Huwelijkscrisis in de Emiraten: Arabische prinses vraagt asiel aan in Londen

Kensington Park Gardens, de meest exclusieve van alle Londense lanen, is sinds kort een opvallende bewoner rijker: Prinses Haya Bint al-Hoessein (45) zit daar ‘ondergedoken’, op de vlucht voor haar echtgenoot, de 69-jarige sjeik van Dubai. Ze wil asiel aanvragen en scheiden, zo heeft The Times gemeld, maar vreest zijn toorn. De ruzie is ongemakkelijk voor koningin Elizabeth, die met beiden een goede relatie heeft en een liefde voor paarden deelt.

Het rommelt al tijden bij de koninklijke machthebbers van het emiraat dat zich graag presenteert als de speeltuin van de rijken der aarde. Eind februari 2018 was prinses Latifa, dochter van de sjeik, op een James Bond-achtige wijze uit Dubai ontsnapt, maar een week later zou ze in opdracht van haar vader door geheim agenten van een jacht bij de kust van India zijn geplukt om naar de gouden kooi te worden teruggebracht. Van haar is, behalve een videoboodschap waarin ze voor haar leven zegt te vrezen, weinig meer vernomen.

Haya vermoedt dat haar een vergelijkbaar lot treft. Ze trouwde in 2004 met sjeik Al Maktoum en was daarmee diens zesde vrouw. Ze zou bang zijn geworden na het ontdekken van nieuwe feiten over Latifa’s verdwijning. Haya vluchtte eerst naar Duitsland, maar verkoos toch Londen, waar ze in een villa van 100 miljoen euro zit. Haar tienerjaren heeft ze doorgebracht op Bryanston, een Dalton-achtige kostschool die de acteur Freddie Fox en schilder Lucian Freud tot haar alumni mag rekenen. Vervolgens studeerde ze in Oxford.

In Ierland bekwaamde deze dochter van de wijlen Jordaanse koning Hoessein zich in showjumping, een tak van sport die ze namens Jordanië beoefende op de Olympische Spelen van 2000. Haar echtgenoot houdt vooral van rennende paarden en werd onlangs in gezelschap van de Britse vorstin gezien op de Royal Ascot. Een andere hobby van de sjeik, die 4 miljoen euro heeft gestoken in de bouw van de Essalammoskee in Rotterdam, is poëzie. Op zijn Instagram plaatste hij onlangs een woedend gedicht waarin hij een vrouw beticht van ‘verraad en trouweloosheid’.

Haya heeft inmiddels Fiona Shackleton ingehuurd, de beroemde advocate die zowel Prins Charles als Prins Andrew heeft bijgestaan in hun scheidingen. Haar echtgenoot moet het doen met Helen Ward, die ooit de belangen van Guy Ritchie en Bernie Ecclestone verdedigde bij de familierechter. Londen staat bekend als de scheidingshoofdstad van de wereld. Bij een andere rechter loopt de asielaanvraag van de prinses, die haar twee kinderen bij zich heeft en vanuit haar villa uitkijkt op Kensington Palace, het oude onderkomen van Lady Diana.