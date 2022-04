Hulpverlening in de metrostations in Charkiv: ‘Lijden en kracht, die combinatie zie ik hier opvallend veel’

Het ondergrondse leven in een metrostation in Charkiv. Beeld ANP / EPA

In een van de metrostations van de Oekraïense stad Charkiv sprak Joris de Jongh (41) onlangs een vrouw die al weken niet bovengronds was geweest. Haar huis was vernield door de Russische bombardementen. Haar spullen waren verloren gegaan. Vrienden waren gewond geraakt. En toch was ze ‘blij’.

‘Ik dacht: hè, hoe kan dat nou?’, zegt De Jongh, die als projectcoördinator van Artsen zonder Grenzen al twee weken in de deels belegerde stad zit. ‘Je hebt zoveel voor je kiezen gehad, maar je bent blij?’

De vrouw wees naar een man en een meisje, haar man en haar dochter. ‘Voor mijn gevoel was ze veel kwijt’, zegt De Jongh. ‘Maar voor haar gevoel had ze alles nog.’

Joris de Jongh, de Nederlandse projectcoördinator van Artsen zonder Grenzen.

Luchtalarm

De Jongh belt zaterdagmiddag met de Volkskrant vanuit een schuilkelder onder de tijdelijke basis van Artsen zonder Grenzen. Het luchtalarm is net weer eens afgegaan. Hij is gewend aan ellende, werkte eerder in door oorlog geteisterde landen als Libië, Irak, Syrië en Jemen. Misschien was het wel daarom dat ‘de positiviteit’ van de vrouw hem trof. ‘Het schetst het lijden en de kracht’, zegt hij. ‘Die combinatie zie ik hier opvallend veel.’

Met zo’n 1,5 miljoen inwoners is het noordoostelijk gelegen Charkiv de tweede stad van Oekraïne. Al wekenlang wordt er gebombardeerd en gevochten, momenteel vooral in de buitenwijken. Artsen zonder Grenzen is met twintig medewerkers actief in het veiligere deel, dat nog onder Oekraïense controle staat. Vanuit een hotel, dat is omgebouwd tot tijdelijk hoofdkwartier, bezoeken teams de kwetsbaarsten van de stad, die zich vooral bevinden in dertien metrostations en in andere schuilkelders. Mensen die niet konden vluchten, die er geen geld voor hadden of die het simpelweg niet wilden.

Er is een wereld op zich ontstaan, tientallen meters onder de grond. Op sommige perrons is de vloer nauwelijks meer te zien tussen alle matrassen door, vertelt De Jongh. Er slapen tot wel zevenhonderd mensen per station. Sommigen wagen zich overdag naar buiten, ‘om te kijken of hun huis nog heel is, of om gewoon even te douchen’. Anderen hebben al weken geen daglicht gezien.

Medische wagens

Het team van Artsen zonder Grenzen reist per auto heen en weer tussen de basis en de schuilkelders en stations. De voertuigen zijn herkenbaar als medische wagens, in deze oorlog bepaald geen garantie voor een veilige doortocht. ‘Op straat is het vaak stil, we rijden zo snel mogelijk’, zegt De Jongh. ‘Natuurlijk is het niet zonder risico, maar we denken dat het kan.’



Hun patiënten zijn mensen die chronisch ziek zijn, een hoge bloeddruk hebben of een luchtweginfectie. En, volgens De Jongh steeds vaker, mensen met paniekaanvallen. ‘We zien dat psychosomatische klachten toenemen, nu mensen langer onder de grond zitten. Je hoort het ook als je met ze praat: ze zijn bang, soms zijn ze naasten kwijt. Hun toekomst is onzeker. Zeer stressvolle omstandigheden.’

Een psycholoog van Artsen zonder Grenzen is inmiddels onderweg naar Charkiv, De Jongh zoekt daarnaast nog lokale psychologen. In eerste instantie vooral om het gesprek aan te gaan met mensen.

Hoe noodzakelijk dat is, blijkt vaak tijdens de nacht. Medewerkers van Artsen zonder Grenzen blijven dan in de metrostations slapen, om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Als de poorten van de stations gesloten zijn, ontstaan de gesprekken over de oorlog. De hoop op vrede die steeds weer wordt doorkruist door verschrikkingen: de lijken op straat in Boetsja, de aanslag op het treinstation in Kramatorsk, de totale vernietiging in Marioepol.

Voortekenen ongunstig

Ja, dat is onder de inwoners van Charkiv de grootste angst, dat hun stad hetzelfde lot te wachten staat. De voortekenen zijn ongunstig. Dit weekend meldden onder andere Amerikaanse veiligheidsdiensten dat de Russen 6.000 extra militairen rond de stad aan het verzamelen zijn voor een groot offensief.

Wat kun je doen als hulpverlener, wetende dat het ergste misschien nog wel moet komen? Wat zeg je tegen mensen die verlamt van angst alleen nog maar op een matrasje liggen? Het zijn kleine dingen die je vergeet in een oorlog, maar die het dagelijks leven iets beter kunnen maken, zegt De Jongh. ‘Natuurlijk hoeft u niet naar buiten, maar probeer hier binnen een rondje te lopen. Of misschien helpen ademhalingsoefeningen.’

Maar bovenal hoopt hij, en ziet hij, dat alleen al de aanwezigheid van zijn team helpt. Dat de ondergronds schuilende burgers van Charkiv weten dat ze er niet alleen voor staan. ‘Dat ze het gevoel krijgen dat mensen van buiten de stad hun lijden zien. En er iets aan proberen te doen.’