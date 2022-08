Hypotheekdip verraadt grote veranderingen op de woningmarkt

Woonbeurs in het WTC Rotterdam, 2019. Medio 2022 heeft de hogere hypotheekrente de huizenkoper een stuk voorzichtiger gemaakt dan de afgelopen jaren. Beeld Peter Hilz / ANP

Het aantal hypotheekaanvragen van woningbezitters die verhuizen naar een duurder huis is met 22 procent gedaald. Voor verhuizers naar een duurder nieuwbouwhuis daalde het zelfs 59 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Hypotheken Data Netwerk (HDN), de Nederlandse vereniging van hypotheekaanbieders en -adviseurs. Ook bij starters zijn stevige dalingen te zien, van 20 procent bij jonge huizenkopers en 38 procent bij debutanten die meteen een huis kopen in het duurdere segment.

De hogere hypotheekrente heeft de huizenkoper een stuk voorzichtiger gemaakt, zien ze bij Makelaarsland. De makelaarsketen maakt donderdag bekend dat het aantal biedingen per woning blijft dalen. In de afgelopen drie maanden ontving een verkoper gemiddeld vier biedingen, in 2021 waren dat er in deze periode nog zes. Ook daalt het aantal biedingen boven de vraagprijs. ‘De voorzichtigheid sluipt steeds meer in de markt’, zegt directeur Gijs van Wijgerden. ‘Verkopers moeten wennen aan de veranderende woningmarkt.’

Kandidaat-kopers zijn op dit moment zeer terughoudend, merken ze bij De Hypotheker. Volgens de adviesketen komt dat door de combinatie van hoge huizenprijzen, de inflatie en de angst voor een economische recessie. ‘Door de sterk gestegen hypotheekrente kan de huizenkoper minder lenen’, aldus een verklaring van het bedrijf. ‘Mogelijk wachten zij een verdere rentedaling of een daling van de huizenprijzen af.’

Ook Martin Hagedoorn, productmanager van de Hypotheekshop, ziet in de cijfers een verschuiving op de woningmarkt. ‘De laatste jaren kochten mensen die wilden verhuizen eerst een nieuwe woning, alvorens hun oude huis te verkopen. Nu doen veel mensen het andersom. Ze zetten eerst hun eigen huis te koop, alvorens zelf toe te slaan. De verkoop duurt misschien lang, of de opbrengst kan tegenvallen. Die omslag zit achter het toegenomen aanbod van de afgelopen maanden.’

Dat het aantal van deze verhuizers sinds 2017 nog niet zo laag was, ‘zegt echt wat over de woningmarkt’, aldus Hagedoorn. ‘Mensen beginnen hun vertrouwen te verliezen. Het aantal bezichtigingen loopt terug, net als het aantal en de hoogte van de overbiedingen.’ Toch kan het sentiment weer omslaan, denkt hij. ‘Als de rente weer zou dalen, als de inflatie snel zou afnemen of als de oorlog in Oekraïne plotseling tot een einde zou komen, wordt het meteen een heel ander plaatje.’

Rente

Woningmarkteconomen van de drie grootste banken van Nederland spraken onlangs de verwachting uit dat hypotheekrente de komende tijd misschien iets zal dalen en daarna gelijk zal blijven of wellicht weer licht zal stijgen. Philip Bokeloh van ABN Amro voorziet een spannend half jaar. ‘Door onder meer de hogere rente en de gestegen kosten van levensonderhoud is het vertrouwen van de consument in de woningmarkt flink gedaald. Tegelijkertijd gaat er per 1 januari waarschijnlijk veel veranderen. Het lijkt erop dat er dan strengere hypotheeknormen van kracht worden, vanwege de gestegen kosten van levensonderhoud. Daar staat tegenover dat het bedrag voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) mogelijk wordt verhoogd. Ook gaat de beperking van de schenkingsregeling voor de aanschaf van een eigen woning (de ‘jubelton’, red.) dan in. Ik ben erg benieuwd naar wat dat allemaal zal opleveren.’

Wat sowieso is veranderd is de hypotheekmarkt. In juli werden bijna 29 duizend nieuwe hypotheken aangevraagd, geldleningen waarbij een woning als onderpand wordt gegeven. Dat waren 16 duizend aanvragen minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, aldus HDN. Dat is een afname van 36 procent. Vergeleken met het gemiddelde in juli in de afgelopen vier jaar is het een afname van 28 procent.

De krimp wordt voor een flink deel veroorzaakt door huiseigenaren die hun geldlening niet meer ‘oversluiten’. Zij waren bereid een boete te betalen om van hun oude lening af te komen en zijn door een lagere rente op de lange termijn toch voordeliger uit. Sinds augustus 2019 was dat de groep met het grootste aantal hypotheekaanvragen. Vooral vorig jaar grepen veel mensen de historische daling van de hypotheekrente richting de 1,42 procent aan voor zo’n overstap. Inmiddels is het aantal aanvragen voor zo’n overstap enorm gedaald; met 72 procent. De oorzaak is duidelijk: dit jaar verdubbelde de rente van minder dan 2 naar circa 4 procent.