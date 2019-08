Huursector in grote steden wordt gedomineerd door woningcorporaties

In de tien grote steden is gemiddeld 64 procent van alle huurwoningen eigendom van een socialewoningbouwvereniging, maar Den Haag is een uitzondering met 45 procent. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

In de hoofdstad van Zuid-Holland is 45 procent van alle huurhuizen in handen van institutionele beleggers en particuliere vastgoedondernemers. Dat blijkt uit de Volkskrant Top 300 Huisbazen, onderzoek van deze krant in samenwerking met het Kadaster naar de eigendomsverhoudingen in de Nederlandse huursector.

De grote steden – Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Maastricht, Rotterdam, Tilburg en Utrecht – kampen al jaren met een tekort aan woningen in het middensegment, met een huurprijs vanaf 720 tot ongeveer 1.000 euro. Een van de oplossingen die betrokken partijen hebben aangedragen is het oprekken van inkomensgrens voor corporatiewoningen, waardoor die voor meer mensen bereikbaar moeten worden.

Maar volgens voormalig hoogleraar woningmarkt Johan Conijn is dat niet de oplossing. ‘Het versoepelen van de toewijzingseisen voor corporatie­woningen levert meer vraag op, maar niet meer aanbod.’ Volgens hem is de enige oplossing het bijbouwen van woningen.

Hoogleraar woonbeleid en woningmarkt Marja Elsinga van de TU Delft ziet wel een andere belangrijke rol voor corporaties bij het oplossen van het tekort aan betaalbare woningen in het middensegment. ‘Die worden door de markt onvoldoende gebouwd, omdat het rendement te laag is voor investeerders. Daarom moeten corporaties in dat gat springen en die woningen bouwen.’ Een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt, werd begin dit jaar door de Tweede Kamer aangenomen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken bereidt nu een wetswijziging voor.

Het grote aandeel van de woningcorporaties verhoogt volgens Conijn de druk op het middensegment. ‘Beleggers hebben de afgelopen jaren relatief gezien fors bijgebouwd voor de middenhuur, maar de omvang blijft gering. De corporaties hebben een groot aanbod, maar voor een afgeschermde markt. Voor de mensen die niet in aanmerking komen voor een corporatiewoning is de spoeling dun, waardoor de prijzen van huur- en koopwoningen voor het middensegment stijgen.’

Uit onderzoek van de Rabobank bleek vorig jaar dat het aantal huurwoningen in het middensegment tussen 2012 en 2018 ruim verdubbeld is, van 193 duizend naar 420 duizend, op een totaal van 3,3 miljoen huurwoningen. Vooral in Rotterdam bezitten corporaties veel huizen: bijna 70 procent van de huurhuizen is daar eigendom van een corporatie. Dat is bijna de helft van het totale aantal woningen in de stad. De grootste particuliere huisbaas van Nederland, Aat van Herk (68), bezit in Rotterdam 1.515 woningen.

Amsterdam

In Amsterdam hebben corporaties 61 procent van de huurhuizen in handen. De grootste particuliere belegger daar is de Sint Antonius Stichting, een goededoelenorganisatie die is opgezet door ex-banketbakker Jo Schopman. In Eindhoven en Tilburg is het aandeel van de corporaties in de huursector met 68 procent ook relatief hoog.

Den Haag vormt een uitzondering. Daar spelen institutionele beleggers en particuliere ondernemers als Harry Hilders en Chris Thünnessen een grote rol. Hilders is met ruim 5.500 woningen de op één na grootste particuliere belegger in huurwoningen van Nederland. Hij heeft 498 huizen in Den Haag, waar hij opgroeide en kantoor houdt. In Groningen, waar hij studeerde, zijn dat er 273.

De grootste particuliere belegger in Den Haag is Chris Thünnessen (69), die bekend werd als een van de financiers van de LPF, de politieke partij van wijlen Pim Fortuyn. Met zijn vastgoed­bedrijf Metterwoon heeft hij 2.500 huizen, waarvan tweederde in Den Haag en Rotterdam.