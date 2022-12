Huur vanaf 2024 fors omlaag: gemiddeld 190 euro huurverlaging voor woning in middensegment

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting wil met deze maatregel ‘paal en perk stellen aan het recht van de sterkste’ op de woningmarkt. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. Het puntensysteem geldt nu alleen voor de lagere huren in de sociale woningbouw, maar wordt vanaf 1 januari 2024 ook van toepassing op huurwoningen in het middensegment. De maximale huurprijs voor zo’n woning wordt straks 1.100 euro. Dit geldt alleen voor woningen die maximaal 187 punten scoren in het zogenaamde woningwaarderingsstelsel. Dat puntenaantal wordt bepaald door zaken zoals de oppervlakte van de woning, de WOZ-waarde en het type energielabel.

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting vindt de huurregulering nodig omdat ‘een betaalbare huurwoning voor mensen met een middeninkomen in de afgelopen jaren steeds minder vanzelfsprekend is geworden’. Dat levert praktische problemen op, vooral in de grote steden. ‘Leraren, politieagenten en verpleegkundigen lukt het nauwelijks nog om een woning te huren in de stad, terwijl zij daar wel hard nodig zijn’, zegt De Jonge. Door de maatregel zullen ruim 300 duizend woningen vanaf 1 januari 2024 een lagere huurprijs krijgen.

Stel dat je volgens het nieuwe puntensysteem te veel huur betaalt, hoe dwing je dan een lagere huur af?

‘Als volgens de puntentelling van de huurcommissie blijkt dat je te veel huur betaalt, moet je op dit moment zelf je vinger opsteken en je huisbaas vragen om huurverlaging. Lukt dat niet, dan kun je naar de rechter of de huurcommissie stappen om de verlaging af te dwingen.

‘Maar het is absoluut zo dat lang niet iedereen dat doet. In mijn eigen oude Rotterdamse wijk Carnisse, waar ik pas weer was voor een werkbezoek, zie je zoveel schrijnende situaties. Dat je denkt: daar hebben we toch een huurcommissie voor? Maar dan moeten mensen wel zelf het initiatief nemen om daarnaartoe te stappen. Mensen die het al druk hebben om het einde van de maand te halen, zien vaak niet de mogelijkheid om daarnaast ook nog een juridisch traject op te starten. Er zijn ook mensen die denken: dadelijk gaat m’n huisbaas mij het huis uitzetten.

Voorbeelden van gemiddelde huurverlaging voor verschillende soorten huishoudens.

‘We willen er vanaf dat je altijd zelf je vinger moet opsteken. Wij gaan daarbij helpen. Het nieuwe woningwaarderingsstelsel wordt dwingend. Dat betekent dat het voortaan verboden wordt om een hogere prijs te vragen dan volgens het puntenstelsel mag. Ik ben met gemeenten in gesprek om hierop te gaan handhaven. Wat mij betreft gaan ze steekproefsgewijs controleren of de gevraagde huur niet te hoog is.’

Hoeveel geld en menskracht krijgen gemeenten om deze handhaving mogelijk te maken?

‘Dat is onderdeel van het gesprek. Er is nog geen besluit over genomen.’

Wat gebeurt er als blijkt dat de huur te hoog is?

‘Dan kan een boete volgen. Bij de eerste overtreding kan dit oplopen tot 21 duizend euro en bij recidive tussen de 70- en 80 duizend. Het gaat dus om forse bedragen. Dat moet ook. De pakkans moet reëel zijn en ook de hoogte van de boete moet dusdanig zijn dat de verhuurder denkt: dat gaat mij niet gebeuren.’

In de praktijk lacht je huisbaas je keihard uit als je om een huurverlaging vraagt. Voor jou tien anderen.

‘Dat gaat met deze wet echt veranderen. We gaan paal en perk stellen aan het recht van de sterkste. De middenhuur wordt nu gereguleerd en het woningwaarderingsstelsel wordt dwingend. Je huurcontract niet verlengen, zoals huisbazen nu geregeld doen als je klaagt, heeft straks niet zoveel zin meer. Want bij wisseling van huurder gelden automatisch de nieuwe wettelijke huurprijzen.’

Kunnen bestaande huurcontracten ook opengebroken worden?

‘Bestaande contracten moeten worden eerbiedigd, dat staat nou eenmaal zo in de wet. Maar je onderhandelingsmacht om toch een lagere prijs te bedingen wordt wel groter, omdat de huisbaas weet dat bij een nieuwe huurder toch automatisch die lagere huurprijs geldt.

‘Ik onderzoek nog of het kan om wel al direct in te grijpen bij huurcontracten van woningen die volgens het huidige puntenstelsel eigenlijk al hadden moeten vallen onder sociale huur. Daar had de huisbaas al lang kunnen weten dat de gevraagde huur te hoog is.’

Bent u niet bang dat het aanbod van huurhuizen straks kleiner wordt omdat het voor investeerders niet meer interessant is om dat type woningen te bouwen?

‘We willen de huurder beschermen tegen excessief hoge prijzen, maar wel op zo’n manier dat het interessant blijft voor investeerders om nieuwe huurwoningen in het middensegment bij te blijven bouwen. Het ministerie heeft hierover goede gesprekken gevoerd met pensioenfondsen, projectontwikkelaars en corporaties. Om te voorkomen dat zij zich nu terugtrekken uit nieuwbouwplannen die al op de tekentafel liggen, is afgesproken dat zij voor tien jaar lang een opslag van 5 procent bovenop de maximale huurprijs mogen rekenen. Ze moeten dan wel voor 1 januari 2025 zijn gestart met de nieuwbouw.

‘Ook voor de langere termijn zien we geen grote problemen. Volgens onze inschatting zal de totale voorraad middenhuurwoningen door alle maatregelen niet slinken, maar tot 2030 juist groeien tot circa 500 duizend. Er komen ook zo’n 100 duizend sociale huurwoningen bij.’