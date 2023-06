Huurlingen in opstand: hoe kon president Poetin het zo ver laten komen?

Een vrouw in Moskou kijkt naar de toespraak van president Poetin over de opstand van Wagner. Beeld Sergei Ilnitsky / EPA

Een gewapende opstand van Wagner-leider Jevgeni Prigozjin tegen de Russische legerleiding heeft Rusland dichtbij een staatsgreep gebracht. Poetin beschuldigt Prigozjin van ‘hoogverraad’ en ‘een dolk in de rug’.

De vraag is nu: aan welke kant staan de militairen? Bevelhebbers en soldaten hebben in de afgelopen 16 maanden een hoge prijs betaald voor de onmogelijke opdracht waar ze door Poetin en de legerleiding voor zijn gezet.

Soldaten hebben in tal van video’s geklaagd over gebrekkige uitrusting waar ze mee naar het front zijn gestuurd – in sommige gevallen hadden hun bevelhebbers de uitrusting verkocht. Ervaren beroepsmilitairen bleven steken op oude salarissen – terwijl rekruten binnenliepen – en kregen opeens te horen dat ze geen ontslag kunnen nemen tot ‘het einde van de speciale operatie’.

Tom Vennink schrijft voor de Volkskrant over Rusland, Oekraïne, Belarus, de Kaukasus en Centraal-Azië. Hij reist geregeld naar de oorlog in Oekraïne. Eerder was hij correspondent in Moskou.

Bevelhebbers zijn op hun beurt niet serieus genomen door de legerleiding: zij kregen soms rechtstreeks uit Moskou de opdracht om posities te verdedigen, ook als terugtrekking verstandiger was.

Kanonnenvlees

Prigozjin, leider van de huurlingen van de Wagnergroep, is zich bewust van de ontevredenheid binnen het Russische leger. In tegenstelling tot Poetin en de legerleiders, bracht Prigozjin wél tijd door tussen de troepen aan het front. Het is echter onwaarschijnlijk dat hij militairen betere omstandigheden kan garanderen: hij stuurde zijn strijders als kanonnenvlees het slagveld op, soms alleen om de positie van Oekraïense militairen te ontdekken.

Zaterdag verschenen er berichten over enkele overlopers van het Russische leger naar Wagner, maar hun aantal is onbekend. Ondertussen riep generaal Vladimir Aleksejev, plaatsvervangend hoofd van Ruslands militaire inlichtingendienst, soldaten op om trouw te blijven aan Moskou. ‘Dit is een staatsgreep’, aldus Aleksejev in een videobericht.

Ook als het aantal overlopers beperkt blijft, geldt: welke militairen zijn bereid om het op te nemen tegen Wagner? Met gruwelijke executies hebben de huurlingen niet alleen de Oekraïense soldaten geïntimideerd, maar ook de Russische.

De gewapende opstand is het gevolg van grote risico’s die Poetin heeft genomen om zijn invasie van Oekraïne te laten slagen. Binnen een paar dagen na de inval was al duidelijk dat Poetin zijn eigen leger en veiligheidsdiensten had overschat. De opmars naar Kyiv liep uit op een bloedig fiasco. Sindsdien hebben de nederlagen zich opgestapeld voor Poetin. Pijnlijkst waren de instorting van de Russische linies in het noordoosten van Oekraïne en de gedwongen terugtrekking van de westoever van de Dnipro-rivier in het zuiden.

Een man staat op 24 juni met een Russische vlag bij de Tombe van de Onbekende Soldaat, nabij het Kremlin in Moskou. Beeld Natalia Kolesnikova / AFP

Levensgevaarlijke weg

Poetin had de kans om zijn verlies te nemen en zijn leger gedeeltelijk terug te trekken. In plaats daarvan koos hij ervoor een levensgevaarlijke weg in te slaan waarop omkeren onmogelijk is: hij voerde een mobilisatie in en annexeerde vier Oekraïense provincies tot Russisch grondgebied, zonder dat het leger ook maar één van de provincies volledig in handen had. Dat maakte onderhandelingen onmogelijk voor de Oekraïense regering.

Ondanks zijn 23 jaar in het Kremlin lijkt Poetin zich niet bewust van de belabberde staat van zijn leger, mogelijk doordat niemand in zijn omgeving hem de waarheid durft te vertellen. Poetin heeft zich in de loop der jaren uitsluitend omringd met ja-knikkende paladijnen en al zijn critici verdreven.

Zijn verlangen naar een nieuw Russisch rijk, met hemzelf als tsaar, zette hem aan tot grote risico’s. Hij gaf ruim baan aan de veroordeelde crimineel Prigozjin, die de president Russische overwinningen beloofde met zijn Wagner-huurlingenleger.

Poetin stond Prigozjin toe om strijders te werven in Russische gevangenissen. De poorten van Ruslands strafkolonies gingen wijd open: tienduizenden criminelen, onder wie seriemoordenaars, verkrachters en overvallers, kwamen op vrije voeten in ruil voor loyaliteit aan Prigozjins leger.

‘Verschikkelijke gevolgen’

Oppositieleider Aleksej Navalny waarschuwde voor ‘verschrikkelijke langetermijngevolgen’ toen Prigozjin meer dan honderd criminelen wierf in de strafkolonie waar Navalny is opgesloten. ‘De fundamenten van het recht worden in Rusland vernietigd’, schreef Navalny.

Prigozjin loste zijn belofte aan Poetin in door voor het eerst sinds de zomer voor een overwinning te zorgen: vorige maand kreeg Wagner Bachmoet onder controle na een uitputtingsslag van bijna een jaar. Dat de stad daarbij in de as werd gelegd, lijkt Poetin niet uit te maken.

Wat Poetin ook op de koop toe nam was een groeiend conflict tussen het leger en Wagner. Het leger, onder leiding van Defensieminister Sergej Sjojgoe, keek met afgrijzen toe hoe Wagner er wél in slaagde om Poetin te voorzien van goed nieuws. Het leger probeerde meermaals gebiedsveroveringen van Wagner op te eisen en beperkte de wapentoevoer naar Wagner.

Prigozjin sloeg terug met video’s over onkunde en corruptie binnen de legerleiding. ‘Stinkende onderkruipsels, wat voeren jullie uit’, tierde Prigozjin. ‘Stelletje tuig.’

Met de opstand wil hij de controle opeisen over het Russische leger. Poetin kan een gewapende opstand niet toelaten, maar wil ook een militaire confrontatie in Rusland voorkomen. Zijn belangrijkste belofte aan de bevolking is al 23 jaar: géén chaos.