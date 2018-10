I Amsterdam-letters moeten weg: ‘Onze straten zijn geen attractie meer’

Dat politiek het vaak van symboliek moet hebben, bewijst de Amsterdamse gemeenteraad deze week weer eens. Om duidelijk te maken dat het menens is in de strijd tegen ‘overtoerisme’ in de hoofdstad, heeft een meerderheid van de raad besloten de metershoge letters die de leus ‘I Amsterdam’ vormen uit de stad te verwijderen.

Foto ANP

Met name de tien letters voor het Rijksmuseum groeiden de afgelopen jaren uit tot een attractie op zich. ‘24 uur per dag open’, zo wordt het online aangeprezen. Miljoenen toeristen zijn er inmiddels in geklommen of wulps tegenaan gaan liggen of hebben zich, de selfiestick ver vooruitgestoken, in één plaatje met de letters vereeuwigd.

‘Het is me weleens overkomen dat een paar toeristen me aanspraken met de vraag waar The Letters waren’, zegt GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting.

De citymarketeers die vijftien jaar geleden onder leiding van VVD-wethouder Frits Huffnagel de leus bedachten om Amsterdam internationaal op de kaart te zetten, hadden niet kunnen dromen dat die ooit zo’n succes zou worden. Hij is wereldberoemd.

Maar in de ogen van een meerderheid van de raad is dat gedroomde succes inmiddels een nachtmerrie geworden. De miljoenen toeristen die jaarlijks de stad bezoeken worden door steeds meer Amsterdammers ervaren als overlast. Woede over ‘verpretparkisering’, klachten over vuil, lawaai en drukte, vormen een van de belangrijkste politieke thema’s in de stad.

De letters I Amsterdam voor het Rijksmuseum. Foto ANP

Marketingverhaal

De slogan is daarmee ook in een steeds kwadere reuk komen te staan. GroenLinks noemt de leus inmiddels zelfs ‘een egocentrisch achtergrondje bij een marketingverhaal’. De streep door de letters, waarvan de stad in totaal vijf sets heeft (twee rondreizende en drie vaste; op het Museumplein, bij Schiphol en aan de Sloterplas), moet zichtbaar maken dat het met dat marketingverhaal voorbij is.

Dat blijft niet alleen beperkt tot de leus. De coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP heeft bij de formatie dit voorjaar al besloten dat het bureau Amsterdam Marketing, dat lang als doel had zoveel mogelijk bezoekers naar de stad te trekken, moet verdwijnen. Het bureau moet worden omgebouwd tot een ‘kennisbureau voor culturele promotie, congressen en spreiding van toerisme’.

Geestelijk vader Frits Huffnagel reageerde woensdag teleurgesteld op het besluit. Volgens hem leiden de letters ertoe dat toeristen zich op een veilige plek voor het museum opstellen en vergroten ze de veiligheid. Verder is het volgens hem een illusie dat het weghalen van de letters iets zal doen tegen de toestroom van het aantal toeristen - waarvan voorspeld wordt dat die de komende twaalf jaar nog met de helft zal toenemen.

‘Die illusie koesteren we ook niet’, reageert Zeeger Ernsting. ‘Daarvoor neemt de stad ook maatregelen tegen Airbnb, belastingverhoging, touringcars en cruiseschepen. Maar door deze letters te verwijderen zeggen we duidelijk tegen de Amsterdammers: onze straten zijn geen attractie meer.’