Human Rights Watch constateert ‘systematische moordpartijen’ op Ethiopische migranten aan Saoedische grens

Migranten langs de snelweg naar de provincie Saada in Jemen, buur land van Saoedi-Arabië. Beeld Getty Images

Volgens Human Rights Watch (HRW) komt het doden van migranten aan de grens tussen Saoedi-Arabië en Jemen al zeker sinds 2014 voor. In de onderzochte periode is er volgens de mensenrechtenorganisatie sprake van een ‘doelbewuste escalatie in zowel het aantal gerichte moordpartijen als de werkwijze’.

HRW wijst erop dat als er officieel beleid ten grondslag ligt aan de moordpartijen, dat neer zou komen op misdaden tegen de menselijkheid. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd, maar zei in maart na vergelijkbare beschuldigingen door de VN dat het zulke moordpartijen ‘categorisch ontkent’.

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Voor het onderzoek sprak Human Rights Watch met 38 Ethiopiërs die de Saoedisch-Jemenitische grens probeerden over te steken en vier vrienden of familieleden van zulke migranten. Ook analyseerde de organisatie ruim 350 video’s, foto’s en satellietbeelden van honderden vierkante kilometers grensgebied.

In Saoedi-Arabië wonen zo’n 750 duizend Ethiopiërs, waarvan de meerderheid het land vermoedelijk binnenkwam zonder de juiste papieren. Een deel komt uit economische overwegingen, een ander deel vlucht voor de burgeroorlog die al twee jaar woedt in de noordelijke regio Tigray.

Ze steken per boot de Golf van Aden over naar Jemen, waar smokkelaars ze naar de migrantenkampen Al Raqw en Al Thabit in de provincie Saada brengen, nabij de Saoedische grens. Dat gebied is in handen van de Houthi-rebellen.

Regelmatig proberen de migranten de grens over te steken in groepen van tien tot tweehonderd mensen, voornamelijk vrouwen. Daar komen ze de Saoedische grenswachten tegen, die de migranten met mortieren en raketwerpers onder vuur nemen. Die aanvallen kunnen uren of zelfs dagen duren, blijkt volgens HRW uit de getuigenissen, waarna de grenswachten de overlevenden gevangennemen en soms pas na maanden weer vrijlaten.

Waarom de grenswachten ervoor kiezen met zwaar oorlogsmateriaal op ongewapende migranten te schieten, is onbekend. Wel speelt Saoedi-Arabië een grote rol in de burgeroorlog in Jemen, waarbij het de overheid steunt in haar strijd tegen de Houthi’s. Om die reden is het grensgebied ook zwaar beveiligd.

De overlevenden die niet gevangengenomen worden, komen terug in de migrantenkampen in Jemen. Daar is vaak onvoldoende medische zorg voorhanden. Rondom het kamp Al Raqw zijn op satellietbeelden acht begraafplaatsen te zien, waarvan er zeker vier in de onderzochte periode zijn uitgebreid. HRW wijst erop dat sommige lichamen in ongemarkeerde graven worden begraven, of zelfs helemaal niet.

Slapen onder een rots

‘We werden herhaaldelijk beschoten’, vertelt de 14-jarige Hamdiya. ‘Ik zag mensen gedood worden op een manier die ik me nooit had kunnen voorstellen. Ik zag dertig doden ter plekke. Ik duwde mezelf onder een rots en sliep daar. Ik realiseerde me dat wat ik dacht dat mensen waren die om me heen sliepen, eigenlijk doden waren. Ik werd wakker en was alleen.’

Tien geïnterviewden komen samen op een geschat aantal van 655 doden bij de grensovertochten waar zij bij waren. Dertien andere getuigen hebben eveneens moordpartijen meegemaakt, maar konden niet inschatten hoeveel doden daarbij vielen. HRW concludeert daarom dat de Saoedische grenswachten ‘honderden, mogelijk duizenden’ migranten en asielzoekers hebben gedood.

Ook migranten die alleen of in kleinere groepen reizen, komen met de grenswachten in aanraking. Sommigen werden met geweren beschoten vanaf het moment dat ze de grens overstaken, anderen pas na een gesprek met de grenswachten. Meerdere geïnterviewden beschrijven ontmoetingen waarbij grenswachten de migranten zelf laten bepalen in welk lichaamsdeel ze beschoten willen worden.

Erbarmelijke omstandigheden

Saoedi-Arabië is over het algemeen niet erg happig op het verwelkomen van vluchtelingen. Eerder kwam het koninkrijk onder vuur te liggen, omdat het nauwelijks mensen uit Syrië en Jemen toeliet toen daar burgeroorlogen uitbraken.

Migranten die naar Saoedi-Arabië willen, moeten zich onderwerpen aan het kafala-systeem voor arbeidsmigranten. In dat systeem is de migrant volledig afhankelijk van een ‘sponsor’, meestal de werkgever. Mensenrechtenorganisaties berichtten eerder al over pushbacks en geweld tegen Ethiopische migranten aan de Saoedische grens, en detentiecentra waar zij onder erbarmelijke omstandigheden worden vastgehouden.

Human Rights Watch roept Saoedi-Arabië op om onmiddellijk te stoppen met het geweld aan de grens en de behandeling van migranten te verbeteren. Volgens de organisatie dragen ook de Houthi’s, de Jemenitische rebellengroep die de dienst uitmaakt in Saada, verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen. Zij controleren immers de migrantenkampen en smokkelroutes. HRW adviseert andere landen om druk uit te oefenen op Saoedi-Arabië en te stoppen met de verkoop van wapens aan dat land.