I will survive, de ‘Rotterdamse’ evergreen die steeds opnieuw een hit wordt

I will survive (La La La) , de Hermes House Band-cover van de discohit van Gloria Gaynor, is hét WK-lied van Frankrijk. Meer dan twee decennia nadat het liedje in Nederland een nummer-1-hit werd, staat de cover nu bovenaan in de Franse hitparade.

Muziekproducent Mark Snijders zag vorige week maandag in het NOS Journaal de huldiging van het Franse voetbalelftal. De spelers stonden op het bordes van het Élysée, samen met president Macron. Het zag er wat stijfjes uit. Tot de voetballers begonnen te springen. Ineens zat Snijders op het puntje van zijn stoel. Het zal toch niet, dacht hij: ‘Zijn ze nou La La La aan het zingen?’

Als Snijders het over La La La heeft, bedoelt hij de Hermes House Band-cover van I will survive. In de jaren tachtig speelde de Rotterdamse studentenband het nummer voor het eerst. Het zat al in het vaste repertoire toen Snijders in 1987 toetsenist werd.

Het ‘lalala-lijntje’ is min of meer per toeval ontstaan. ‘In het origineel zit een vioolpartij, een bijna Bach-achtig stukje. Bij ons moesten de blazers dat spelen. Maar die kwamen niet van het conservatorium – dat stuk was voor hen te lastig.’ De blazers besloten het deuntje een klein beetje te veranderen. De rest is geschiedenis.

Op repeat

Overal waar de band optreedt, wordt het nummer meegezongen. In 1994 besloten de bandleden er een singeltje van te maken. Het werd een hit, zeker toen de stadionspeaker van Feyenoord het liedje na een uitoverwinning op het Duitse Werder Bremen een keer of tien achter elkaar draaide. ‘De Feyenoordsupporters moesten een tijd wachten tot ze het stadion uit mochten’, vertelt Snijders. ‘Maar de speaker had maar een paar singeltjes bij zich. Dus toen ging La La La op repeat.’

Nog datzelfde jaar stond het liedje op nummer 1 in de Nederlandse top-40. Een paar jaar later pikten fans van de Parijse rugbyclub Stade Français het op. Net als de Feyenoordsupporters omarmden zij het als overwinningshymne. De definitieve doorbraak volgde in 1998, toen Frankrijk gastland was van het WK voetbal – en won. I will survive was hét WK-nummer, zegt Snijders. ‘Stond Zidane ineens op de middenstip La La La te zingen’.

Comeback

Nu Frankrijk twintig jaar later opnieuw wereldkampioen is, maakt ook I will survive een comeback. En hoe: de Rotterdamse feestversie van het lied staat op nummer 1 in de Franse Singles Top 100. ‘Een heel nieuwe generatie heeft het nummer leren kennen’, zegt Snijders. ‘Dat is de echte winst.’

Snijders hoopt dat de band weer vaker zal worden gevraagd voor buitenlandse optredens. Die worden al jaren verzorgd door een aparte groep, de Hermes House Band International. In de reguliere band spelen alleen actieve studenten. Wie afstudeert, maakt plaats voor een nieuwe muzikant. Af en toe komen ze met z’n allen bij elkaar, vertelt Snijders. ‘Dan zijn er mannen en vrouwen van in de 50, en studenten van 18 of 19. Maar we hebben allemaal La La La gespeeld.’