Huurprijzen stijgen met 3 procent, grootste stijging in acht jaar

De Utrechtse wijk Lunetten, waar veel sociale huurwoningen zijn. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Hoe sterk zijn de huurprijzen in het afgelopen jaar precies gestegen?

Over heel Nederland gemiddeld zijn de huren met 3 procent gestegen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2014 was er voor het laatst een sterkere stijging, toen met 4,4 procent. Vorig jaar stegen de huren met slechts 0,8 procent, met name vanwege een bevriezing van de huurprijzen in de sociale sector.

De huren van sociale huurwoningen stegen gemiddeld met 2,6 procent, in de vrije sector was de huurstijging met 3,8 procent aanzienlijk hoger. In de vier grote gemeenten was de huurstijging het hoogste in Amsterdam, met gemiddeld 3,6 procent. Noord-Holland was de provincie waar de huren het hardst omhooggingen, met 3,4 procent.

Wat zijn de oorzaken van deze stijging?

Een belangrijk verschil met vorig jaar is dat de huren in de sociale sector weer omhoog mochten. Met hoeveel precies, dat hing af van het inkomen van de huurder en de huurprijs van de woning. Volgens hoogleraar woningmarkt Marja Elsinga (TU Delft) hebben corporaties het extra geld nodig om meer woningen te kunnen bouwen en bestaande woningen te verduurzamen. ‘Het is voor hen een afweging tussen huren betaalbaar houden en genoeg inkomsten genereren.’

De maximale huurverhoging in de vrije sector is sinds afgelopen jaar gekoppeld aan de inflatie. Per 1 juli 2022 mochten de verhuurders hun prijzen verhogen met 3,3 procent, oftewel de inflatie van december 2020 tot en met november 2021 plus een procentpunt.

Wat gebeurt er al om de huurstijging te beperken?

In het pakket koopkrachtmaatregelen van het kabinet zit onder andere een verhoging van de huurtoeslag, met hoeveel is nog niet duidelijk. Corporaties hebben bovendien met huurdersorganisaties afgesproken dat de huurverhoging bij hen volgend jaar ten minste een half procentpunt onder de stijging van de cao-lonen zal liggen.

Daarnaast dient minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge naar verwachting binnenkort een wetsvoorstel in om de huren in de vrije sector los te koppelen van de inflatie. Die koppeling aan de inflatie was bedoeld om de huurstijging te beperken, maar door de uitzonderlijk hoge inflatie dreigt dat volgend jaar averechts te gaan werken. De Jonge wil nu de bevoegdheid om zelf de maximale huurstijging vast te stellen, eventueel onder het niveau van de inflatie.

Maar als er een nieuwe huurder in een huis komt, mogen verhuurders in de vrije sector alsnog de huurprijs onbeperkt verhogen. De Jonge wil daarom in een groot deel van deze sector de huurprijzen aan banden leggen. ‘Een adequate maatregel om de huren realistisch te houden’, denkt Elsinga.

Welke andere maatregelen zou het kabinet nog kunnen nemen?

Eerder heeft minister De Jonge met woningcorporaties afgesproken dat 500 duizend huishoudens met een laag inkomen en een hoge huur in 2024 een huurverlaging krijgen. Aedes, de koepel van woningcorporaties, heeft aangeboden om dat een jaar naar voren te halen. De Woonbond wil bovendien dat ook de vrije sector aansluit bij het akkoord. ‘Alle zeilen moeten worden bijgezet om te zorgen dat huurders met een krappe beurs niet kopje-onder gaan’, zegt directeur Zeno Winkels.

De belangenvereniging wil ook dat het kabinet met aanvullende maatregelen komt voor huurders in slecht geïsoleerde woningen. Zo zou enkel glas voortaan als een gebrek aan de woning kunnen worden aangemerkt, zodat huurders beter isolerend glas kunnen afdwingen op straffe van huurverlaging. Emeritus hoogleraar woningmarkt Johan Conijn vindt dat een goed idee, maar niet voor de korte termijn. ‘Je moet verhuurders wel enige tijd geven om dat uit te voeren.’