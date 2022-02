Iconische Rotterdamse hefbrug moet tijdelijk wijken voor superjacht van Jeff Bezos

De Koningshavenbrug, beter bekend als ‘de Hef’. Beeld ANP

Het schip, dat de miljardair bestelde bij de scheepswerf Oceanco in Alblasserdam, is naar verluidt het grootste zeiljacht ter wereld en kost Bezos zo’n 430 miljoen euro. Als het eenmaal af is, gaat het via de Rotterdamse wateren naar zee. Het enige obstakel daar is de hefbrug. De driemaster past niet onder het meer dan 46 meter hoge middendeel van de brug.

Om het schip toch te laten passeren, werd bij de gemeente Rotterdam een verzoek ingediend om het te lage middendeel van de brug tijdelijk te verwijderen. De gemeente stemde in met dat verzoek. Oceanco en Bezos moeten dan wel de kosten van de demontage vergoeden.

De kwestie ligt gevoelig in Rotterdam. De brug is een bezienswaardigheid in de stad en kent een lange en roerige geschiedenis. De eerste delen staan er al sinds 1878. Na de Tweede Wereldoorlog was de brug een van de constructies die als eerste werden herbouwd om treinverkeer in de zwaar getroffen havenstad weer mogelijk te maken. In 1993 raakte de Hef zijn functie als spoorbrug kwijt. Na fel protest van de bevolking liet de gemeente de constructie staan en maakte er een monument van.

De Hef kent een lange en roerige geschiedenis in Rotterdam. Beeld ANP / AFP

Vanwege die beschermde status mag de brug niet zomaar uit elkaar gehaald worden. Maar volgens de gemeente Rotterdam is het economische belang van de scheepsbouwsector doorslaggevend om een uitzondering te maken. ‘We willen de werkgelegenheid die de sector oplevert voor de regio behouden’, zegt een woordvoerder.

De gemeente zou in 2017, na een uitvoerige renovatie, hebben beloofd de brug nooit meer uit elkaar te halen, maar die belofte is bij de woordvoerder niet bekend: ‘Elk individueel verzoek wegen we opnieuw af, dat hebben we ook nu gedaan.’

Volgens de gemeente is er bovendien geen alternatief. Zo is er maar één route die het superjacht kan afleggen naar zee. Ook zou het te omslachtig zijn om de hoge masten van het zeiljacht op een andere werf stroomafwaarts te plaatsen. ‘Uiteraard doen we er alles aan om de brug te behouden’, zegt de gemeentewoordvoerder. ‘Het is een historische brug die moet blijven zoals die is.’

De afgelopen jaren specialiseerden meer Nederlandse botenbouwers zich in de lucratieve markt voor superjachten. Omdat hun werven, die soms ver landinwaarts liggen, oorspronkelijk niet zijn gebouwd voor de enorme gevaartes, leidt het transport van de jachten dikwijls tot logistieke problemen. Zo kwam de Galactica, een superjacht van ruim 80 meter lang, niet onder een brug door toen ze onderweg was van scheepsbouwer Heesen Yachts in Oss naar een werf in Harlingen. Het schip moest wachten tot het water zakte.

Het is nog onduidelijk wanneer en voor hoelang Rotterdammers hun icoon (gedeeltelijk) moeten missen. De bedoeling is dat het middendeel van de brug voor hooguit enkele dagen wordt weggehaald. Volgens de woordvoerder werkt de gemeente nog aan de planning en zijn de details van de operatie nog niet bekend. Het is de bedoeling dat het schip van Bezos uiterlijk deze zomer uitvaart en zich voegt bij een tweede jacht dat de miljardair heeft besteld bij de Nederlandse scheepsbouwer Damen.