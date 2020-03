Ic-medewerker Maastricht is nu zelf met corona op de ic opgenomen: ‘Dit komt extra hard aan’

Lege bedden in de in allerijl opgetrokken triagetent van het UMC Maastricht. In die tent kunnen mensen met luchtwegklachten een CT-scan krijgen. Beeld HJ Hunter

‘Deze ziekte is al zo vreselijk, en als nu ook een eigen zorgmedewerker erdoor wordt geveld, komt dat extra hard aan’, zegt Van der Horst, hoofd op de ic van het Maastrichtse ziekenhuis.

Van der Horst heeft vanmorgen het personeel toegesproken. ‘Als je daarvan een foto had kunnen nemen en die blikken had kunnen zien, zou dat meer zeggen dan mijn woorden nu’, vertelt hij. ‘Medewerkers hadden tranen in hun ogen. Je wist natuurlijk dat het een keer kon gebeuren – ook de intensivist of ziekenhuisdirecteur kan op de ic belanden. Maar als het dan gebeurt, dan hakt dat er echt in. Toch hing er ook een teamgeest in de groep: we zijn zorgprofessionals, we kunnen niet opgeven, we gaan ervoor. Het waren mixed feelings.’

Iwan van der Horst, hoofd intensive care in het Maastricht UMC.

Besmetting waarschijnlijk buiten het ziekenhuis

Waar de zorgmedewerker het coronavirus heeft opgelopen, is niet bekend. Volgens Van der Horst is de kans groter dat hij in een winkel of ergens anders buiten het ziekenhuis besmet is geraakt dan op de ic. ‘Hier liggen natuurlijk wel veel coronapatiënten, maar we nemen daarom ook de strengste beschermings- en hygiënemaatregelen’, zegt hij. ‘Zelfs binnen het ziekenhuis is de kans groter dat je het virus in een gang op een andere afdeling oploopt dan op de ic.’

Op de intensive care van het academische ziekenhuis van Maastricht werken momenteel 180 mensen. Dat aantal relativeert volgens Van der Horst ook het risico om covid-19 te krijgen op de ic: ‘Dat is nu dus 1 op de 180.’

De ic-medewerker werd dinsdag vanuit huis plots opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt gewoon als een van de patiënten behandeld, onderstreept het hoofd van de ic. Maar het heeft natuurlijk wel een emotionele lading als een van de zorgmedewerkers van de ic van de ene op de andere dag zelf op een beademingsbed komt te liggen. ‘Het is er een van ons, zo wordt dat gevoeld’, aldus Van der Horst. ‘Dat hadden we ook gevoeld als het een van de schoonmakers was geweest.’

Alle hens aan dek

Het ziekenhuis is hard bezig de ic-capaciteit op te schalen van normaal 27 bedden op de ic tot 50 beademingsbedden, zowel op de ic als op de operatie- en recoverykamers. Het is alle hens aan dek. ‘Zelfs de neuroloog-assistent staat nu aan het bed van de ic-patiënt’, aldus Van der Horst.

Het ziekenhuis kan de toestroom van coronapatiënten nog ‘managen’. Eerder zijn vooral coronapatiënten uit het ziekenhuis in Weert overgenomen, nu beginnen ook steeds meer patiënten uit Zuid-Limburg zelf in het Maastrichtse ziekenhuis te belanden. Uit de besmettingscijfers van het RIVM vertoont – naast Brabant en Zuid-Holland – ook Limburg steeds meer rode vlekken. ‘We kunnen onze ic-capaciteit nog iets oprekken’, aldus Van der Horst. ‘Maar als het aantal ic-patiënten vervijfvoudigt, komt er een eindigheid aan wat wij kunnen.’