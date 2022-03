‘Humanitaire corridor’ in Soemy blijft open • Oekraïense autoriteiten: meerdere doden door luchtaanvallen

• De VS heeft het voorstel van Polen om zijn MiG-29-straaljagers ter beschikking te stellen aan Oekraïne in ruil voor Amerikaanse F16s afgedaan als ‘niet haalbaar’

• De Amerikaanse president Joe Biden heeft een importverbod aangekondigd op Russische olie en gas en ook de Britse overheid wil van Russische olie af. Lees hier meer

• Het internationale atoomenergieagentschap IAEA is het contact kwijt met de datasystemen in de door Russische troepen ingenomen kerncentrale van Tsjernobyl