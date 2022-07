Humanitaire organisaties verwijten gemeenten ongelijke behandeling van vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen komen aan op Amsterdam Centraal Station. Beeld Joris van Gennip

De nieuwe richtlijnen om zogenoemde ‘derdelanders’ niet langer toegang te verschaffen tot opvang en voorzieningen voor vluchtelingen uit Oekraïne heeft de verhouding tussen gemeenten en humanitaire organisaties op scherp gezet. Derdelanders zijn vluchtelingen die permanent of tijdelijk in Oekraïne verbleven tijdens de invasie door Rusland.

Sinds afgelopen week heeft deze groep met een tijdelijk werk- of studievisum geen toegang meer tot opvang en voorzieningen voor vluchtelingen uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Het Rode Kruis ‘betreurt’ dat Amsterdam zich zo strikt houdt aan de nieuwe richtlijnen.

Deze vluchtelingen moeten nu eerst hun Oekraïense verblijfsdocumenten overleggen om toegang te krijgen tot opvang en voorzieningen voor Oekraïners. Dat druist volgens het Rode Kruis in tegen de humanitaire grondbeginselen. ‘We verlenen hulp aan iedereen die in nood is, zonder aanzien des persoons’, zegt woordvoerder Alberta Opoku. ‘Onze vrijwilligers en hulpverleners zagen dat deze mensen al bij de deur werden geweigerd. Daar kunnen we niet van wegkijken.’

Nigerianen en Marokkanen

Gemeenten merken dat steeds meer derdelanders op noodopvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen opdoken. Veel omwonenden beklagen zich over de aanwezigheid van deze groep, vaak alleenstaande mannen van Nigeriaanse en Marokkaanse afkomst, omdat ze vermoeden dat ze misbruik maken van de voorzieningen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast zien de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en enkele veiligheidsregio’s de laatste weken een verhoogde instroom van derdelanders.

Volgens het nieuwe beleid zijn derdelanders die permanent in Oekraïne mochten verblijven, nog wel welkom. Derdelanders die voor 19 juli een beroep deden op de tijdelijke beschermingsrichtlijn mogen nog tot 4 maart 2023 gebruik maken van de regeling. De rest moet terug naar het land van herkomst of de reguliere asielprocedure volgen.

Het ministerie werkt momenteel aan een triage-locatie waar de IND versneld zal beoordelen of een derdelander ook onder de beschermingsrichtlijn valt en daarmee recht heeft op dezelfde voorzieningen als Oekraïense vluchtelingen. De locatie is nog niet bekend, zegt een woordvoerder. ‘De triage gaat lijken op het huidige proces, maar dan gecentraliseerd en met inzet op terugkeer bij afwijzing.’

Maandag kondigde de staatssecretaris Eric van der Burg de nieuwe richtlijnen aan in een Kamerbrief. De volgende dag trad het nieuwe beleid in werking. In Twente besloten burgemeesters begin deze maand al om bussen met derdelanders voortaan terug te sturen naar het Landelijk Coördinatiepunt Vluchtelingen Spreiding.

Druk op Ter Apel

Dat meerdere gemeenten op de zaken vooruitliepen, heeft er volgens VluchtelingenWerk mogelijk toe geleid dat sommige mensen ten onrechte uit de opvang zijn gezet. Gemeenten hebben niet de ervaring van de IND om te beoordelen of de papieren juist zijn, volgens woordvoerder Martijn van der Linden. Omdat het bovendien voor een deel van de geweigerde derdelanders onduidelijk was waar ze dan wel heen moesten, zijn ze naar Ter Apel gegaan. ‘Dat is nou net de plek waar je niet moet zijn en die geen extra druk kan gebruiken.’

Ook het Rode Kruis vreest dat de druk op Ter Apel de komende tijd zal toenemen door het nieuwe beleid. ‘We hebben het kabinet vrijdag opgeroepen om haast te maken met het tweede aanmeldcentrum, ook om deze reden.’ De hulporganisatie constateerde deze week dat de hygiënische omstandigheden in Ter Apel ondermaats zijn en mensen medische zorg ontberen.

Het Rode Kruis heeft ook zorgen over het ‘gebrek aan informatie’ bij mensen die weigeren naar een andere opvanglocatie verplaatst te worden. ‘Ze wachtten nog liever dag en nacht buiten, omdat ze bang waren hun plek in de wachtrij te verliezen’, zegt Alberta Opoku. ‘Het door de ondergrens gezakte humanitaire scenario waar wij al sinds het najaar voor waarschuwen, wordt op deze manier bewaarheid.’