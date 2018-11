Human Rights Watch wil dat Zuid-Korea seksueel geweld aankaart bij Noord-Korea: ‘Regeringen kunnen prima twee dingen tegelijk aankaarten’

Een rapport over seksueel geweld in Noord-Korea komt op een lastig moment voor de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, die donderdag aankondigde dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un binnenkort een bezoek brengt aan Seoul.

Kim Jong-Un (rechts) en Moon Jae-in tijdens een eerdere ontmoeting op 20 september 2018 Beeld AFP

‘Waarom wel met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un praten over ontwapening, maar zwijgen over seksueel geweld en verkrachtingen van Noord-Koreaanse vrouwen?’ Het is de vraag die Kenneth Roth, directeur van Human Rights Watch, donderdag keer op keer in wisselende bewoordingen stelt bij de presentatie van een rapport over seksueel geweld in Noord-Korea. Het verwijt is gericht aan de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, die volgens Roth ‘politieke lafheid’ toont door in zijn gesprekken met Kim mensenrechtenschendingen juist uit de weg te gaan.

Over de repressie in de totalitaire dictatuur zijn al boeken vol geschreven, maar het onderzoek van HRW is het eerste dat specifiek kijkt naar seksuele misdrijven. Volgens de onderzoekers, die de afgelopen drie jaar meer dan honderd Noord-Koreaanse vluchtelingen interviewden, is seksueel geweld in de dictatuur zo normaal ‘dat het inmiddels geaccepteerd wordt als een onlosmakelijk onderdeel van het dagelijks leven’.

Gevangenisbewakers die elke avond een nieuw slachtoffer uit de cel halen om haar te verkrachten; ambtenaren die verkoopsters op de markt dreigen weg te sturen als ze zich niet gewillig opstellen; uit de interviews rijst een inktzwart beeld van het optreden van Noord-Koreaanse overheidsfunctionarissen.

Zo vertelt Park Young-hee, een pseudoniem, over wat er gebeurde nadat ze werd gearresteerd vanwege een illegaal verblijf in buurland China. ‘We waren met zijn tweeën in de verhoorkamer, toen hij me begon te betasten op en onder mijn kleren. Ook voelde hij tussen mijn benen en stopte hij verschillende keren zijn vingers in me. Wat kon ik doen? Mijn leven lag in zijn handen.’

Volgens het rapport ontbreekt in Noord-Korea elke mogelijkheid het geweld aan de kaak te stellen. ‘De mensen die de wet vertegenwoordigen zijn zelf de overtreders, dus waar moet je aankloppen?’, aldus ‘Kim Eun A’, ook een pseudoniem.

Kritiek

De presentatie van het rapport in Seoul komt op een vervelend moment voor president Moon, die juist donderdag aankondigde dat Kim Jong-un ‘snel’ een bezoek zal brengen aan Seoul. Moon wil vaart maken met de vredesonderhandelingen, maar krijgt daarbij steeds meer kritiek in eigen land.

Zo weigerde de grootste oppositiepartij in het parlement onlangs het akkoord te ratificeren dat Moon in september sloot met Kim in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. De conservatieve LKP vindt dat Moon te veel concessies doet terwijl Kim nog niet één kernwapen heeft opgegeven. Vorige week nam Moon de ongebruikelijke stap om het akkoord dan maar met een presidentieel decreet te ratificeren.

Ook in het progressieve kamp wordt gemord. Volgens critici is het onverteerbaar dat Moon, zelf een oud-mensenrechtenadvocaat, in al zijn gesprekken met Kim nog geen enkele keer de mensenrechtenschendingen opbracht. ‘Meneer de president, help me te begrijpen wat het betekent om een mensenrechtenadvocaat te zijn’, schreef een collega-advocaat onlangs in een open brief in de Chosun Ilbo, de grootste krant van het land. ‘Ik vraag me af of u nog steeds gelooft dat alle Koreanen dezelfde rechten verdienen.’

Momentum

De reden voor de stilte aan de kant van Moon is overigens duidelijk. Hij is bang dat kritiek het momentum op het Koreaanse schiereiland verstoort, zeker omdat Noord-Korea zich steevast zeer gevoelig toont voor kritiek. Ook donderdag reageerde Noord-Korea fel op het ‘fictieve’ onderzoek van Human Rights Watch. ‘Het opwerpen van de zogeheten ‘mensenrechtenschendingen’ is weer een poging door oneerlijke en vijandige krachten om de trend van vrede en vooruitgang op het Koreaanse schiereiland te dwarsbomen’, zo luidde de verklaring.

Eerder zei Moon dat vrede op het Koreaanse schiereiland uiteindelijk de situatie van alle Noord-Koreanen zal verbeteren. Human Rights Watch-directeur Roth stelde daar tegenover dat het verkrachten al die tijd doorgaat en dat Moon daar nu iets aan zou moeten doen. ‘Dat is ook helemaal niet ingewikkeld’, aldus Roth. ‘Regeringen kunnen prima twee dingen tegelijk aankaarten.’