‘Ik dacht dat je hem allang gewonnen had’, zei Pauw, die de prijs drie jaar geleden zelf in ontvangst nam. Daarin zal hij niet de enige geweest zijn. Niettemin komt de prijs op een passend moment. Witteman is 75 jaar en keert vermoedelijk niet meer terug met een vast programma op tv. Een maand geleden was de laatste aflevering van het succesvolle muziekprogramma Podium Witteman.

‘Ik heb niet eerder zo’n aanstekend enthousiasme onder de vaste kijkers gevoeld als bij dit programma’, vertelt Witteman vanuit zijn herenhuis in Haarlem. Dat huis werd overladen met dankbetuigingen – de NTR had besloten om alle brieven door te sturen. Witteman: ‘Na acht jaar was het een mooi moment om te stoppen. Het is goed zo.’

‘Je zal in het medialandschap niet snel iemand vinden die deze oeuvreprijs onterecht vindt’, zegt Jeroen Pauw. ‘Paul is onomstreden.’ ‘Paul is een zeldzaam talent’, vindt Herman Meijer. Hij leerde Witteman eind jaren tachtig kennen bij de Vara en was later onder meer eindredacteur bij Pauw & Witteman. ‘Hij is door zijn taalvaardigheid, analytische geest en innemende persoonlijkheid de ideale interviewer.’

Jong, zichtbaar bezweet en zenuwachtig

Paul Witteman groeide op als nakomertje in een kunstzinnig en intellectueel gezin in Overveen in de gemeente Bloemendaal. ‘Ik was een buitenbeentje’, vertelt hij. ‘Ik kon goed tennissen en pianospelen. Maar volgens mij vonden ze me arrogant. Ik maakte ook nooit mijn huiswerk.’ Hij bleef tweemaal zitten op de hbs.

Bij zijn oudere broers – onder meer musici en juristen – zag hij talent waarvan hij vermoedde dat hij er niet tegenop zou kunnen boksen. Sterker nog: ‘Ik dacht dat in het leven mij niets zou lukken’, zegt Witteman. Die pessimistische levenshouding zou hij nooit helemaal kwijt raken.

Met zijn vader, die advocaat en korte tijd Minister van Binnenlandse Zaken namens de KVP was, had hij geen goede band. ‘Het was een afstandelijke man waar ik amper mee sprak’, zegt Witteman. Met zijn moeder, een begaafd pianiste, had hij een betere verstandhouding. Zij voedde zijn grote en levenslange liefde voor klassieke muziek.

Wittemans televisiecarrière was aanvankelijk geen succes. Zenuwen speelden hem parten. Dat is zichtbaar op oude beelden van het Vara-programma Wat voor weer zou het zijn in Den Haag waarin een jonge, zichtbaar bezwete Witteman moeite heeft om zijn trillende microfoon in bedwang te houden.

Na een kortstondige terugkeer bij de radio, is het omroepbaas Marcel van Dam die vertrouwen toont in Witteman en hem een nieuwe kans geeft. Van Dam wil af van de stoffige, gedemoraliseerde, oud-linkse sfeer die hij naar eigen zeggen bij de omroep aantrof. Met zijn journalistieke gedrevenheid en frisse, hoffelijke presentatie wordt Witteman het gezicht van de nieuwe koers.

Iconische momenten

Zijn brede kennis van en interesse voor cultuur, wetenschap, economie en politiek maakten hem tijdens zijn lange carrière een ideale roerganger van programma’s zo uiteenlopend als Achter het Nieuws (nieuwsrubriek), Lagerhuis (debatprogramma), Witteman ontdekt (wetenschapsprogramma) en Podium Witteman (muziek). Decennialang was hij een vaste stem in het publieke debat.

Bepaalde iconische momenten zijn voor altijd aan hem verbonden. Zoals toen Minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek live tijdens een uitzending van Achter het Nieuws belde met het verzoek om bepaalde beelden niet uit te zenden. Op die (gemanipuleerde) beelden leek het alsof vrouwen damesondergoed gooiden naar de Iraanse ayatollah Khomeini.

In 1997 zagen miljoenen mensen Witteman in gesprek met een 30-jarige Willem-Alexander. Het interview hielp de kroonprins een serieuzer imago op te bouwen. Hij vertelde openhartig dat hij de grote verantwoordelijkheid die hem wachtte niet lichtzinnig opvatte en dat hij een eventueel huwelijk zou verkiezen boven zijn koningschap. Ook vertelde hij geïnteresseerd te zijn in watermanagement (Witteman: ‘pardon?’).

Bovenaan de lijst staat, natuurlijk, het verkiezingsdebat in 2002 waarin onder zijn leiding een norse, zelfgenoegzame Ad Melkert voor de ogen van heel Nederland een flater sloeg tegen de energieke Pim Fortuyn. Dat uitgerekend Vara-coryfee Witteman zich wel leek te amuseren die avond en speldenprikjes uitdeelde aan het adres van Melkert (‘Bent u niet bereid hem aan te kijken?’) werden hem in de PvdA-hoek nog lang nagedragen, niet in de laatste plaats door Melkert zelf.

Opvolger

Met Pauw & Witteman maakte hij een van de meest succesvolle talkshows van deze eeuw. ‘We hielden er allebei niet van om alles vooraf op papier te hebben staan’, verklaart Pauw hun chemie. ‘We roken elkaar, voelden elkaar en hoorden elkaar ademen: we waren perfect op elkaar ingesteld. Paul bewaakte de regie en hield de middenkoers waardoor ik naar links en rechts kon zwieren.’

Een stabiele opvolger van dat programma lijkt nog altijd niet te zijn gevonden. Witteman zelf spreekt zijn waardering uit voor Tijs van den Brink als presentator: ‘Hij vraagt door, vanuit een intrinsieke journalistieke gedrevenheid.’ Meijer, voorheen hoofdredacteur bij Op1 en tegenwoordig werkzaam bij Khalid & Sophie, ziet bepaalde eigenschappen van Witteman bij anderen vertegenwoordigd: ‘Sven Kockelmann heeft Paul’s journalistieke scherpte, Jort Kelder zijn ironische tongue-in-cheek-humor en Khalid Kasem heeft een soortgelijke gedrevenheid.’

‘Maar’, geeft Meijer toe, ‘Paul is meer all round dan veel mensen nu. Dat gaf hem zekerheid. Veel presentatoren moet je al twee uur voor de uitzending geen nieuwe informatie meer aanleveren omdat ze dat niet meer kunnen verwerken. Bij Paul kon je tijdens de introtune in zijn oortje nog doorgeven dat het hele draaiboek werd omgegooid. Die scherpte van geest, dat is zeldzaam.’