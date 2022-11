‘Huren is onbetaalbaar, een hypotheek kansloos.’ Dus probeert een Nijmeegse groep te kraken – en zeker niet als enige

Een stel dat onlangs betrokken was bij de kraakactie van Extase slaapt nu, bij gebrek van huisvesting, in een tent. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het duurde maar heel even, het moment dat twintigers Flip en Zwam voor het eerst in hun leven voelden dat ze het heft echt in eigen hand hadden. Eindelijk voerden ze zelf de regie over hun bestaan toen ze twee weken geleden als krakerscollectief Nijmeegs Jantien de leegstaande kroeg Extase in het centrum wisten binnen te dringen.

Per brief hadden ze zaterdag 22 oktober de buurt ingelicht met de mededeling dat ze zich als collectief sinds donderdag 20 oktober in het pand hadden gevestigd. Daarmee hadden ze ‘huisvrede’ gesticht, waarvan sprake is als personen in een leegstaand gebouw gegeten of geslapen hebben, het anderszins huiselijk hebben gemaakt of er al langer dan 24 uur zijn. Ondanks het kraakverbod schrijven mensenrechten dan voor dat ze niet zomaar een pand uitgezet kunnen worden.

Maar dat gebeurde toch, want de politie had volgens een woordvoerder andere informatie. De krakers zouden korter dan 24 uur binnen zijn geweest toen agenten zaterdag poolshoogte kwamen nemen. Hun conclusie: een kwestie van heterdaad. Daarmee was, na aangifte vanwege huisvredebreuk door pandeigenaar Grolsch, volgens de politie en het Openbaar Ministerie ontruiming gerechtvaardigd.

Wanhoop

Niet alleen in Nijmegen sloegen krakers de afgelopen weken toe, ook in Amsterdam (twee keer), Utrecht, Rotterdam en Wageningen waren acties om leegstaande panden te gaan bewonen. Of kraken – sinds 2010 verboden – dankzij de woningnood aan een revival bezig is, valt bij gebrek aan harde cijfers moeilijk te zeggen. Wat wel zeker is: de wanhoop is groot bij twintigers zoals Flip en Zwam. Uit angst in beeld te komen bij de politie willen ze hun echte naam noch details over hun dagelijks leven geven. ‘We kennen elkaars namen vaak ook niet.’

De twee droomden er al langer van deel uit te maken van de krakersbeweging, die ooit in Nijmegen – met tanks in de straten – hoogtijdagen kende. Ze willen iets concreets doen aan de woningnood in tijden dat volgens het CBS (cijfers 2021) nog steeds 187 duizend woningen in Nederland leegstaan. Velen van het collectief wonen in tenten bij anderen in de tuin of zijn zoals Zwam weer ingetrokken bij hun ouders. Flip: ‘Huren is onbetaalbaar, een hypotheek kansloos en voor sociale huur moet je in Nijmegen meer dan tien jaar ingeschreven staan.’

Flip en Zwam doen in gescheurde kleren en met wilde haren hun verhaal in een café in Nijmegen. In de Extase wilden ze met zo’n 25 medekrakers een vrijplaats stichten. Ze zagen het al voor zich: een weggeefwinkel, een gratis wasserette voor daklozen, een volkskeuken. Maar nu zijn ze moe en gedesillusioneerd van wat er allemaal gebeurde kort nadat ze in de verlaten kroeg waren gaan wonen.

Of de krakers een stap naar achteren wilden doen, klonk het door het uitsmijtersluikje in de kroegdeur, want ze gingen de deur forceren. In de pakweg tien minuten die hiervoor nodig was, wisten de aanwezige leden van Nijmeegs Jantien, die zich zeer geïntimideerd voelden, te ontkomen. Hetzelfde scenario ontvouwde zich de maandag erop, nadat de krakers voor de tweede keer waren binnengedrongen.

‘We zaten er langer dan 24 uur, het klopt niet wat de politie beweert’, zegt Flip, en toont foto’s die ze vrijdags al van het interieur op Twitter deelden als bewijs. De krakers weten dat ze de regels overtreden, maar zien zich daartoe genoodzaakt omdat ze anders onder ‘onmenselijke omstandigheden moeten leven’.

Voor de politieactie hebben ze geen begrip. ‘Agenten weten dat we – behalve een klacht indienen – niks tegen ze kunnen doen als zij de regels overtreden’, zegt Zwam. ‘Dat shockeert me nog het meest. Ondertussen zijn wij onze woning kwijt.’

‘Spoedeisend belang’

Het had anders kunnen lopen. Als inderdaad sprake is van huisvrede, dan moet de gemeente langs de rechter om krakers eruit te krijgen. Sinds 1 juli 2022 is de Wet handhaving kraakverbod van kracht, die het mogelijk maakt dat de rechter-commissaris binnen drie dagen uitspraak doet en overgegaan kan worden tot ontruimen.

Het initiatief van VVD en CDA is bedoeld om krakers via het strafrecht sneller uit panden te zetten, maar lijkt averechts te werken. In drie van de vier zaken die tot nu toe op rechtspraak.nl zijn gepubliceerd, heeft de rechter in het voordeel van de krakers beslist. De pandeigenaren bleken niet in staat aan te tonen dat hun ‘spoedeisende belang’ het ontnemen van andermans woning rechtvaardigde. De vraag of deze wetenschap meespeelde bij het besluit tot de spoedontruiming in Nijmegen noemt de politie ‘niet relevant’, omdat ze erbij blijven dat het heterdaad was.

Extase staat al tweeënhalf jaar leeg. De krakers troffen er zwarte schimmel aan op de muren en een verkrotte bovenverdieping. ‘Door direct in te grijpen bij een kraak treedt justitie in feite op als gratis advocaat voor een rijke eigenaar, die al langere tijd niets om het pand geeft’, zegt advocaat van de krakers Milan van Hulst. Hij krijgt bijval van meerdere collega-advocaten als hij zegt dat het niet aan de overheid is dit soort partijen te beschermen. ‘Ze zouden moeten zeggen: je doet er niets aan, start zelf maar een civiele zaak om het terug te krijgen.’

Zwam voelt zich bedrogen nu het anders loopt in de stad waar in maart mede door zijn stem GroenLinks de grootste partij werd. ‘Ze beloofden in hun verkiezingsprogramma kraken te gedogen, maar nu blijkt gewoon dat ze daar helemaal geen invloed op hebben.’