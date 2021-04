Ic’s vol, besmettingen onder jongeren nemen dramatisch toe: situatie op Curaçao ‘superernstig’

Politicus Gilmar ‘Pik’ Pisas op de dag van de parlementsverkiezingen van Curaçao op 19 maart. Beeld ANP

De explosie van de coronacijfers kent twee belangrijke oorzaken. De ‘Britse’ variant van het virus grijpt lokaal om zich heen, is besmettelijker en dodelijker. En op het Caribische eiland is de afgelopen tijd sprake geweest van grote samenscholingen vanwege campagnes voor de verkiezingen van 19 maart.

Per hoofd van de bevolking gerekend kent Curaçao momenteel het hoogste aantal nieuwe besmettingen ter wereld. Op het eiland wonen naar schatting 160 duizend mensen. Woensdag bleken van de 1.855 nieuw geteste mensen er 506 besmet te zijn. In het ziekenhuis zijn van de 33 ic’s er 32 vol. Ruim honderd mensen zijn opgenomen. Sommige afdelingen voor andere patiëntenzorg zijn gesloten om bedden en personeel vrij te maken voor de hulp aan coronapatiënten.

Verscherping lockdown

Onlangs kwam de regering met een nieuwe, strenge lockdown. De demissionaire premier, Eugene Rhuggenaath, kondigde woensdag een verscherping hiervan aan. Nóg minder mensen krijgen ontheffing om op straat te gaan; zij moeten vanuit huis werken. De avondklok gaat twee uur eerder in, om zeven uur ’s avonds.

Nu het CMC, het belangrijkste en grote ziekenhuis, zo goed als vol ligt, zal het oude ziekenhuis dat ernaast ligt deels weer in gebruik worden genomen. De overheid hoopt dat op redelijk korte termijn extra zorgpersoneel en medische apparatuur in gebruik kan worden genomen. Curaçao is hierover in overleg met Nederland.

Ondertussen wordt geprobeerd de vaccinatiegraad sneller te laten oplopen. Een nieuwe vaccinatie-afdeling zal binnenkort mogelijk minimaal duizend prikken per dag kunnen zetten. Maar er lijkt nog steeds te weinig vaccinatiebereidheid om tot groepsimmuniteit te komen.

Meer slachtoffers

Op korte termijn zal de trend van besmettingen en nodige ziekenhuisopnames ‘blijven stijgen,’ aldus epidemioloog Gerstenbluth. ‘Houd er rekening mee dat meer mensen zullen sterven’, zei hij. Momenteel zijn 35 mensen aan corona overleden. Nieuwe slachtoffers vallen steeds meer in de leeftijdsgroep tussen de 30 en 60 jaar, waardoor vitale maatschappelijke functies kunnen wegvallen.

Premier Rhuggenaath riep de bevolking opnieuw op ‘rustig’ te blijven, niet in paniek te raken en het gezonde verstand te blijven gebruiken. Hij viel ook uit tegen mensen die op social media stellen dat corona een ‘complot’ is. ‘We hebben maar één agenda,’ aldus Rhuggenaath: ‘mensenlevens beschermen.’

Izzy Gerstenbluth zei ‘op niemand boos’ te zijn: ‘Maar ik ben enorm bezorgd.’ Het is volgens hem nog te weinig tot mensen doorgedrongen hoe serieus de situatie is. ‘Het is mooi geweest, jongens. Mensen gaan dood. Mensen in de volle bloei van hun leven.’