Ic-bezetting daalt gestaag, maar langzamer dan verwacht

Een tot intensive care unit omgebouwde kamer in het Erasmus MC. Beeld ANP

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, geeft aan dat er nog steeds een dalende trend is: ‘Drie weken na de eerste versoepeling van de maatregelen, het heropenen van de basisscholen en het hervatten van de werkzaamheden in de contactberoepen, daalt het aantal COVID-IC patiënten gestaag verder. Dat is een gunstig teken.’

Er zijn nu bijna 2.900 Nederlanders vanwege covid-19 opgenomen (geweest) op de ic. Begin april waren er zo’n 1.400 patiënten tegelijk opgenomen. Voor de coronacrisis waren er in heel Nederland maar zo’n 1.200 ic-bedden beschikbaar. De capaciteit werd snel uitgebreid, maar het was ook nodig om zo’n 60 patiënten in Duitse ziekenhuizen op te nemen. Nu ligt er nog één Nederlandse covid-19-patiënt in een Duits ziekenhuis.

Van de patiënten die op de ic hebben gelegen zijn er nu 827 overleden. Ruim 1.400 zijn voldoende hersteld om het ziekenhuis te verlaten. De overige patiënten liggen nog op de ic of zijn inmiddels overgeplaatst naar een verpleegafdeling in het ziekenhuis. Patiënten die vanwege corona nu nog op de ic opgenomen zijn liggen daar gemiddeld al 41 dagen. Patiënten voldoende hersteld waren om naar een andere afdeling verplaatst te worden hebben gemiddeld 19 dagen op de ic gelegen. Dit blijkt uit de cijfers van de Stichting NICE, deze gegevens kunnen enkele dagen achterlopen.

Het aantal patiënten dat voor een andere aandoening dan covid-19 op de ic ligt, is nu 531, een daling van 18 sinds vrijdag. Het aantal patiënten voor andere zorg blijft lager dan gebruikelijk. Sinds half mei schommelt de ic-bezetting voor non-covid-patiënten rond de 500. In 2018 waren er gemiddeld zo’n 850 ic-bedden bezet.