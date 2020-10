Huurders worden geïntimideerd, gediscrimineerd en uitgebuit: Rotterdam bindt de strijd aan met huisjesmelkers

Portiek in Rotterdam-Zuid. Beeld Arie Kievit

‘Slecht verhuurderschap van malafide eigenaren en verhuurmakelaars is niet iets om trots op te zijn en het is hoog tijd om in te grijpen’, zegt VVD-wethouder Bas Kurvers (Wonen). ‘De rechten van Rotterdammers worden geschonden en misstanden tasten de leefbaarheid van wijken aan.’

Rotterdam telt ruim 60 duizend woningen van particuliere verhuurders en institutionele beleggers – ofwel 23 procent van alle woningen. De meeste verhuurders richten zich op het midden- en hogere segment. Vooral in kwetsbare wijken, waar huurders met een laag inkomen wonen, heeft de gemeente veel misstanden vastgesteld. Zo zijn de huren er fors hoger dan volgens het puntensysteem zou mogen, is er sprake van overbewoning en achterstallig onderhoud, oplichting en misleiding. Huurders moeten fictieve kosten betalen en huizen worden illegaal per kamer verhuurd.

Marktmeester

De gemeente wil zich daarom gaan opstellen als marktmeester. Het ‘Actieplan goed huren en verhuren’, woensdag door het college aan de gemeenteraad gestuurd, somt 25 actiepunten op. Huurders en verhuurders worden actiever gewezen op hun rechten en plichten. Inspecteurs van Bouw en Woningtoezicht gaan ook ingrijpen als bewoners zelf geen misstanden kunnen of durven melden. Zo zullen ze strenger handhaven op achterstallig onderhoud, woonoverlast, overbewoning en illegaal gebruik van woningen.

‘Met dit actieplan pakken we de komende jaren stadsbreed de excessen op de particuliere woningverhuurmarkt aan’, aldus wethouder Kurvers, ‘als een marktmeester die er bovenop zit.’

Een aantal wijken krijgt speciale aandacht. In Carnisse in het stadsdeel Charlois gaat Rotterdam experimenteren met een verhuurdersvergunning. Huisbazen mogen alleen verhuren met een vergunning. Zo kan de gemeente eisen stellen aan het onderhoud en een redelijke huurprijs. Bij overtredingen riskeren particuliere verhuurders boetes en kunnen ze hun vergunning verliezen. Rotterdam gaat ook lobbyen voor een landelijke verhuurdersvergunning, want wettelijk zijn er nu weinig mogelijkheden voor deze aanpak.

‘De gemeente heeft geen zeggenschap in de privaatrechtelijke afspraken die huurders en verhuurders met elkaar maken’, aldus wethouder Kurvers. ‘Omdat we de misstanden wel willen aanpakken, gebruiken we de mogelijkheden die we wel hebben. Als marktmeester laten we zien dan we bovenop particuliere verhuur zitten en misstanden niet tolereren.’