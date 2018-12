Hüseyin A. krijgt 20 jaar cel voor verkrachten en om het leven brengen 19-jarige Milica van Doorn

Het lichaam van de 19-jarige Van Doorn werd op 8 juni 1992 verminkt en ontkleed aangetroffen in een vijver in Zaandam. De avond ervoor had ze een feestje gehad. Ze wilde de bus naar huis nemen, maar die reed niet omdat het Pinksteren was. Toen is ze zeer waarschijnlijk naar huis gaan lopen.

De afgelopen 26 jaar hebben tientallen rechercheurs de zaak tevergeefs onderzocht. De doorbraak kwam na een grootschalig dna-verwantschapsonderzoek in 2017, dat justitie beschouwde als de laatste kans om de zaak op te lossen. De Turks-Nederlandse Hüseyin A. weigerde toen zijn erfelijk materiaal af te staan, maar kwam toch in beeld omdat zijn broer aan het onderzoek had meegewerkt.

Ingetrokken verklaring

Meteen na de aanhouding legde A. een eerste verklaring af, die hij later introk. Hij vertelde de politie dat hij op 7 juni 1992 dronken naar huis fietste en dat iemand ‘klootzak’ tegen hem had gezegd. Volgens hem was hij nadien bezeten door een geest. Hij kon daarom weinig meer over die avond vertellen. Op de vraag hoe zijn sperma in het lichaam van Van Doorn was terechtgekomen, antwoordde hij: ‘Ik weet het niet, misschien de geest is gedaan toen, ik weet het niet.’

In de rechtszaal vertelde A. in november – nadat hij bijna elf maanden had gezwegen – dat hij een geheime relatie had met Milica. Dat zou de verklaring zijn voor het aantreffen van zijn dna in het lichaam van het meisje. ‘Ik ben geen verkrachter en geen moordenaar’, zei hij toen.

De rechtbank gelooft daar niets van. De rechter rekent het A. aan dat hij, 26 jaar na dato, met dit ‘verzonnen verhaal’ op de proppen is gekomen, omdat het ‘een beeld schetst van Milica zoals zij niet was’. Dat is ‘extra kwetsend voor de nabestaanden’.

Net als het Openbaar Ministerie stelt de rechtbank vast dat Van Doorn met ‘excessief, grof geweld’ om het leven is gebracht. Na de verkrachting heeft A. de jonge vrouw meermalen met een mes gestoken en haar keel doorgesneden. Haar half ontklede lichaam sleepte hij naar de vijver om het daar, verscholen in het riet, achter te laten. ‘Milica moet in de laatste momenten van haar leven onvoorstelbaar bang zijn geweest en pijn hebben gehad’, aldus de rechtbank.

In het vonnis hekelt de rechtbank dat A. geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen en ook geen berouw heeft getoond. ‘Hij heeft ruim 25 jaar gezwegen en een normaal leven geleid en de ouders en nabestaanden in het duister laten tasten.’