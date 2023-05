Iconische boom in hartje Freetown omgewaaid: ‘Een groot verlies voor de natie’

De omgewaaide kapokboom in het centrum van Freetown. Beeld Reuters

Op een drukke rotonde in Freetown, naast het Hooggerechtshof, staat een enorme boom versierd met groen-wit-blauwe vlaggetjes (de driekleur van Sierra Leone), die wordt bewoond door honderden vleermuizen en ’s nachts is verlicht door felle lampen – als de elektriciteit het doet. Wie vanaf een van de vele heuvels over de stad uitkijkt, ziet de groene kroon boven de grijze gebouwen uitpieken. Tot de nacht van 24 op 25 mei. In die nacht is de hoofdstad haar symbool verloren, wat rest is een dikke, kale stam.

‘Freetown is 231 jaar geleden gesticht en velen geloven dat de boom hier toen al stond’, schrijft Yvonne Aki-Sawyerr, die volgende maand opgaat voor haar herverkiezing als burgemeester van Freetown, op Facebook. Volgens de overlevering zegen bevrijde slaafgemaakten uit Amerika in 1792 neer onder deze grote boom en noemden de plek ‘Free Town’. Vele anderen volden hun voetsporen, waardoor het omliggende oerwoud geleidelijk veranderde in de huidige metropool. ‘Een belangrijk deel van de identiteit van onze stad is niet meer’, aldus Aki-Sawyerr.

What’s left of Freetown’s iconic Cotton Tree - hundreds of years old. I just took these photos after a heavy storm brought down the historic giant tree on Wednesday night - 24 May 2023. History! #SierraLeone pic.twitter.com/FYWIFCdwYn — Umaru Fofana (@UmaruFofana) 24 mei 2023

Een cotton tree, oftewel kapokboom, is een tropische boomsoort, met witte, pluizige vruchten die bijvoorbeeld worden gebruikt als vulling van kussens. Maar in Sierra Leone heeft de kapokboom vooral een grote spirituele waarde. Dorpen werden gevestigd rondom zulke bomen, die voor de bewoners zijn verbonden met de voorouders. Jongeren geloven steeds minder in de bovennatuurlijke krachten van de bomen, maar ze zien ze wel als het hart van de gemeenschap.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

Brullende leeuwen

Het is niet bekend of de boom, volgens velen de oudste van het land, al beschadigd was. De maand mei staat in het West-Afrikaanse land bekend als ‘thunder season’. Bijna iedere avond verschijnen pikzwarte wolken aan de hemel die stortbuien, windstoten en onweer meebrengen. In de havenstad, met ruim een miljoen inwoners, kan het flink tekeergaan – vermoedelijk noemde de Portugese ontdekkingsreiziger Pedro da Cinta het gebied de Leeuwenbergen (Sierra Lyoa), omdat hij bij zijn aankomst in 1462 de luide donder verwarde met het brullen van leeuwen.

De boom nog in volle glorie. Beeld Getty

Hoewel de kolossale boom bovenop een taxi viel, raakte niemand gewond. Wel ontstond er behoorlijke chaos door het vastgelopen verkeer en een snel groeiend aantal toeschouwers. ‘Ik ben geschokt’, zegt inwoner Ahmed Sow. ‘De Cotton Tree stond er al honderden jaren en is nu ineens weg.’ Sommige mensen zien het als teken dat er iets groots staat te gebeuren. Sow wijst op de aankomende verkiezingen: ‘Als een kapokboom omvalt, zullen er ook grote namen sneuvelen.’ ‘De hele stad praat nergens anders over’, beaamt Anna Vanmalder, een Belgische die al vijf jaar in Freetown woont.

Ook buiten de hoofdstad uiten mensen massaal hun ontsteltenis en verdriet. De roep klinkt om een nieuwe kapokboom op dezelfde plaats te planten, ‘als symbool van de veerkracht van ons volk’. ‘We zullen op dezelfde plek iets hebben dat getuigt van de plaats van de grote Cotton Tree in onze geschiedenis’, belooft president Julius Maada Bio op Twitter, die het ‘een groot verlies voor de natie’ noemt.